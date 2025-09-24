İsrail acil servis kurumu Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında şehirde panik yaşandığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların büyük kısmının şarapnel parçaları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Husilere ait İHA’nın şehirdeki alışveriş bölgesine isabet etmesi sonucu büyük korku yaşandı. O anlara ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu hafta ikinci kez vuruldu

Eilat kenti, söz konusu saldırıyla birlikte bu hafta ikinci kez Husiler’in hedefi oldu. Daha önce 19 Eylül’de gerçekleştirilen İHA saldırısında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

Saldırı bölgedeki gerginliği artırdı

Son saldırı, İsrail’in güneyinde güvenlik endişelerini artırırken, Husilerin bölgedeki eylemlerinin tırmanışa geçtiği yorumları yapılıyor. İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, yeni saldırılara karşı bölgede tedbirleri artırma kararı aldı.