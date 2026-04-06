İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yürütülen kara operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen çok sayıda askeri hedefin ve altyapının imha edildiği bildirildi.

Kara ve hava operasyonları eş zamanlı sürüyor

İsrail ordusu tarafından yapılan bilgilendirmede, 36’ncı Tümen komutasındaki Golani Tugayı’nın Lübnan’ın güneyindeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, kara birliklerine hava unsurlarının da destek verdiği ve operasyonların koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda 300’den fazla hedefin vurulduğunu öne sürdü.

Silah depoları ve tuzaklı yapılar hedef alındı

Açıklamada, imha edilen noktalar arasında silah depoları ile patlayıcı düzeneklerle tuzaklandığı belirtilen binaların da bulunduğu aktarıldı. Operasyonların, örgütün askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, hedef alınan yapıların doğrudan Hizbullah’a ait olduğunu iddia etti.

Tüneller ortaya çıkarıldı, mühimmat ele geçirildi

Sahadaki birliklerin yürüttüğü arama-tarama faaliyetlerinde önemli bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre, bölgede 10’dan fazla yer altı tüneli tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Ayrıca çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilirken, bu durumun örgütün bölgedeki lojistik ağını ortaya koyduğu savunuldu.

Çatışmalarda kayıplar yaşandı

İsrail ordusu, operasyonlar sırasında yaşanan çatışmalarda Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü. Ancak bu iddialara ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmadı.

“Operasyonlar sürecek” mesajı

Açıklamanın sonunda, Lübnan’ın güneyindeki askeri faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı. İsrail ordusu, bölgedeki tehdit unsurlarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bölgede devam eden askeri hareketlilik, Orta Doğu’daki gerilimin daha da artabileceğine yönelik endişeleri güçlendiriyor.