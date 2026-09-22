Nebahat Çehre'yi seslendiren usta sanatçının kimliği, ekran başındaki milyonlarca dizi tutkununun hafızasında yer eden repliklerin ardından arama listelerinin üst sıralarına yerleşti. Pek çok unutulmaz dizide oyuncunun sesiyle özdeşleşen sanatçının hayatı ve seslendirme geçmişi merak uyandırdı.

Ses tonu izleyicinin belleğine kazındı. Çehre'nin ekrandaki duruşu ile arkasındaki güçlü sesin uyumu yine kusursuz bir etki bıraktı.

Tuzlu Kahve'de Nebahat Çehre'yi seslendiren kimdir?

Tuzlu Kahve dizisinde Feryal İpekli karakterine hayat veren usta oyuncu Nebahat Çehre'yi usta tiyatro ve seslendirme sanatçısı Gülen Karaman seslendiriyor. 16 Ağustos 1962 İstanbul doğumlu 64 yaşındaki sanatçı, konservatuvar mezuniyeti sonrasında Türk tiyatrosunun ve seslendirme dünyasının en saygın isimleri arasına adını yazdırdı.

Seslendirme gücü ekrana yansıdı. Karaman, karakterin otoriter havasını mikrofon başındaki ustalığıyla seyirciye aktarıyor.

Gülen Karaman'ın kariyeri ve seslendirdiği ünlü isimler

Kariyeri boyunca Dormen Tiyatrosu ve Şehir Tiyatroları sahnelerinde alkış alan Gülen Karaman, televizyonda Şehnaz Tango ve İkinci Bahar gibi dizilerde rol aldı. Sanatçı, yerli yapımların yanı sıra dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının da sesi oldu.

Proje ve Oyuncu Seslendirilen Karakter Aşk-ı Memnu (Dizi) Firdevs Yöreoğlu (Nebahat Çehre) Muhteşem Yüzyıl (Dizi) Valide Sultan (Nebahat Çehre) Tuzlu Kahve (Dizi) Feryal İpekli (Nebahat Çehre) Harry Potter (Sinema) Petunia Dursley Simpsonlar (Sinema) Marge Simpson Yabancı Yıldızlar Angelina Jolie ve Julia Roberts

Hollywood sinemasında Julia Roberts ve Angelina Jolie gibi yıldızları konuşturan usta sanatçı, Harry Potter serisinde Petunia Dursley karakteriyle hafızalarda iz bıraktı.

İki usta ismin 20 yıllık ekran ortaklığı

Çehre ile Karaman arasındaki ses uyumu yaklaşık yirmi yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor. Haziran Gecesi ile başlayan ortaklık, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle televizyon tarihine geçti.

İzleyicilerin büyük kısmı bu sesi Çehre'nin kendi öz sesi zannediyor. Tuzlu Kahve dizisi, bu efsanevi ortaklığı ekranlarda yeniden taçlandırıyor.