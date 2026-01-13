İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği yasaklı madde operasyonunda, bir araçta ele geçirilen binlerce yasaklı maddeyle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli takibe alındı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasaklı madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında S.S. isimli şüphelinin kullandığı araç durdurularak detaylı arama gerçekleştirildi.

Araçtan binlerce hap çıktı

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazır olduğu değerlendirilen toplam 8 bin 21 adet yasaklı madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Yetkililer, Bergama ve çevresinde uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, toplum sağlığını tehdit eden suç örgütlerine ve bireylere yönelik operasyonların artarak devam edeceğini bildirdi.