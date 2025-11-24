Son Mühür/Merve Turan- Oktay Kaynarca’nın sunduğu popüler bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümünde beklenmedik bir an yaşandı. Düzce’den katılan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, yarışmaya daha ilk soruda veda etti.

Basit görüldü, ilk soruda elendi

Yarışmanın açılış sorusu olarak ekrana gelen soru, stüdyoda sürpriz bir tepki yarattı. Sunucunun yönelttiği soru şöyleydi:

"Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?"

Verilen cevap şıkları ise şöyleydi:

A) Aç mısın?

B) Ne içersin?

C) Tatlı yer misin?

D) Kahvaltı yaptın mı?

Elif Okumuş, heyecanına yenik düşerek A şıkkı "Aç mısın?" seçeneğini işaretledi. Doğru yanıt ise B şıkkı "Ne içersin?" idi. Yanlış cevabın ardından genç yarışmacı, yarışmadan hiçbir ödül kazanmadan ayrıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Okumuş’un yarışmadan erken elenmesi, izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, birçok kullanıcı tarafından gündeme taşındı.