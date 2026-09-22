Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimini uzaktan eğitim modeliyle sürdüren milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren birinci dönem sınav işleyişini detaylandırdı. Bu yılki değerlendirmeler, 81 il merkezi ile yurt dışındaki belirlenen sınav lokasyonlarında iki farklı oturuma ayrılarak organize edilecek.

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI HANGİ TARİHTE VE SAAT KAÇTA UYGULANACAK?

MEB tarafından hazırlanan resmi takvime göre birinci dönem değerlendirmeleri 20 Aralık 2026 Pazar günü hayata geçirilecek. Adaylar aynı gün içerisinde iki aşamalı olarak teste tabi tutulacak. İlk oturum sabah 10.00 itibarıyla başlarken, öğleden sonraki ikinci oturumun başlangıç saati 14.00 olarak planlandı.

YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eğitim sürecine sıfırdan dâhil olmak isteyen yeni adaylar ile mevcut kayıt durumunu güncelleyecek öğrencilerin, söz konusu işlemlerini en geç 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar tamamlaması şart koşuluyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN VE HANGİ TARİHTE ALINACAK?

Katılımcılar, sınav binalarına ve salonlarına dair bilgileri barındıran dökümanlara 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren erişim sağlayabilecek. Öğrenciler bu evrakların çıktısını doğrudan AÖL Bilgi Yönetim Sistemi ekranlarına şifreleriyle giriş yaparak alabilecekler.

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ DİKKAT ETMESİ GEREKEN ZORUNLU KURALLAR NELER?

Değerlendirme merkezlerine giriş esnasında katılımcıların yanlarında geçerli bir kimlik kartının yanı sıra, mutlaka üzerinde kendi görsellerinin bulunduğu sınav giriş belgesini bulundurmaları mecburi tutuluyor. Üzerinde adayın güncel sureti yer almayan kâğıtlarla salonlara geçilmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki dijital profillerini önceden kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Eğer dijital sistem üzerinde kayıtlı bir portre fotoğrafı bulunmuyorsa, vakit kaybetmeden en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edilerek görsellerin veritabanına işletilmesi isteniyor.