Son Mühür- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, “2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Böylece SSK’lılar ile Bağkur’lular arasındaki prim gün farkı ortadan kaldırılacak.

5 yıl erken emeklilik ve 542 bin TL avantaj

Yeni düzenleme, Bağkur’lulara 1.800 gün daha az prim ödeme imkanı tanıyacak. Bu da yaklaşık 5 yıl erken emeklilik hakkı anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücret üzerinden ödenmeyecek primlerin bugünkü değeri 542 bin TL avantaj sağlayacak.

Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Düzenlemeden özellikle küçük esnafın faydalanacağı belirtiliyor. Bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi ve çiftçi gibi basit usulde vergiye tabi olanların kapsama alınması bekleniyor. Buna karşın büyük işletmeler ve şirket ortaklarının kapsam dışında kalacağı öngörülüyor.

Prim gününü dolduranlar hemen emekli olabilecek

Halihazırda prim gününü doldurmasına rağmen 9 bin gün şartı nedeniyle emekli olamayan Bağkur’lular, düzenleme yürürlüğe girdiğinde hemen emekliliğe hak kazanabilecek.

Maaşlarda düşüş beklenmiyor

Uzmanlara göre prim gün şartının düşürülmesi emekli maaşlarında bir azalma yaratmayacak. Alt sınırdan prim ödeyenlerin maaşı, Hazine katkısıyla 16 bin 811 TL’nin altına inmeyecek.

Yaş şartı değişmeyecek

Düzenleme yalnızca prim gün sayılarını kapsıyor, emeklilik yaşında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Buna göre;

09.09.1999 – 30.04.2008 arasında sigortalı olanlarda kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak.

01.05.2008 sonrası sigortalı olanlarda ise yaş şartı 60’tan başlayarak kademeli şekilde 65’e kadar yükselecek.

Uzmanlar, “Yeni düzenleme yalnızca prim gün sayılarını eşitleyecek, yaş şartı aynı kalacak” değerlendirmesinde bulunuyor.