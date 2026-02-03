Son dönemde paylaşımlarında eşine yer vermeyen Eda Kök, Mustafa Kök ile birlikte çektirdiği fotoğrafların neredeyse tamamını sildi. Bu durum takipçileri arasında boşanma söylentilerinin hızla yayılmasına neden oldu. Peki Eda Kök kimdir ve eşi Mustafa Kök hakkındaki iddialar doğru mu?

Eda Kök kimdir

Eda Kök, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan fenomen, Esenler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında dedesinin isteğiyle eczanede çalışmaya başlayan Kök, beş yıl boyunca Esenler ve Güngören'de eczacı kalfalığı yaptı.

Instagram ve TikTok'ta @edakok59 kullanıcı adıyla içerik üreten Eda Kök, mutfak, aile yaşamı ve günlük hayata dair videolarıyla kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Samimi üslubu ve ailesini yansıtan içerikleriyle sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekmeyi başardı.

Eda Kök evli mi, kaç çocuğu var

Eda Kök, 2011 yılında Mustafa Kök ile tanıştı. Çift bir yıl sonra 2012'de evlendi. Evliliklerinden Egeberk, Adalina ve Arya adında üç çocukları dünyaya geldi. Aile İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Eda Kök ile Mustafa Kök boşandı mı

Son günlerde Eda Kök'ün eşi Mustafa Kök ile boşandığı iddiaları sosyal medyada yoğun şekilde konuşuluyor. Fenomenin paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmesi bu söylentileri güçlendirdi.

Eda Kök'ün son paylaşımında "Herşey sizle artık" ifadesini kullanması da takipçiler tarafından ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Ancak çiftin boşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Mustafa Kök neden cezaevinde

Mustafa Kök hakkında bir hukuki süreç yaşandığı ve kendisinin cezaevinde bulunduğu iddia ediliyor. Ancak bu konuyla ilgili detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Mustafa Kök'ün hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu veya ne kadar süredir cezaevinde bulunduğu bilinmiyor.

Eda Kök kaç yaşında

1994 doğumlu Eda Kök, 2026 yılı itibarıyla 31-32 yaş aralığında bulunuyor. Genç yaşta sosyal medya fenomeni olan Kök, üç çocuk annesi olarak hem annelik hem de içerik üreticiliği rollerini bir arada yürütüyor.

Eda Kök nereli

Eda Kök, İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen aslen Tekirdağlı. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan fenomen, evlendikten sonra da İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'daki evlerinde içeriklerini üretmeye devam eden Kök, takipçileriyle samimi bir bağ kurmuş durumda.