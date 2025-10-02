Son Mühür / Merve Turan - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve sekiz ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 189 kişinin yakalandığını, bunlardan 171’inin tutuklandığını açıkladı.

Sekiz ilde eş zamanlı baskın

Yerlikaya’nın aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin faaliyetleri teknik ve fiziki takiple belirlendi.

Elde edilen bulguların analiz edilmesiyle İstanbul’un yanı sıra Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Hedef: Sokak satıcıları

Operasyonun öncelikli hedefinin sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapan ve kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen kişiler olduğunu belirten Yerlikaya, “İstanbul merkezli olarak sekiz ilde yürütülen baskınlarda 189 şüpheli yakalandı. Bunlardan 171’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi” bilgisini paylaştı.