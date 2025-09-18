Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Gündemdeki yerini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki değişiklik kesinleşti. Ali Erbaş'ın görev süresinin dolmasıyla birlikte yerine atanan isim de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir?

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelen Safi Arpaguş, ilahiyat alanında yetişmiş bir akademisyen, tasavvuf araştırmacısı ve din görevlisidir. Eğitim ve akademik kariyerindeki başarılarıyla öne çıkan Arpaguş, son yıllarda İstanbul Müftülüğü görevini yürüttü.

İlköğrenimini memleketinde tamamlayan Safi Arpaguş, lise eğitimine İmam Hatip Lisesi’nde devam etti ve 1985 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde sürdüren Arpaguş, 1990 yılında fakülteden mezun olarak akademik çalışmalarına yöneldi.

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata adım atan Arpaguş, 1994’te “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Doktora eğitimini ise 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” üzerine yaptığı çalışma ile bitirdi.

2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanını alan Safi Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uzun yıllar dersler verdi. 2011 ile 2021 yılları arasında aynı fakültede dekan yardımcılığı görevini üstlendi.