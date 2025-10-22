Son Mühür- ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki rolüyle milyonların sevgisini kazanan İrem Helvacıoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde yer alıyor.

Ünlü oyuncu, 28 Ekim 2024’te hayatını müzisyen Ural Kaspar ile birleştirmişti. Çift, evliliklerinin kısa bir süre ardından bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevince boğmuştu.

“Kızımız Sora dünyaya geldi”

Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştıı. Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızlarının doğduğunu duyurdu.

Kaspar paylaşımında, “Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem’in ve Sora’nın sağlıkları yerinde.” ifadelerini kullandı. Ünlü isim, ailelerine destek olan dostlarına ve yakın çevresine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

“Sora” isminin anlamı ne?

Helvacıoğlu ve Kaspar çiftinin kızlarına verdikleri “Sora” ismi Japonca’da “gökyüzü” anlamına geliyor. Çiftin, doğa ve huzur temalı isim tercihi sosyal medyada da beğeni topladı.

Doğumdan sonra ilk paylaşım

Yeni anne olan İrem Helvacıoğlu, doğumdan birkaç gün sonra minik kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımına “Hadi biraz gezelim. Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi, ışıl ışıl.” notunu düşen güzel oyuncu, gönderisiyle kısa sürede binlerce beğeni aldı.