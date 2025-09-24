Edinilen bilgilere göre olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi’nde yaşandı. 2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulüp Başkanlığı yapan iş insanı Fatih Balkaya, iddiaya göre boş olduğunu sandığı tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Balkaya’nın başına isabet etti.

Hastanede hayatını kaybetti!

Ağır yaralanan Balkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sapancaspor’un eski başkanıydı!

Spor camiasında da tanınan Balkaya, 2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulüp Başkanlığı yapmıştı. Başkanlığı döneminde kulübün mali yapısının güçlendirilmesi için çeşitli projelere imza atan Balkaya, aynı zamanda bölgedeki iş dünyasında da biliniyordu.

Polis inceleme başlattı

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.