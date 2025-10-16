Son Mühür- Yemen'deki Husiler, İran destekli grubun en üst düzey askeri yetkililerinden biri olan Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin "görev başındayken" öldürüldüğünü duyurdu.

Husiler, İsrail'i doğrudan suçlamadan, İsrail ile çatışmanın sona ermediğini, İsrail'in "işlediği suçlardan dolayı caydırıcı cezayı alacağını" söyledi.

Husiler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma eylemi olarak gördükleri füzeleri İsrail'e doğru fırlattı ve füzelerin çoğu engellendi. İsrail, Yemen'de Husi kontrolündeki bölgelere saldırılarla karşılık verdi.



Abdulkerim el-Gamari kimdir?



Eski Yemen Başkanı Ali Abdullah Saleh'e karşı 2004 yılındaki Husi isyanlarında aktif rol aldı. Zamanla Husi ordusunun saha komutanlığına yükseldi. 2016 Aralık ayından itibaren Genelkurmay Başkanı olarak atandı ve Husi lideri Abdülmelik el-Husi'nin en yakın askeri danışmanlarından biri haline geldi. İran'da eğitim aldığı ve Hizbullah ile yakın ilişkileri olduğu biliniyordu.

2021 Mayıs'ında ABD tarafından "Özel Belirlenmiş Vatandaş" (SDN) listesine alınmış ve sivil altyapıya zarar veren operasyonları nedeniyle suçlanmıştı.

