Son Mühür- Tam 2.961 gündür cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla AİHM ve AYM kararlarına dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın 7 Aralık'ta sosyal medyada yaptığı "hukuka uygun yargılama" vurgusu, Gezi Parkı davasından hükümlü iş insanı Osman Kavala'nın desteğini aldı.

Evrensel hukuk ilkeleri...



''MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmanın önemini vurguladığı son açıklamasında,

yanlış delille doğru sonuca ulaşılamayacağını, bu tür delillerle yapılacak suç ispatlarının zan ve tahminden ibaret kalacağını hatırlatmıştır.

Bu uyarı, Ceza Mahkemesinde yaşanan ağır insan hakları ihlallerine yol açan temel sorunla doğrudan ilgilidir.'' diyen Osman Kavala,

''Evrensel hukuk ilkelerine göre bireyin insan haklarını korumakla yükümlü olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM’nin ihlal tespitlerinin büyük bölümü, yanlış veya eksik delillerle yapılan tutuklamalar, verilen mahkûmiyet kararlarıyla ilgilidir.

Durumu daha vahim hâle getiren, yerel mahkemelerin bu tespitleri dikkate almamaları, zan ve tahmin üzerinden verilmiş kararları gözden geçirmeyi kabul etmemeleridir.

Sayın Yargıtay Başkanı’nın ifade etmiş olduğu gibi, ihlalin giderilmesinde ayak diremek ihlali yaratan yargısal tasarruftan daha ağır bir hukuksuzluk yaratmakta.

Anayasa hükümlerine aykırılık teşkil eden bu davranış, hukukun evrensel ilkelerinin daha esastan ihlali anlamına da gelmektedir.'' mesajı verdi.



Nesrin Nas: Siyasi gerekçelerle verilen bir karar...



Osman Kavala'nın AİHM ve AYM kararlarına dşkkat çektiği açıklamasına ANAP eski Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Nas'tan destek geldi.

Kavala'nın açıklamasına göndermede bulunan Nas,

''Aslında AİHM 18. Maddeye dayandırdığı için yerel mahkemelere gitmesine gerek yok bu kararın. Siyasi gerekçelerle verilen bir hükmü yine siyaset bozar. Burada mahkemelerin yapacağı hiçbir şey yok.'' hatırlatmasında bulundu.