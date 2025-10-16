Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları “ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı” gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. Lavrov, Alaska Zirvesi sonrası yaşanan diplomatik gelişmeler ve ABD ile ilişkiler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Alaska zirvesi bir dönüm noktası değil, karşılıklı anlama zirvesiydi”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda, Rusya-ABD ilişkileri, Ukrayna krizi ve Trump yönetiminin politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin bir “dönüm noktası” olmadığını belirterek,

“Bu, Rusya ve ABD’nin birbirini anlamaya çalıştığı bir zirveydi,” ifadelerini kullandı.

“Trump, Ukrayna krizinin temeline inmek istiyor”

Lavrov, Trump’ın Ukrayna meselesinde yüzeysel değil, krizin kök nedenlerine odaklandığını vurguladı. “Trump, Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı sorunların özüne inmeye çalışıyor. Amerikan tarafı da kendi bölgelerinde yaşayan halkların arzuladıkları statüye sahip olmaları gerektiğini kabul ediyor,” dedi.

Putin’in, Alaska’daki görüşmede ABD Özel Danışmanı Steve Witkoff’un Moskova’ya getirdiği konsepti desteklediğini belirten Lavrov, Trump’ın bu planı Washington’a danışarak netleştireceğini ve şu anda ABD’nin yanıtının beklendiğini ifade etti.

“Avrupa, barış sürecini sabote ediyor”

Lavrov’a göre Avrupa ülkeleri, Alaska Zirvesi sonrası Trump’ın diplomatik adımlarını engellemek için harekete geçti. “Avrupalı liderler, Washington’da Trump’ı ‘barış istemeyen tarafın Putin olduğuna’ ikna etmeye çalıştı,” diyen Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki savaşı Trump’a mal etme çabasında olduğunu ileri sürdü.

“Tomahawk füzeleri krizi derinleştirir”

Lavrov, Trump yönetiminin Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzesi tedariki planına da değindi. “Trump, bu teslimatın gerilimi tırmandıracağını kabul etti. Bu durum, Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşme sürecine ciddi zarar verir,” şeklinde konuştu. Lavrov, Biden döneminde gerilen ilişkilerin Trump tarafından “çıkmazdan çıkarılmaya çalışıldığını” savundu.

“Trump hayat kurtarmaya çalışıyor, Avrupa savaşı yaymak istiyor”

ABD Başkanı Trump’ın hedefinin hayat kurtarmak ve Rusya ile işbirliğinin önünü açmak olduğunu vurgulayan Lavrov, “Trump bunu hiçbir zaman gizlemedi, her zaman açıkça dile getirdi. Avrupa ise bu savaşı hızlı şekilde Trump’ın savaşı haline getirmek istiyor,” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Avrupa’nın bu yaklaşımının, barışa değil, çatışmanın uzamasına hizmet ettiğini savundu.

“Ukrayna sessiz, müzakerelerde tıkanıklık sürüyor”

Lavrov, Ukrayna tarafının müzakereler konusunda “tam sessizlik” içinde olduğunu belirterek, Trump’ın ise müzakere seviyesinin yükseltilmesi fikrini desteklediğini aktardı.

“İstanbul müzakerelerinde Ukraynalı heyetin eleştirilerine iyi niyetle yanıt verdik. Heyet liderlerinin seviyesini yükseltmeyi ve insani, siyasi ve askeri gruplar oluşturmayı önermiştik,”

dedi.

Lavrov, Alaska Zirvesi’nin ardından olduğu gibi, İstanbul sürecinin modernleştirilmesi önerisine de ABD’den yanıt beklediklerini açıkladı.

“İkiyüzlü tutum kabul edilemez”

Lavrov, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde imzalanan “niyet beyanı”na da atıfta bulundu.

“Bu belgede insan hakları, güvenlik ve onur vurgusu var. İsrailliler ve Filistinliler için geçerli olan bu ilkeler, neden Ukrayna’daki Ruslar için geçerli olmasın?”

diyerek Batı’nın çifte standardını eleştirdi.