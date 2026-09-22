Anne Yarısı Ali Altay karakteri, sekiz yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan ve varlığından haberdar olmadığı kızına tutunmaya çalışan sert mizaçlı bir babanın içsel çatışmalarını ekranlara taşıyor. Altay ailesinin veliahtı olan Ali'nin öfkesi ve koruma arzusu dizinin ana eksenini oluşturuyor.

Konağın avlusunda tansiyon yükseldi. Geçmişin hesapları açılırken Ali ile Zeynep arasındaki velayet savaşı seyirciyi soluksuz bırakıyor.

Anne Yarısı dizisinin Ali Altay'ı kimdir?

Anne Yarısı dizisinde Ali Altay karakterini, ekranların sevilen oyuncusu Cihangir Ceyhan canlandırıyor. 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ve aslen Elazığ kökenli olan 37 yaşındaki oyuncu, otoriter ve gururlu bir aile reisine hayat veriyor.

Karakterin sert kabuğunu ustalıkla yansıttı. Biyolojik baba olmanın sevgi kazanmaya yetmeyeceğini anlayan Ali, kızı Ege'nin kalbine girmek için zorlu bir yola çıkıyor.

Cihangir Ceyhan'ın kariyeri ve oynadığı diziler

İşletme mezuniyetinin ardından oyunculuk eğitimi alan Cihangir Ceyhan, ilk büyük çıkışını internet fenomeni Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio rolüyle yaptı. Çukur'da Azer ve Camdaki Kız'da Hayri rolleriyle hafızalara kazınan sanatçı, televizyon dünyasının aranan başrolleri arasına girdi.

Proje Adı Yayın Dönemi Canlandırdığı Karakter Sıfır Bir Adana 2016 - 2019 Cio (Cihangir) Çukur 2019 - 2020 Azer Kurtuluş Alev Alev 2020 - 2021 Ömer Ataycı Camdaki Kız 2021 - 2023 Hayri Ersoy Dengeler: Biri Olmak 2024 Ferit Kamacı Anne Yarısı 2026 Ali Altay

Sokak projelerinden salon dramalarına kadar pek çok yapımda boy gösteren Ceyhan, Anne Yarısı ile başarısını taçlandırdı.

Altay konağında başlayan velayet mücadelesi

Kızı Ege'yi konağa götüren Ali, teyzesi Zeynep'in de gelişiyle büyük bir direnişle karşılaştı. İki inatçı karakterin velayet savaşı diziyi sürükleyen temel güç haline geldi.

Salı akşamlarının reyting rekabeti kızıştı. NOW ekranlarında yayınlanan yapım, Ali'nin baba olma mücadelesiyle izleyicileri ekran başına çekmeyi sürdürüyor.