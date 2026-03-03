Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği hitabında hem dış politikadaki gelişmeleri hem de yerel yönetimlere yönelik hukuki operasyonları mercek altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış siyaset hamlelerini sert sözlerle eleştiren Özel, Türkiye’nin bir dönem direniş gösterdiği küresel planlara bugün tamamen boyun eğdiğini iddia etti.

"Dünya siyasi tarihinin en kapsamlı seçim kampanyası başlıyor"

Partisinin son dönemdeki saha çalışmalarına değinen Özgür Özel, İstanbul ve Burdur mitinglerinin ardından toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. İşçiden emekliye, gençlerden kadınlara kadar toplumun her kesiminin sorunlarını meydanlara taşıdıklarını ifade eden Özel, CHP’nin sadece bir seçim yarışı içinde olmadığını, aynı zamanda liyakatli kadrolarıyla bir hükümet programı hazırlığında olduğunu vurguladı. "Dünya siyasi tarihinin en kalabalık ve en güçlü seçim kampanyasını yürütüyoruz" diyen Özel, 15,5 milyon gönüllünün desteğiyle Türkiye’de yeni bir devri başlatmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Dış politikada eksen kayması ve "Trump-Netanyahu" eleştirisi

Konuşmasının önemli bir bölümünü dış politikadaki kriz yönetimine ayıran Özel, hükümetin uluslararası arenada sergilediği tutumu "tutarsızlık" olarak nitelendirdi. Gazze’de yaşanan insani dramı hatırlatan CHP Lideri, iktidarın bir yandan "katil" dediği isimlerle diğer yandan aynı masaya oturduğunu savundu. Donald Trump ve Binyamin Netanyahu’nun bölgeye dair planlarının Türkiye tarafından kabul görmesini "teslimiyet" olarak tanımlayan Özel, Türkiye’nin bölgesel bir Amerikan stratejisinin parçası haline getirilmek istendiğini öne sürdü. 1 Mart tezkeresi dönemindeki onurlu duruşun bugün yerini pazarlıklara bıraktığını söyleyen Özel, Türkiye’nin çıkarlarının şahsi ilişkiler uğruna riske atıldığını belirtti.

Hariciye geleneğinde Liyakat kaybı ve "Monşer" tartışması

Özel, Dışişleri Bakanlığı’ndaki yapısal değişimlere de dikkat çekerek, geleneksel diplomasi birikiminin tasfiye edildiğini iddia etti. Körfez ülkelerindeki büyükelçilerin diplomatik kökenden gelmediğini, bunun yerine siyasi geçmişi olan isimlerin atandığını belirten Özel, "Monşer" denilerek küçümsenen hariciye geleneğinin Türkiye’yi yıllarca koruduğunu hatırlattı. Hakan Fidan’ın "yakın bir savaş tehdidi yok" açıklamasından kısa süre sonra bölgede yaşanan askeri hareketliliklerin, liyakatli kadroların eksikliğinden kaynaklanan bir "öngörü sorunu" olduğunu savundu.

İran’a yönelik saldırılar ve bölgesel barış vurgusu

İran’daki yönetim şekline dair eleştirilerini saklı tutmakla birlikte, komşu bir ülkeye yönelik tek taraflı askeri müdahaleleri "haydutluk" olarak tanımlayan Özel, sivillerin hedef alındığı operasyonlara sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın gerçekleştirilen her türlü saldırının uluslararası hukuku çiğnediğini belirten Özel, İran halkının yanında olduklarını ve bölgedeki krizlerin ancak diplomasi masasında çözülebileceğini ifade etti.

Tanju Özcan operasyonu: "Bolu’nun iradesine kelepçe vurulamaz"

Gündemdeki sıcak gelişmelere de değinen Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yönelik gerçekleştirilen operasyonu "siyasi bir kumpas" olarak nitelendirdi. Özcan’ın yoksul öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurduğu vakıf üzerinden hedef alındığını savunan Özel, operasyonun arkasında Özcan’ın daha önce Bolu Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yaptığı şikayetin yattığını iddia etti. Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporlarına müdahale edildiği iddialarını gündeme getiren Özel, "Yedi bilirkişinin aynı anda görevden çekilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Özcan’ın yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmesine tepki gösteren Özel, bu durumu "iç cepheyi sarsma çabası" olarak değerlendirdi.

"Milli birlik mesajları verilirken balta çekiliyor"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "iç cepheyi güçlendirme" çağrılarına yanıt veren Özel, bir yandan birlik mesajları verilirken diğer yandan muhalif belediye başkanlarına operasyon yapılmasının büyük bir tezat oluşturduğunu söyledi. Ahmet Özer ile başlayan sürecin Tanju Özcan ile devam ettiğini belirten Özel, yerel seçimlerde elde edilen başarının iktidar kanadında hazımsızlık yarattığını öne sürdü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un iftar davetine icabet etmeyi planladıklarını ancak yaşanan son gelişmeler üzerine bu kararlarını değiştirdiklerini belirten Özel, "Bu akşam iftarımı Sincan Cezaevi’nde Tanju Özcan’ın yanında açacağım" ifadelerine yer verdi.