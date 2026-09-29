Son Mühür- İzmir'de Menemen ve Foça'nın ardından bu kez Çiğli'de AK Parti bayrağı dalgalanacak mı? Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, CHP'nin son 27 yıldır kalesi haline gelen Çiğli'de AK Parti rozetiyle dolaşacağı iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle dile getirilmeye devam ediyor.

CHP Genel Merkez MYK Yardımcısı Yeliz Tunç, Onur Emrah Yıldız'ın 31 Mart sürecinde Çiğli'de aday gösterilmesi için Alevi dernek temsilcilerinin CHP Genel Merkezi'ne akın etmesine göndermede bulunarak,

''Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin geçiş köprüsü değildir. Alevilik bir kültürdür, bir yaşam biçimidir. Sizin siyasette bir yere gelme aracınız değildir.

Alevi derneklerinden imza toplayıp, derneklerin yöneticilerini CHP'nin Genel Merkezi'ne götürüp, ''Çiğli ilçesi Alevilerin kalesi, Kemal Yıldız da Alevi derneklerinde üst kurum yöneticisi, onun ,Onur isminde kuzeyde yıldız gibi parlayan onurlu bir oğlu var. Çiğli'ye başkan yapalım diyen Alevi kurumlarına sesleniyorum.

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Sizin kuzeyin yıldızı artık başka partiden lamba içinde sizi aydınlatacak. Peki buradan soruyorum . Siyasette bir yere aday olmak için mezhep ölçü olur mu ha?

Tek kriter bu mu?

Çiğli gibi bir ilçeyi yönetebilir mi?

Yeterli mi? Bilgi birikimi donanımı nedir diye baktınız mı hiç?'' diye sordu.

''Ve günün sonunda Özgür Özel'in yapay zekaya adayları tek tek AKP'ye gidiyor'' hatırlatmasında bulunan Yeliz Tunç,

''Özgür Özel'e ve öneren bu kurumlara hayırlı olsun. Çiğli'nin hesabını kim verecek? Bunca çalışan işçiler tedirgin durumda. Meclis üyeleri tedirgin, örgüt tedirgin, bunların hesabını kim verecek? Buradan Onur Emrah Yıldız'a sesleniyorum,

''Babanı da al gittttt'' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

