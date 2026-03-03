Son Mühür- Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem sosyal konut projesine ilişkin mesajlar verdi hem de İstanbul’da yaşanan öğretmen cinayetine değindi.

Törende, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara’da inşa edilen 31 bin 73 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Erdoğan, konutların Ankara ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çekmeköy’deki saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı verdi.

Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayan Erdoğan, “Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bırakın şiddeti, öğretmene yönelik saygısızlık bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilemez” dedi.

“Fail hak ettiği cezayı alacak”

Saldırıyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirten Erdoğan, sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

“Başsavcılığımız ve Adalet Bakanlığımız gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır” diyen Erdoğan, aynı saldırıda yaralanan öğretmen ve öğrenciye de acil şifa dileğinde bulundu.

500 bin sosyal konut projesinde Ankara etabı

Konuşmasının devamında sosyal konut projesine değinen Erdoğan, Ankara’da kura çekimi yapılan 31 bin 73 konutun dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

“500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31 bin 73 konutun Ankara’mız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, projenin şehirleşme vizyonunun önemli bir ayağını oluşturduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür eden Erdoğan, projelerin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu söyledi.

Gazze ve Batı Şeria mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan gelişmelere de değindi. “Gazze’de, Batı Şeria’da ve işgal altında yaşayan kardeşlerimiz Ramazan’ı yine mahzun bir şekilde karşıladı” diyen Erdoğan, Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

“Bu millete hizmet etmeyi şeref meselesi görüyoruz”

AK Parti kadrolarının millete hizmet anlayışıyla yola çıktığını belirten Erdoğan, siyasi vizyonlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Biz millete hizmet yoluna erdemliler hareketi olarak çıkmış bir kadroyuz. Bu milletin hizmetkârı olmayı, milletin emanetine sahip çıkmayı kendimiz için şeref ve haysiyet meselesi olarak görüyoruz.

Bugüne kadar ne yaptıysak Cenab-ı Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle yaptık. Önümüze konulan tüm engelleri milletimizin basireti, feraseti ve dirayetiyle aştık.”

Ayrıntılar geliyor...