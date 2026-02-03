Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yaz bir düğünde Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı. Çiftin arasındaki yaklaşık 12 yaşlık fark magazin basınında uzun süre konuşulsa da ikili mutluluklarını her fırsatta dile getiriyor.

Melih Kunukçu kimdir

Melih Kunukçu, 1999 yılında İstanbul'da doğdu ve 26 yaşında. Profesyonel dansçı, DJ ve müzik prodüktörü olarak kariyerini sürdürüyor. "Melih Jön" sahne adıyla tanınan genç sanatçı, 2016 yılında dans kariyerine başladı ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının kliplerinde yer aldı.

Kunukçu, Nilüfer, Edis ve Feride Hilal Akın gibi birçok ünlü ismin sahne gösterilerinde ve video kliplerinde yer aldı. Özellikle Simge'nin "Önümüz Yaz" adlı klibindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Kunukçu, bu alanda faaliyet göstermeyip kariyerine dans ve müzik alanında yön verdi.

Melih Kunukçu ne iş yapıyor

10 yıllık dans geçmişine sahip olan Melih Kunukçu, hip hop kültürü içinde yer alan popping, house ve hip hop dans stilleriyle ilgileniyor. Son 4 yıldır Türkiye ve yurt dışında ünlü mekanlarda DJ performansları sergiliyor. Aynı zamanda müzik prodüktörlüğü yapan Kunukçu, elektronik-pop ve dans müziği remix prodüksiyonları üzerine çalışıyor. Birçok reklam filminde de rol alarak geniş kitlelere ulaştı.

İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun aşk hikâyesi

İrem Derici ile arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Melih Kunukçu, çiftin ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu. 12 Ağustos 2025 tarihinde Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde Kunukçu, İrem Derici'ye sahnede sürpriz evlilik teklifi yaptı. Derici'nin "evet" yanıtı vermesiyle ikili nişanlandı.

Çift, Kasım 2025'te Galatasaray'ın Ajax maçını izlemek için Hollanda'ya gitti ancak dönüş yolunda bir grup magandanın saldırısına uğradı. Yaşanan gerginlik sonrası Derici, nişanlısını sosyal medyadan takipten çıkarıp ortak fotoğraflarını silince ayrılık iddiaları gündeme geldi. Ancak kısa sürede barışan çift, mutlu pozlarını paylaşmaya devam etti. İrem Derici, düğün tarihi olarak 2026 Eylül ayını işaret etti.

İrem Derici kimdir

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı. Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcı, 4 yaşında org çalmaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle birlikte tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam etti.

O Ses Türkiye yarışmasına katılarak televizyon dünyasına adım atan Derici, yarı finale kadar yükseldi. 2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ıyla profesyonel müzik kariyerine başladı. "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarıyla büyük hitler yakaladı. 2016'da çıkardığı "Dantel" albümünün aynı adlı çıkış şarkısı, Türkiye listelerinde dört hafta boyunca bir numarada kaldı.

İrem Derici, 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile evlenmiş ancak bu evlilik 22 Mart 2016'da sona erdi. Şarkıcı, Menajerimi Ara, Kalk Gidelim ve Jet Sosyete gibi dizilerde de rol aldı. 2014 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü kazandı.