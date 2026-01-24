Son Mühür- CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un CHP’ye yönelik 'eser üretemedikleri' yönündeki açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

CHP'li Emre, iktidarın deprem bölgesindeki konut politikalarını hedef alarak, “Bu bir eser siyaseti değil, depremzedeye kurulan bir tuzaktır” dedi. Murat Kurum’un, “CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor” ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirmesine yanıt veren Emre, iktidarın deprem sürecindeki vaatleri ile ortaya çıkan tablo arasında büyük bir uçurum olduğunu söyledi.

"OY YOKSA HİZMET DE YOK ANLAYIŞIYLA..."

“Hafızamız yerinde” diyen Zeynel Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce dile getirdiği “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre hizmet gelmez” sözlerini hatırlatarak, bunun depremzedelere yönelik açık bir siyasi tehdit anlamına geldiğini öne sürdü. Emre, “Oy yoksa hizmet de yok anlayışıyla hareket ettiniz” ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDELERİ MAHKUM ETTİNİZ"

Deprem sonrası verilen “1 yıl içinde herkes evine kavuşacak” vaadini de eleştiren Emre, "Birinci yıl sonunda konutların yalnızca yüzde 2’sinin tamamlandığını, İkinci yıl sonunda ise oranın ancak yüzde 30’a ulaştığını belirten Emre, “Vatandaşı tehdit ederek oyunu aldınız ama depremzedeleri üç kış boyunca çamurda, yağmurda, konteynerlerde yaşamaya mahkûm ettiniz” dedi.

"BU DÜPEDÜZ TEFECİ SİYASETİDİR"

CHP Sözcüsü, tamamlanan konutlar için depremzedelere “boş senet” imzalatılmak istendiğini de iddia ederek, fiyat ve faiz oranlarının belirsiz olduğunu vurguladı. Afet Kanunu’nda konutların faizsiz olması gerektiğinin açıkça yazılı olduğunu hatırlatan Emre, “Rezerv alan ve TOKİ gibi bahanelerle kanunun etrafından dolanarak faiz işletmenin yolunu arıyorsunuz” diye konuştu. Vatandaşların itirazları karşısında “Ya imzalarsın ya evi alamazsın” denildiğini ileri süren Emre, bu yaklaşımı “şantaj” olarak nitelendirdi. Açıklamasının sonunda Murat Kurum’a seslenen CHP Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

“Önce ‘oy vermezsen yapmam’ dediniz, şimdi ‘imza atmazsan vermem’ diyorsunuz. İktidar, vatandaşına tuzak kurmaz. Bu eser siyaseti değil, düpedüz tefeci siyasetidir.”