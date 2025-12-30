Son Mühür - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuya ilişkin resmi X hesabından yaptığı açıklamada, her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.

Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya cevabı sert ve pişmanlık verici olacaktır.''

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırı ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump, böyle bir duruma açık olduklarını ifade ederek şunları söylemişti:

"İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı"

İran Kanada donanmasını 'terör örgütü' ilan etti

İran ile ilgili yaşanan bir başka gelişme ise Kanada'yla ilgiliydi. İran Dışişleri Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı “terör örgütü” olarak ilan ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın Ottawa yönetiminin, İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı “uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı şekilde terör örgütü” ilan etmesine karşılık atıldığı ifade edildi.