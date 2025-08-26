İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kalender Özdemir, 22 Ağustos tarihinde kalp krizi geçirerek gündeme geldi. Özdemir’in sağlık durumu ve ailesine bilgi verilmesindeki gecikme, kamuoyunda tartışma yarattı. İşte Kalender Özdemir’in kimliği, sağlık durumu ve tutukluluk süreci hakkında detaylar.

Kalender Özdemir kimdir?

Kalender Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bir kamu çalışanı. İBB’nin çeşitli birimlerinde çalıştığı bilinen Özdemir’in, özellikle 18 Ekim 2024’te başlayan 2024/228233 sayılı yolsuzluk soruşturması kapsamında adı geçtiği belirtiliyor. Özdemir’in mesleki geçmişi ve kişisel hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak, İBB’de orta düzey bir görevde yer aldığı ve soruşturma sürecinde diğer isimlerle birlikte gözaltına alındığı biliniyor. Trabzon kökenli olduğu tahmin edilen Özdemir’in yaşı hakkında kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sağlık durumu nasıl?

22 Ağustos tarihinde Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçiren Kalender Özdemir, Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Özdemir’in daha önce de kalp krizi geçmişi olduğu belirtiliyor. Hastanede yoğun bakıma alınan Özdemir’e anjiyo yapıldı ve kalp damarına stent takıldı. Ailesine, olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra 25 Ağustos’ta haber verildiği, ancak aile üyelerinin Özdemir ile görüştürülmediği aktarıldı. 26 Ağustos sabahı aile, bir avukat aracılığıyla Özdemir’in sağlık durumu hakkında bilgi alabildi. Şu an yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu ifade ediliyor.

Neden tutuklu?

Kalender Özdemir, İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı ve ardından Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Soruşturma, İBB’de usulsüzlük iddialarını araştırıyor ve Özdemir’in bu süreçte “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ancak henüz iddianame hazırlanmadığı ve Özdemir’in sanık statüsünde olduğu biliniyor. Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya paylaşımında Özdemir’in beraat etme ihtimaline dikkat çekerek, sağlık sorunları yaşayan bir sanığın cezaevinde tutulmasının uygunluğunu sorguladı. Soruşturma, İBB çevresindeki diğer isimleri de kapsıyor ve kamuoyunda geniş yankı buluyor.