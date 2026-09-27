SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ağustos 2026 dönemi sonu itibarıyla bulundukları derecede 2 yıllık yükselme süresini dolduran yargı mensuplarına ilişkin kararını açıklandı. 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, adli ve idari yargıda görev yapan toplam bin 667 Hakim ve Cumhuriyet savcısı derece yükselmesine hak kazandı.
Yüksek Yargı ve Merkez Teşkilatı Dağılımı
Yayımlanan listeler yalnızca adliyelerde görev yapan yargı mensuplarıyla sınırlı kalmadı. Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri, Anayasa Mahkemesi raportörleri, HSK kurul müfettişleri ile Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görevlendirilen hâkim ve savcılar da terfi edenler arasında yer buldu.
İtirazlar İçin 30 Günlük Başvuru Süresi
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 21 ve 22'nci maddeleri uyarınca yayımlanan karar doğrultusunda, Ağustos 2026 dönemi sonu itibarıyla iki yıllık süresini tamamladığı halde listede yer almadığını düşünen yargı mensupları için başvuru süreci başlatıldı. İlgililer, Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde HSK’ya yazılı olarak başvurarak durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.
Terfi Listesinin Yargı Kollarına Göre Dağılımı
HSK tarafından ilan edilen listeler kapsamında; adli yargıda 1608, idari yargıda ise 59 yargı mensubu yer aldı.
2. Derece: 336 kişi (En kalabalık grup)
5. Derece: 275 kişi
4. Derece: 258 kişi
6. Derece: 90 kişi
3. Derece: 67 kişi
7. Derece: 16 kişi
8. Derece: 6 kişi
Cumhuriyet Savcıları (560 İsim):
2. Derece: 190 kişi
4. Derece: 177 kişi
5. Derece: 108 kişi
3. Derece: 47 kişi
6. Derece: 22 kişi
7. ve 8. Derece: Sekizer kişi
İdari Yargı Hâkimleri (59 İsim):
2. Derece: 30 kişi
4. Derece: 17 kişi
3. Derece: 5 kişi
6. Derece: 4 kişi
7. Derece: 3 kişi
(Beşinci ve sekizinci derecelerde bu dönem terfi eden bulunmadı.)
İSİMLER RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI
HSK’nın Ağustos 2026 dönemine ilişkin derece yükselme listeleri 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Listelerde 1.048 adli yargı hâkimi, 560 Cumhuriyet savcısı ve 59 idari yargı hâkimi olmak üzere toplam 1.667 yargı mensubunun isim, sicil ve görev yeri bilgileri yer aldı.
1- ADLİ YARGI
A – HÂKİM SINIFI
2’nci derecede terfi süresini bitirenler
Şakir Ömer KARCIOĞLU – Şanlıurfa Hâkimi
Samed ÖZKAN – Çubuk Hâkimi
Hülya AKMERCAN – Marmaris Hâkimi
Ahmet YILDIZ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Osman ÖZAVCI – Adana Hâkimi
Okan Çağrı ÇATAK – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mehmet Akif ÇOLAK – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Erdinç DEMET – İstanbul Anadolu Hâkimi
Fatima KOLUMAN KONDAKCI – İstanbul Anadolu Hâkimi
Burak ŞENOL – İstanbul Hâkimi
Ahmet BAYRAK – İstanbul Hâkimi
Günay TUNÇ – Serik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İsmail ÇOLAK – Söke Hâkimi
Merve Emine DİRİER KAYA – Balıkesir Hâkimi
Sabahat Çisem ÇOBAN – Şanlıurfa Hâkimi
Mehmet İŞÇENEROĞLU – Adana Hâkimi
Aynur KAHYA – Kayseri Hâkimi
Fatma AKKEYİK – Bakırköy Hâkimi
Mihrimah Kübranur KILICCI – Uşak Hâkimi
Leyla KUTLU – Aydın Hâkimi
İsmail KÖKER – Antalya Hâkimi
Salih ÖZDOĞAN – Muğla Hâkimi
Mehmet Hulusi ÖZYİĞİT – Tunceli Hâkimi (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Buse SERİN ÇAY – İstanbul Anadolu Hâkimi
Özge RENK – İstanbul Hâkimi
