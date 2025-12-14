Son Mühür - Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesi, İzmir siyasetinde derin üzüntü yarattı. İzmir’de görev yapan milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Durbay’a veda etti. Paylaşımlarda, genç yaşta yaşamını yitiren Durbay’ın çalışkanlığı, halkçı belediyecilik anlayışı ve verdiği mücadele ön plana çıktı.

Cemil Tugay’dan Gülşah Durbay için taziye mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Tugay, kaybın büyük bir acı yarattığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı. Tugay, mesajında Durbay’ın uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi.

Genç yaşta kaybedilen Gülşah Durbay’ı “pırıl pırıl bir arkadaş” sözleriyle tanımlayan Tugay, yaşanan acının çok büyük olduğunu vurguladı. Tugay, mesajında Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, “Mekânı cennet olsun. Seni asla unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Bilal Saygılı: ''Mekânı cennet, makamı âli olsun''

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Saygılı, yayımladığı mesajda, genç yaşta hayatını kaybeden Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet dileyerek, başta ailesi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Şehzadelerli ve Manisalı vatandaşlara ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Bilal Saygılı, mesajını “Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadeleriyle tamamladı.

Nilüfer Mutlu: 'Derin üzüntü içerisindeyiz!''

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mutlu, kaybın derin bir acı yarattığını ifade etti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Mutlu, mesajında Durbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, genç ve umut dolu bir yol arkadaşını kaybetmenin büyük bir acı olduğunu dile getirdi. Gülşah Durbay’ın halkçı belediyecilik anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Mutlu, Durbay’ın kentine ve Manisalılara verdiği hizmetlerle unutulmayacak bir iz bıraktığını ifade etti. Mutlu, mesajında Durbay’ın ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Görkem Duman: ''Hepimize örnek oldu!''

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Duman, Durbay’ı azmi ve mücadelesiyle örnek bir yol arkadaşı olarak tanımladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Duman, mesajında Durbay’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “Şehzadeler’in gülen yüzü, azmi ve mücadelesiyle hepimize örnek olan kıymetli başkanımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Gülşah Durbay’ın kentine olan sevgisi ve samimiyetiyle kalplerde silinmez bir iz bıraktığını vurgulayan Duman, bu erken vedanın büyük bir üzüntü yarattığını belirtti. Duman, mesajında Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileklerini ileterek, “Seni ve onurlu mücadeleni asla unutmayacağız” dedi.

Ömer Eşki: ''Seni asla unutmayacağız!''

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Eşki, Durbay’ı Manisa’ya değer katan kıymetli bir yol arkadaşı olarak tanımladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı.

Eşki, mesajında Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, Durbay’ın çalışkanlığı, zarafeti ve halkına duyduğu sorumlulukla Manisa’ya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.Ömer Eşki, mesajında Durbay’ın ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına başsağlığı dileklerini ileterek, “Seni asla unutmayacağız” sözlerine yer verdi.

Mehmet Türkmen: ''Adı asla unutulmayacak''

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkmen, mesajında Durbay’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, genç yaşında inancı ve mücadelesiyle iz bırakan bir yol arkadaşını kaybettiklerini ifade etti. Yaşanan kaybın ardından derin bir sessizlik ve büyük bir acı kaldığını dile getirdi. Mehmet Türkmen, mesajında Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Şehzadeler halkına sabır dileklerini ileterek, “Adı, emeği ve mücadelesi unutulmayacak” ifadelerine yer verdi.

Eyyüp Kadir İnan: '' Mekanı cennet olsun''

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

İnan, yayımladığı mesajda Durbay’ın vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, merhumeye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Şehzadeler halkına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Eyyüp Kadir İnan, mesajını “Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadeleriyle tamamladı.

Aydın Pehlivan: ''Ruhu şad olsun''

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Pehlivan, yayımladığı mesajda Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Mesajda, “Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.

Ceyda Bölünmez Çankırı’dan Gülşah Durbay için taziye mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Bölünmez Çankırı, mesajında merhume Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.