Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir'in bugün ve yarın gerçekleştireceği ön seçimler için bugün sabah saatlerinde partililer sandık başına gitmeye başladı. İzmir'in birçok ilçesi gibi Çiğli İlçe Başkanlığı’nda da ön seçim heyecanı start verdi. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar ile Serkan Kaçar’ın yarıştığı ön seçim kapsamında Çiğli’nin Evka 2 Mahallesi’nde bulunan Pelikan Sosyal Tesisleri’nde sandıklar kuruldu.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği ön seçimde oy verme işlemi saat 11.00 sıralarında başladı. Sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri oy kullanmak için tesise gelirken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Divan başkanı Deniz Yücel

İzmirli milletvekilleri de ön seçim sürecinde ilçelerde görev aldı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, partisinin Çiğli İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ön seçimde divan başkanlığı görevini üstlendi. YENİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Ballıkaya ise ön seçimde divan başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Çiğli'deki sandık mesaisinin saat 17.30 sıralarında sona ermesi bekleniyor. Oylamanın tamamlanmasının ardından, partililerin kongrede görmek istediği aday sandıktan çıkacak.