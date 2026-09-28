İzmir'de AK Parti'ye geçen belediye başkanları kervanına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da katılacağı yönündeki iddialar doğrulandı.

Gündemde bir süredir devam eden "transfer" iddialarının daha önce yalanlanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Resmen geçişine saatler kaldı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'la birlikte Ankara'ya gittiği belirtilen Yıldız'ın partiye katılımının kabul edildiği ve 29 Eylül Salı günü düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda rozetini alacağı öğrenildi.

Onur Emrah Yıldız kimdir?

1986 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde doğan Onur Emrah Yıldız, ilk, orta ve lise eğitimini Çiğli’de tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre aile şirketinde çalıştıktan sonra 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Yıldız, 2019’da Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü, 2021’de ise Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Çiğli Belediye Başkan adayı olarak seçilen Yıldız, halen Çiğli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.