İzmir’in Foça ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı yağış uyarısının ardından başlayan yağmur, özellikle kıyı bölgelerinde şiddetini artırdı.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları su altında bıraktı. Rögarların taşmasıyla yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Vatandaşlar evlerinden çıkmakta zorlandı

İlçe genelinde yağmur suları sele dönüştü. Bahçeler tamamen suyla kaplanırken, ilçe sakinleri evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Kent halkı, meteorolojinin uyarılarına rağmen yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle Foça Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Yağışın etkisi sürüyor

Bölgede sağanak yağışın etkisi devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve gereksiz yere dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.