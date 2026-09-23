TOKİ indirim kampanyası başvuru süreci, borcunu tek seferde kapatamayan alıcılara da kısmi ödeme kolaylığı sunuyor. Borcun en az yüzde 25'ini peşin yatıranlar, ödedikleri tutar nispetinde yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Böylece birikimini getiren herkes borcunu hafifletme şansı yakalıyor.

Yaklaşık 228 bin alıcıyı ilgilendiren adım, tapu devirlerini hızlandırmayı hedefliyor. Hak sahipleri, sözleşme imzaladıkları aracı bankadan güncel borç dökümünü kolayca temin edebiliyor. Süre sınırlı.

Yüzde 25 peşin kapatma fırsatının ayrıntıları

Borcunu peşin kapatmak isteyenler, işlemlerini Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerinden yürütüyor. Nakdi yetersiz kalanlar, sunulan özel konut kredisi paketleriyle borcunu tek kalemde silebiliyor.

Kısmi ödemede borcun en az dörtte birini peşin yatırmak şart koşuluyor. Yatırılan her tutar, anında yüzde 25 indirim kazancıyla bakiyeden düşüyor. Hak sahipleri bütçesini sarsmadan borcunu eritebiliyor.

TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ indirim kampanyası için son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitimi olarak açıklandı. 22 Eylül 2026 Salı sabahı başlayan maraton, ilan edilen resmi takvimle banka gişelerinde tamamlanacak. Uzatma beklenmediğinden işlemleri erkenden bitirmek gerekiyor.

Başvuru Detayı Şart ve Bilgiler Başvuru Takvimi 22 Eylül - 19 Ekim 2026 İndirim Oranı Yüzde 25 peşin indirim Asgari Kısmi Ödeme Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i Başvuru Bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank

Takvim sıkışık. Hak sahiplerinin ekim ayı ortasına dek evraklarını hazırlayıp bankaya başvurması gerekiyor. Son günden sonraki talepler kesinlikle işleme alınmayacak.

Başvuru şartları ve banka işlemleri

Kampanyadan yararlanabilmek için geri ödemelerin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kapsam dışı kalıyor. Başvuru anında geriye dönük taksit borcu bulunmaması şart.

Bankaya belediyeden alınan emlak beyan belgesi ile güncel deprem sigortası poliçesi veriliyor. İlgili aya ait taksitin ödenmiş olması ve vadesi geçmiş emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Borcunu kapatanlar hemen tapuya koşuyor.