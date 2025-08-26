TV8’in sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 25-29 Ağustos haftasında eski yarışmacılardan oluşan kadrosuyla izleyicileri ekran başına topladı. Haftanın ikinci gün yarışmacısı Mine Üstündağ, iddialı duruşu ve mutfaktaki yetenekleriyle dikkat çekti. Daha önce de programda yer alan Üstündağ, yeniden yarışarak 200 bin TL’lik ödülü kazanmayı hedefliyor. Peki, Mine Üstündağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Yemekteyiz Mine Üstündağ kimdir? Hayatı ve kökeni

Mine Üstündağ, 1968 yılında Ordu’da doğdu ve aslen Ordulu. 26 Ağustos itibarıyla 57 yaşında olan Üstündağ, iki çocuk annesi bir ev hanımı. 26 yıldır mutfakta aktif olarak yemek yapan Üstündağ, özellikle hamur işlerinde uzmanlaştı. Ordu mutfağının geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla sunmayı seven Üstündağ, yemek yapımındaki titizliğiyle tanınıyor. Geçtiğimiz sezon, 16-20 Aralık 2024 haftasında yarıştığında, rakibi Yıldız Topal ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Bu kez, daha deneyimli bir şekilde yarışmaya döndü.

Yemekteyiz’deki performansı

25-29 Ağustos haftasında Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in ikinci gün yarışmacısı olarak yer alan Mine Üstündağ, menüsüyle iddiasını ortaya koydu. Pancar çorbası, saray böreği, dana parmentier, cacık ve büzgülü oklava tatlısından oluşan menüsü, hem lezzet hem de sunum açısından rakiplerinden puan toplamayı hedefliyor. Üstündağ, yemek yaparken yöresel tatları ön plana çıkardığını ve özellikle Ordu’ya özgü karalahana sarması ve mısır ekmeği gibi lezzetlerle fark yaratmayı planladığını belirtti. Geçtiğimiz sezonda 25 puanla ikinci olan Üstündağ, bu kez 200 bin TL’lik ödülü kazanmak için mücadele ediyor.

Programdaki etkisi ve hedefleri

Mine Üstündağ, kendine güvenen tavırlarıyla programda dikkat çekiyor. Geçmiş yarışmada “Patatesler orantılı doğranmamış” yorumuna verdiği tepkiyle hatırlanan Üstündağ, bu kez daha sakin bir yaklaşım sergiliyor. Yemek yapmayı bir tutku olarak tanımlayan Üstündağ, ödülü kazanırsa ailesiyle paylaşmayı planladığını ifade etti. Zuhal Topal’la Yemekteyiz, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8’de yayınlanıyor ve Mine Üstündağ’ın performansı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.