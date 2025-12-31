Son Mühür- Körfez ülkeleri arasında İsrail'in politikalarına en açık desteği veren BAE, Yemen'deki hedefleri konusunda zor bir dönemden geçiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın BAE güçlerinin 24 saat içinde Yemen'den ayrılması çağrısını desteklemesinin ardından, kalan güçlerini Yemen'den çekme kararı aldığını açıkladı.

Bu durum, iki Körfez gücü ve petrol üreticisi ülke arasındaki krizi daha da derinleştirdi.

Geçtiğimiz gün, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'in güneyindeki Mukalla limanına saldırmıştı. Riyad'ın BAE bağlantılı bir silah sevkiyatı olduğunu söylediği bu hava saldırısı, iki Körfez monarşisi arasındaki giderek büyüyen uçurumda bugüne kadarki en önemli tırmanış oldu.

ABD devreye girdi...



Washington'da, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yemen'deki gerilimler ve Orta Doğu'daki güvenliği etkileyen diğer konular hakkında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü açıkladı.



Kuveyt ve Bahreyn de dahil olmak üzere birçok Körfez ülkesi, diyaloğu güçlendirmek ve siyasi bir çözüme ulaşmak için yapılacak her türlü çabayı destekleyeceklerini söyledi. Katar ise Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin güvenliğinin kendi güvenliğinin "ayrılmaz bir parçası" olduğunu belirtti.

Gönüllü olarak son verdik...



Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, 2019'da askeri varlığını sona erdirdikten sonra Yemen'de kalan tek güçleri olan terörle mücadele birimlerinin misyonuna gönüllü olarak son verdiğini açıkladı.

Bakanlık, kalan görevinin "ilgili uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak uzmanlaşmış personelle sınırlı" olduğunu belirtti.

Devlet haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, yapılan açıklamada son gelişmelerin kapsamlı bir değerlendirmeyi tetiklediği belirtildi.

