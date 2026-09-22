Kamu sektöründe istihdam edilmek üzere iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan binlerce adayın katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı maratonunda kritik viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde organize edilecek oturum öncesinde adaylar, hazırlıklarını resmi sınav takvimine göre şekillendiriyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS OTURUMU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan resmi takvim doğrultusunda 2026-KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenecek. Memuriyet hedefiyle masaya oturacak adayların katılacağı bu tek oturumluk değerlendirme sabah tam 10.15'te başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceğini netleştiren giriş belgeleri an itibarıyla henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin yerleşik takvim uygulamaları göz önüne alındığında, sınav giriş evraklarının oturum tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime sunulması bekleniyor. Bu kapsamda sınav yerlerini içeren belgelerin Eylül ayının son haftasında kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor.

ÖSYM AİS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ÇIKARILIR?

Sınav yerlerinin ilan edilmesinin ardından adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin resmi internet sayfası (ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulaması üzerinden belgelerine ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan katılımcılar, üzerinde bina adı, açık adres ve salon numarasının yer aldığı sınav giriş belgesinin çıktısını yazıcıdan kolayca alabilecek.

SINAV GÜNÜ ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN ZORUNLU BELGELER NELER?

Sınav binalarına giriş kontrollerinde görevliler iki temel evrakın eksiksiz olmasını şart koşuyor. Adayların sınav günü yanlarında renkli veya siyah-beyaz fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı güncel Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını (veya geçerlilik süresi devam eden pasaportunu) hazır bulundurmaları gerekiyor. Kimlik belgesi ya da sınav giriş evrakı yanında olmayan adayların sınav salonlarına geçişine izin verilmeyecek.