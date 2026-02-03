Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde şehrin ulaşım ihtiyacı da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Belediyenin kendi imkanlarıyla hazırladığı proje kapsamında 2027 yılı hedef olarak belirlendi.

Hatay tramvay projesi ihale süreci başlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında kürsüye çıkan Başkan Mehmet Öntürk, şehrin ulaşım ana planını değiştirecek projeyi bizzat duyurdu. HBB'nin kendi öz kaynakları ve imkanlarıyla projeyi hazırladığını belirten Öntürk, ihale sürecini de belediye olarak kendilerinin yürüteceğini vurguladı.

Öntürk, bu dönem içerisinde Hatay'ın modern, hızlı ve konforlu bir raylı sisteme kesin olarak kavuşacağının altını çizdi.

Antakya'dan havalimanına kesintisiz ulaşım sağlanacak

Projenin teknik detaylarına değinen Mehmet Öntürk, ilk etabın kapsamını açıkladı. Planlamaya göre raylı sistemin birinci etabı, Antakya şehir merkezini komple içine alarak havalimanı istikametine doğru uzanacak.

Bu hat sayesinde şehir içi trafik yükünün hafifletilmesi ve havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor. Tramvay hattı, kent merkezindeki yoğunluğu azaltarak vatandaşlara konforlu bir ulaşım alternatifi sunacak.

Samandağ ve Kırıkhan da raylı sisteme dahil edilecek

Projenin sadece merkezle sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Öntürk, sonraki aşamalar için de yol haritasını çizdi. İlerleyen süreçte raylı sistem hattının genişletilerek Samandağ, Defne, Kırıkhan ilçeleri ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi kentin kritik sanayi ve nüfus noktalarını da kapsayacağı ifade edildi.

Böylece ilçeler arası entegrasyonun sağlanması ve şehrin tamamının modern ulaşım ağıyla buluşturulması planlanıyor.

Nostaljik ve modern tramvay hatları birleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şehirde yürüttüğü çalışmalara da değinen Mehmet Öntürk, bakanlığın halihazırda bir nostaljik tramvay projesi üzerinde çalıştığını hatırlattı. Ancak HBB olarak hazırladıkları projenin çok daha kapsamlı bir modern raylı sistem olduğunu, projeyi hazırlayıp bakanlığın onayına sunacaklarını belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da daha önce yaptığı açıklamalarda nostaljik hattın Maksim-Çekmece, Cumhuriyet, Atatürk, Haraparası ve Kurtuluş Caddesi güzergahında fizibilite çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

İskenderun-Erzin banliyö hattı için ikinci ray döşeniyor

Toplantıda İskenderun bölgesi için de önemli bir müjde verildi. İskenderun'dan Erzin'e kadar uzanan bölgedeki demiryolu ihtiyacına dikkat çeken Mehmet Öntürk, mevcut hatta ek olarak ikinci bir hattın gerekliliğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu ikinci hattın döşenmesi için çalışmalara başladığını duyuran Öntürk, hattın tamamlanmasıyla birlikte bölgede banliyö seferlerinin başlayacağını müjdeledi. Bu sayede İskenderun-Erzin hattında düzenli yolcu taşımacılığı yapılabilecek.

Hatay raylı sistem projesi 2027'de tamamlanacak

Mehmet Öntürk, projenin ciddiyetini ve kararlılıklarını göstermek adına geçmişte yaptığı paylaşımları da hatırlattı. 2025 Ağustos ayında sosyal medya hesaplarından bir tramvay görseliyle birlikte "2027" notunu düşen Öntürk, projenin tamamlanması için bu tarihi hedef gösterdi.

Şehrin modernleşme sürecinde 2027 yılı kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Hatay'ın modern bir ulaşım altyapısına kavuşması, kentin geleceği açısından büyük önem taşıyor.