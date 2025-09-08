2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yükü ciddi şekilde arttı. Kentin iki yakasında da sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk oranları yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde Avrupa Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda ise oran yüzde 71’e ulaştı. Genel yoğunluk ortalaması ise yüzde 63 seviyesinde kaydedildi.

Araç kuyrukları kilometrelerce uzadı

Okulların açılmasıyla birlikte özellikle işe gidiş saatlerinde birçok bölgede trafik adeta kilitlendi. D-100 Karayolu’nun Bostancı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı noktalarda trafik tamamen durma noktasına geldi. Sürücüler, kilometrelerce uzayan kuyruklarda güçlükle ilerledi.