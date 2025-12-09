Son Mühür- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ani kalp durmalarına müdahale hızını artırmayı amaçlayan 'Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı' yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, OED cihazlarının kamusal ve özel toplu yaşam alanlarında kolay erişilebilir noktalarda bulundurulmasını zorunlu kılarken, tüm cihazların takibi için özel bir 'OED-Net' sistemi kurulmasını öngörüyor.

Ani kalp durmalarında hızlı müdahale dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelik, hastane dışı alanlarda meydana gelen ani kalp durmalarında, profesyonel acil yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen kritik süredeki müdahalelerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Taşınabilir Otomatik Şok Cihazlarının (OED) zorunlu hale getirilmesiyle, günlük yaşam alanlarında hızlı defibrilasyon imkanı sağlanacak.

Yeni düzenleme; kamu kurumları, özel kuruluşlar, yoğun kullanılan tüm kamusal alanlar ve toplu taşıma araçları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu sayede OED cihazları sadece sağlık tesislerinde değil, halkın yoğun olarak bulunduğu her yerde erişilebilir olacak.

OED cihazlarında teknik ve konumsal zorunluluklar

Yönetmelik, cihazların teknik kapasitesi ve konumu hakkında kesin standartlar getiriyor. Buna göre OED cihazlarının;

Kalp ritmini analiz etme ve gerektiğinde otomatik şok uygulama yeteneğine sahip olması,

Kullanım sırasında Türkçe ve İngilizce sesli komutlarla yönlendirme yapabilmesi,

Batarya durumu, test sonuçları, konum bilgisi ve EKG verilerini Sağlık Bakanlığı’nın kuracağı OED-Net sistemine anlık olarak aktarabilmesi,

Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması şart koşuluyor.

Milli güvenlik çerçevesinde görev yapan bazı özel kurumlar, cihazlarının konum bilgilerini sisteme bildirme zorunluluğundan istisna tutuldu. Ayrıca, cihazların kilitli veya erişimin kısıtlandığı alanlarda bulundurulmasına kesinlikle izin verilmiyor; en kısa sürede ulaşılabilir, herkesin görebileceği yükseklikte, standart renkli, suya ve darbeye dayanıklı koruyucu dolaplar içinde ve uyarı işaretleriyle belirtilmiş noktalarda yer alması gerekiyor.

"OED-Net" sistemi ile Türkiye geneli takip başlıyor

OED cihazlarının kullanım yetkisi genişletildi. Artık bu cihazlar, sadece sağlık meslek mensupları ve ilk yardımcı belgesine sahip kişiler tarafından değil, aynı zamanda Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi (SKKM) desteğiyle ilk yardım uygulayan halktan kurtarıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Cihazların periyodik bakımı, sarf malzeme temini ve her kullanım sonrasındaki verilerin ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmesinden, cihazın sahibi olan kurum veya kişiler sorumlu tutulacak.

Yönetmelik kapsamında hayata geçirilecek olan 'OED-Net' adlı yazılım sistemi ile Türkiye genelindeki tüm OED'lerin seri numaraları, konumları ve kullanım bilgileri merkezi olarak takip edilecek. OED satın alan kişi veya kurumların, cihazlarını bu sisteme 30 gün içinde kaydettirmesi zorunlu hale getirildi.