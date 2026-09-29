Merve Turan / Son Mühür - İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, gençlerin gelişiminde önemli bir rol üstlenen kulüplere katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Program kapsamında hazırlanan spor ekipmanları kulüp yöneticilerine dağıtıldı.

Sahaya ve mindere malzeme desteği

Belediyenin sağladığı destek kapsamında 15 amatör futbol kulübüne toplam 375 eşofman takımı, 375 forma ve 75 futbol topu teslim edildi. Genç güreşçiler için ise güreş takımına 30 eşofman takımı sağlandı. Bu yardımlarla futbol ve güreş branşlarındaki sporcuların temel malzeme ihtiyaçları karşılanmış oldu.

"Çocuklarımızın geleceğinde büyük bir yer tutuyorsunuz"

Törende konuşan Başkan Mehmet Türkmen, amatör kulüplerin toplumsal işlevine dikkat çekerek "Hepiniz çok değerli işler yapıyorsunuz. Çocuklarımıza spor eğitimi ve spor ahlakı kazandırıyor, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsunuz. Bana göre bütün kamu kurumlarının ve yöneticilerin bu çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Çocukları sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için gönülden çalışan insanların çoğalması çok önemli. Sizlerin verdiği eğitim ve emek, çocuklarımızın geleceğinde büyük bir yer tutuyor. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Hedef daha fazla çocuğu sporla buluşturmak

Her yıl kulüp temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Türkmen, ekonomik ve mevcut koşullar nedeniyle geçmişte kulüplere yapılan yardımlara kıyasla desteğin ağırlıklı olarak malzeme alımı üzerinden sürdürülebildiğini aktardı. Kulüplerdeki sporcu sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Türkmen, "Kulüplerimize çok daha fazla yardım etmek isteriz. Şu anda desteğimiz ağırlıklı olarak malzeme alımıyla sınırlı kalıyor. Keşke daha fazla çocuğa ulaşabilsek. Kulüplerimizde spor yapan çocukların sayısının artmasını istiyoruz. Emeğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.