İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dijital yayın platformu GAİN Medya ve bağlı bulunduğu Anahat Holding'e yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, şirket yetkililerinden Barbaros Reşat Gülcan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde GAİN Medya dahil olmak üzere toplam 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Barbaros Reşat Gülcan ile birlikte Anahat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Berkin Kaya ve şirket yetkilisi Selahattin Aydın da yakalandı. Başsavcılık, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Operasyonun mali boyutunun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı belirtildi.

Operasyonun Nedenleri ve MASAK Raporu

Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Savcılık açıklamasına göre operasyonun temelini, MASAK tarafından hazırlanan rapordaki tespitler oluşturdu. Raporda, şüphelilerin hesaplarında ticari hayatın olağan akışına aykırı, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit giriş-çıkışları olduğu vurgulandı. Özellikle yurt dışındaki bazı şirketlere kaynağı belirsiz yüklü miktarda para transferi yapıldığı tespit edildi.

GAİN Medya A.Ş.'nin 2024 yılında el değiştirmesi ve sermayesinin kısa sürede 1 milyar TL'ye çıkarılması da incelemeye takılan işlemler arasında yer aldı. Yetkililer, şirketlerin sermaye yapısının bu denli büyük para hareketlerini açıklamakta yetersiz kaldığını ve hesapların yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğunu bildirdi.

Kayyum Atanan Şirketler

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yönetimi TMSF'ye devredilen şirketler şunlardır:

GAİN Medya A.Ş.

GAİN Studio Prodüksiyon A.Ş.

GAİN Shorts Medya A.Ş.

Anahat Holding A.Ş.

Anahat Medya A.Ş.

3B Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Berton Yapı İnşaat A.Ş.

Barbaros Reşat Gülcan Kimdir?

Barbaros Reşat Gülcan, operasyonun merkezindeki Anahat Holding ve bünyesindeki GAİN Medya'nın üst düzey yetkililerinden biri. Hakkında kamuoyuna yansıyan biyografik bilgiler sınırlı olmakla birlikte, Gülcan'ın holding içindeki finansal ve idari süreçlerde etkin bir rol oynadığı biliniyor. Özellikle şirketin son dönemdeki hızlı büyümesi ve sermaye artışları sürecinde imza yetkisine sahip kilit isimlerden biri olarak soruşturma dosyasında yer aldı.

Gülcan'ın adı, Anahat Holding'in medya sektöründeki yatırımları ve şirket devir işlemleri sırasında resmi kayıtlarda sıkça geçti. Soruşturma makamları, Gülcan'ı holdingin mali yapısındaki açıklanamayan para hareketleri ve yurt dışı transferleri ile ilişkilendiriyor.