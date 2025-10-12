Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği’nin TBB Litai Konukevi’nde düzenlenen kongresine katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, konuşmasında Türk milliyetçiliği vurgusu yaparken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Yoldan ve yöntemden kaynaklı farklılıklar yaşadık”

Konuşmasında Ümit Özdağ’ı işaret eden Dervişoğlu, “Biz zaten hiç ayrılmadık. Yoldan, yöntemden kaynaklı bazı farklılıklar yaşadığımız söylenebilir ama bu, ‘Bir daha bir araya gelmeyiz’ anlamına gelmez” dedi. Türk milliyetçileri arasında rekabet yaratılmaya çalışıldığını savunan Dervişoğlu, “Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında bugün iktidarda bulunanlar, gün gelecek tepetaklak gidecekler” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberlikten hiç kopmadık”

Zafer Partisi lideri Özdağ’ın “Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın kol kola olduğu bir siyasi ortamda biz de Mustafa Başkan’la kahve içeriz” sözlerine de değinen Dervişoğlu, “Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık, biriz, beraberiz. Görüş farklılıkları olsa da hiçbir zaman kopmadık” şeklinde konuştu.

“Türk Milliyetçileri yarışmaz, beraber yürür”

Milliyetçi hareketin temelinde dayanışma olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Teşkilat hiyerarşisine dahil olduğum günden beri Türk milletinin birliğini ve Türk milliyetçilerinin dayanışmasını savundum. Dün hangi noktadaysam bugün de aynı yerdeyim. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştırmak isteyenler başarısız olacak” dedi.

“Bu ümitsizlik sizin suçunuz değil”

Gençlere seslenen Dervişoğlu, “Geçen kongrede sizlerden, kendi kuşağım adına özür dilemiştim. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz belirsizlik ve karamsarlık sizin suçunuz değil. Ortak mücadele kararlılığıyla sorunları aşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Milliyetçilik, milletinin yükünü omuzlamak demektir”

Milliyetçiliğin sadece duygusal bir bağlılık olmadığını belirten Dervişoğlu, “Milliyetçilik, milletinin yükünü omuzlarında hissetmektir. Öfkenin değil, inşanın hareketidir. Biz kinle değil adaletle, nefretle değil sorumlulukla büyürüz” dedi. Dervişoğlu, “Gelin geleceği beraber inşa edelim. Enerjimizi ve çabamızı birleştirip, hür ve müreffeh bir Türkiye için omuz omuza verelim” çağrısında bulundu.

“Türk gençliği, büyük davaların sahibidir”

Türk gençliğine önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Dervişoğlu, “Atatürk, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ derken bir görev yükledi. Başbuğ Türkeş de ‘Türk gençliği büyük davaların sahibidir’ derken hamasetten değil, sorumluluktan bahsetti. Siz bu milletin en büyük yükümlülüğünü taşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Milliyetçilik, çağa uyum sağlayan bir mücadeledir”

Günümüz dünyasında milliyetçiliğin dar kimlik siyasetinden öte bir anlam taşıdığını belirten Dervişoğlu, “Bu çağda milliyetçilik, bilimde özgürleşmek, ekonomide bağımsızlaşmak, kültürde şahsiyetli duruş sergilemektir. Geçmişin ihtişamı değil, geleceğin inşası hedefimiz olmalı” dedi.

“Kaybedecek bir neslimiz daha yok”

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Dervişoğlu, “Kaybedecek bir neslimiz daha yok. Macera peşinde koşamayız. Mutlaka başarmalı, tarih önünde sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ben kıyamet gününe kadar sizin yanınızda, safınızda olacağım” diyerek sözlerini tamamladı.