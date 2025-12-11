Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz’de Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı “gölge filo” tankerlerinden birini daha hedef aldı. Komor Adaları bayraklı Dashan adlı petrol tankeri, Ukrayna yapımı Sea Baby insansız deniz aracıyla (İDA) vurularak ciddi hasar aldı. Bu saldırı, son iki haftada devre dışı bırakılan üçüncü tanker oldu.

SBU: Sea Baby İDA yine sahnede

Ukrayna Güvenlik Servisi SBU’nun operasyonunda Sea Baby isimli özel yapım insansız deniz aracı kullanıldı. Tankerin, Ukrayna karasularından Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyrettiği sırada vurulduğu açıklandı.

Ukrayna kaynakları, hedef alınan tankerin Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı gizli lojistik ağın bir parçası olduğunu belirtiyor.

“Transponder kapalıydı, tam hız seyrediyordu”

Ukrayna basınına konuşan, kimliği açıklanmayan bir güvenlik kaynağı saldırıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Tanker saldırı sırasında transponderini kapatmıştı.

Tam hızla ilerliyordu.

Vurulma sonrası ciddi yapısal hasar aldı.

Bu operasyon, “gölge filo”ya ait son iki haftadaki 3. başarılı vurma işlemi oldu.

Kaynak, Kremlin’in uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı bu filonun sistematik şekilde hedef alındığını söyledi.

30 milyon dolarlık gemi, 60 milyon dolarlık yük

Dashan adlı tankerin yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olduğu, taşıdığı petrol ürünlerinin ise 60 milyon dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bu tankerin daha önce AB, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İsviçre tarafından yaptırım listesine alındığı biliniyor.

Karadeniz’de risk büyüyor

Ukrayna’nın Rusya’nın lojistik hatlarına yönelik insansız deniz aracı saldırılarını artırması, Karadeniz’de gerilimi yükseltmiş durumda. Askeri uzmanlar, Kiev’in “gölge filo”yu hedef almaya devam etmesinin Rusya’nın petrol taşımacılığı ağını zora sokacağını değerlendiriyor.