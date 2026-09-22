Tarihi olayları ele alan televizyon dizisi, önümüzdeki yayın dönemine önemli takviyelerle giriş yapıyor. Yapım ekibinin paylaştığı güncel listeyle birlikte hem saray içindeki dengeleri hem de dönemin bölgesel siyasetini şekillendirecek yeni simalar ve üstlendikleri roller resmiyet kazandı.

MEHMET FETİHLER SULTANI YENİ SEZON KADROSUNA HANGİ OYUNCULAR DÂHİL OLDU?

Dizinin zenginleşen oyuncu kadrosuna yedi popüler isim birden katıldı. Yapımın ekibine dâhil olan yeni oyuncular; Rüzgar Aksoy, Deniz Barut, Caner Topçu, Noyan Uzer, Diyar Okuyucu, Hayran Deniz Yaran ve Öznur Serçeler olarak açıklandı. Bu isimler, senaryonun genişleyen siyasi ve askeri çatışma ekseninde izleyici karşısına çıkacak.

DİZİDE HANGİ OYUNCU HANGİ TARİHİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Ekibe dâhil olan isimlerin üstlendikleri kilit görevler ve canlandıracakları tarihi figürler şu şekilde sıralanıyor:

Şehzade Bayezid: Caner Topçu

Uzun Hasan: Rüzgar Aksoy

Selçukşah Begüm: Deniz Barut Anne Yarısı Ege kimdir, gerçek adı ne ve kaç yaşında? İçeriği Görüntüle

Despina Hatun: Öznur Serçeler

AKKOYUNLU CEPHESİNDE YER ALACAK MİRZALARI KİMLER OYNUYOR?

Yeni bölümlerde özellikle Doğu cephesi ve Akkoyunlu Devleti ile ilişkiler çerçevesinde öne çıkacak hanedan mensuplarını canlandıracak isimler de netleşti. Diziye eklenen mirza karakterleri şu aktörler tarafından ekrana taşınacak:

Mirza Mesih: Noyan Uzer

Mirza Maksud: Diyar Okuyucu

Mirza Uğurlu: Hayran Deniz Yaran