Son Mühür - Ocak ayının gelmesiyle birlikte maaş zammı konusu tekrar gündeme geldi. Yaklaşık üç ay sonra başlayacak olan görüşmeler öncesinde, milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanı 2026 yılı asgari ücret artışını merakla bekliyor. Ayrıca, asgari ücretle ilgili yabancı kurumların ilk tahminleri de açıklanmaya başladı.

Yüzde 20-25 arasında bir zam bekleniyor

Geçen yıl asgari ücret %30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Bu artışı doğru tahmin eden JP Morgan, yeni raporunda 2026 yılı için asgari ücrete %20 civarında bir artış öngördü ve yıl sonu enflasyon hedefini %29,5 olarak açıkladı. Morgan Stanley ise Eylül ayında yayımladığı raporda, 2025 sonunda enflasyonun %30’a, 2026 sonunda ise %21’e düşeceğini tahmin etmişti. Banka, asgari ücrette %20-25 arasında bir zam beklentisi içinde.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet Gazetesi’ne verdiği röportajda şu ifadelerde bulundu: “Enflasyon verileri hayatımızı ciddi anlamda etkilemektedir. Şu ana kadar bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyon oranımız yüzde 21,50 olarak kesinleşmiş durumda. Geride Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları olmak üzere dört ay mevcut. Onlar da kesinleştiği zaman net bir tablo ortaya çıkacaktır. Merkez Bankası yıl sonu tahmini yüzde 25 ile 29 arasında. OVP’de ise yüzde 28.5 olarak hedef koyulmuştu. Morgan Stanley’e göre yüzde 30, JP Morgan’a göre ise yüzde 29,5, ayrıca Deutsche Bank’a göre yüzde 29,5’lik enflasyon tahminleri kamuoyunda yer almaktadır. Görünen o ki yüzde 30 sınırına ulaşmadan bu seneyi kapatacağımızı öngörüyorum.” Yapılacak zam enflasyonun üzerinde mi olacak? “Asgari ücreti 5’er kişilik komisyon şeklinde işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı’ndan olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşan bir ekip pazarlık usulüyle belirlemektedir. Aralık ayının yaklaşması ile birlikte asgari ücret tahminleri de beraberinde gelmiş oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in işçi tarafı olarak bu sene komisyona katılmama kararı basına yansımıştı. Bunun sürece nasıl etki edeceğini beraber gözlemleyeceğiz. Asgari ücret komisyonlarının geçmiş yılda çıkan kararlarını şöyle bir analiz ettiğimiz takdirde genelde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3 ile yüzde 8 puan arasında ilave şekilde artışlar yapıldığı dikkat çekmektedir.” Yeni zam tahmini “Merkez bankası 2026 enflasyon hedefini yüzde 13 ile yüzde 19 arasında belirlerken, OVP’de ise yüzde 16 olarak hedeflenmiştir. Benim şahsi öngörüm ise 22.104,67 TL olan net asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 25 arasında artması yönündedir. Bu da 26.525,60 TL ile 27.630,84 TL arasında bir bantta olacaktır.”