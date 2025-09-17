Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in gözaltına alınmasının ardından, Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da soruşturma başlatıldı.

Başkan yardımcısı gözaltında

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Ali Erdoğan hakkında da inceleme başlattı. Erdoğan’ın, belediye personelinden gelen ihbarları işleme almadığı, personelin görev yerini değiştirdiği ve iddialarla ilgili gerekli incelemeleri başlatmadığı öne sürüldü.

Müteahhit ve oğluna gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y.’nin firari olduğu ve arandığı bildirildi.

Soruşturma derinleşiyor

Köyceğiz Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında başlatılan soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor. Hem belediye yöneticileri hem de müteahhitlerle ilgili sürecin seyri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.