Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar farklı yorumlar yaptı. Bir kesim oyuncunun anne olacağı yönünde iddialar öne sürerken, diğer bir kesim ise şişliğin yağmurlu havada çantasını montunun altına almasından kaynaklandığını savundu. İrem Sak ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İrem Sak'ın karnı neden şiş?

Nişantaşı'nda yolda yürürken çekilen karelerde İrem Sak'ın karın bölgesinin normalden daha dolgun göründüğü dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla paylaşılınca hamilelik iddiaları alevlendi.

Ancak bazı kullanıcılar farklı bir açıklama getirdi. O anki yağmurlu hava koşullarını işaret ederek Sak'ın çantasını montunun içine sıkıştırmış olabileceğini belirtti. Kesin bir bilgi olmadığı için konu şimdilik spekülasyon düzeyinde kalmaya devam ediyor.

İrem Sak evli mi?

İrem Sak şu an evli değil. Ünlü oyuncunun bekar olduğu biliniyor. Daha önce basketbolcu Furkan Korkmaz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Ancak çiftin yollarını ayırmasının ardından Sak, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

İrem Sak kimdir?

İrem Sak, 9 Şubat 1986'da Sivas'ta dünyaya geldi. Çerkez kökenli olan oyuncu, lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 2006 yılında İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında BKM bünyesindeki Sizinkiler adlı tiyatro oyunuyla adım atan Sak, televizyon ekranlarına ise Şen Yuva dizisiyle merhaba dedi. Asıl çıkışını Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya dizisindeki Tülay karakteriyle yakaladı. Bu rolle geniş kitlelere ulaşan Sak, ardından Güldür Güldür Show'da uzun süre yer aldı.

Sinema tarafında Ölümlü Dünya, Dönerse Senindir ve Düğüm Salonu gibi filmlerde rol alan İrem Sak, 2020-2021 döneminde Çukur dizisinde Seren Erdenet karakterini canlandırdı. Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizisindeki Müge rolü ise uluslararası izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı. Son olarak GAİN platformunda yayınlanan Modern Kadın dizisinin hem başrolünde yer aldı hem de hikayesine imza attı.

Kariyeri boyunca Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü ve Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü kazanan İrem Sak, Türk sinema ve televizyonunun en çok yönlü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.