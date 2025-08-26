TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 25-29 Ağustos haftasında izleyicileri ekran başına kilitleyen yeni bölümleriyle dikkat çekti. Haftanın en çok konuşulan ismi, güzelliği ve iddialı duruşuyla Melis Göz oldu. Samsun kökenli genç iş kadını, programdaki performansıyla sosyal medyada ve internet aramalarında öne çıktı. İşte Melis Göz’ün hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Melis Göz kimdir? Biyografisi ve kökeni

Melis Göz, 2001 yılında Samsun’da doğdu ve aslen Samsunlu. 26 Ağustos itibarıyla 24 yaşında olan Göz, güzellik sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci. Genç yaşta sektöre adım atan Göz, 13 yaşından itibaren güzellik dünyasında yer aldı ve Samsun’da kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi kurdu. Eğitim hayatını İstanbul’a taşıyan Göz, şu anda İstanbul’da yaşıyor ve iş hayatını burada sürdürüyor. Programda “Çakma bir sarışın değil, gerçek bir sarışınım” ifadesiyle dikkat çeken Göz, Karadeniz kültürünün enerjisini mutfak performansına da yansıttı.

Yemekteyiz’deki performansı

Melis Göz, 25-29 Ağustos haftasında Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldı. Menüsünde çorba yerine meze ve ara sıcak olarak börek tercih etmesi, özgün bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Titizlikle hazırladığı yemekler ve estetik masa düzeni, yarışmacılar ve izleyiciler tarafından ilgi gördü. Göz, toplamda 15 puan alarak haftaya dengeli bir başlangıç yaptı. Sosyal medyada “Banu Alkan’a benzetilmesi” ve Nicole Kidman’a olan benzerliğiyle de gündem oldu. Göz, 150 bin TL’lik ödülü kazanırsa ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağını belirtti.

Sosyal medya ve özel hayatı

Melis Göz, sosyal medyada @melisgoz_ kullanıcı adıyla aktif. Instagram hesabında güzellik sektörüyle ilgili paylaşımlarının yanı sıra günlük yaşamından kareler sunuyor. Bekâr olduğu bilinen Göz, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Güzellik uzmanı olarak cilt bakımı ve estetik uygulamalar üzerine çalışan Göz, programdaki özgüvenli tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.