Fevzi Bilal TEZCAN – Biga Hâkimi
Şeyda Nur ÜN – Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sevda YAŞIRTI KIRLANGIÇ – Ankara Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
Ebru ACAR KABALCI – Uşak Hâkimi
Kübra ACAR – Gaziantep Hâkimi
Hilal AHISHALI PAK – Antalya Hâkimi
Mehmet Ömer AĞBABA – Kayseri Hâkimi
Tuğçe Nilay AKBOĞA – İzmir Hâkimi
Sema AKDOĞAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ezgi Can İŞLER – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Yeliz AKSU ASLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Ezgi KAYRAN – İstanbul Hâkimi
Muhammed ALA – Alanya Hâkimi
Bema ALBAYRAK ADAKLI – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Fatih ALBAYRAK – Ankara Hâkimi
Şeyda ALEGÖZ – Elazığ Hâkimi
Nur ALLAR KAYA – Bakırköy Hâkimi
Zeynel ALPASLAN – İstanbul Hâkimi
Büşra Neşe AYKUT – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Eda ALTUNOK DİLER – Bakırköy Hâkimi
Maksut ARAL – İstanbul Anadolu Hâkimi
Ümmügülsüm ŞAHİN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Ecehan ARDIÇ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Dilara ARIÇ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Bilal ARIKIZ – Kars Hâkimi
Zeliha ARSLANTAŞ YILMAZ – Antalya Hâkimi
Başak TÜRKMEN – Isparta Hâkimi
Ali ATAŞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Memduh Çağatay ATİLA – Ankara Hâkimi
Burcu AVCI UZ – Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kamil AYAN – Diyarbakır Hâkimi
Enes AYAZ – Hayrabolu Hâkimi
Buket AYDIN – Samsun Hâkimi
Semih AYDIN – Orhangazi Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Cennet BİLDİK – İstanbul Hâkimi
Burak BALCI – Bakırköy Hâkimi
Fatma Nur KARABACAK – Özel Kalem Müdürlüğü Tetkik Hâkimi
Sedef ARSLAN – İzmir Hâkimi
Ogün BİLTEKİN – Manisa Hâkimi
Erol BOYRAZ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Yahya Murat BOZKURT – Antalya Hâkimi
Ayşe AKGÜL – Avanos Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
Songül Zeynep CANBOLAT – Kütahya Hâkimi
Vasviye DOĞANER – Mersin Hâkimi
Seda CANSU BAYRAK – Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Salih COŞKUNER – Van Hâkimi
Ersin ÇAĞLAR – İstanbul Hâkimi
Mustafa ÇALIŞKAN – İstanbul Hâkimi
Maksine ÇAMLIBEL – Kayseri Hâkimi
Mahmut ÇELİK – Ankara Batı Hâkimi
Serap KAHRAMAN – Kahramanmaraş Hâkimi
Ceren ÇETİNDERE BÜLBÜL – Aydın Hâkimi
İlknur ÇIRA – Adana Hâkimi
Osman Aras ÇİFTÇİ – Bursa Hâkimi
Şeyma DALGIN – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Muhammet DELİBALTA – İstanbul Anadolu Hâkimi
Şerafettin DEMİR – Karşıyaka Hâkimi
Tuğrul Yasin DEMİRCİ – Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
Hakkı Barış DİNGİN – Ankara Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
Fatih Alper DOĞAN – Bursa Hâkimi
Anıl DOYMAZ – Bursa Hâkimi
Emel DULKADİR ÇELEBİ – Antalya Hâkimi
Aslı BOYRAZ – Karşıyaka Hâkimi
Recep Şaban DURMAZ – Antalya Hâkimi
Meltem OKŞAN – Antalya Hâkimi
Hatice ECE YOLAL – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Şahap Fatih ECEMİŞ – Van Hâkimi
Yunus Emre ELİBOL – Mardin Hâkimi
Saliha ENGİN AYKAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Damla ERÇIKTI YARALI – İstanbul Anadolu Hâkimi
Buğra ERDEM – Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Ayşe GENÇ – Diyarbakır Hâkimi
Hande EROL AYYILDIZ – Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
Sümeyye ERTEM YAPAR – Ankara Hâkimi
Merve YILMAZ – Diyarbakır Hâkimi
Selen FAZLA AKBAŞ – İstanbul Hâkimi
Selma GEMİCİ TOKDEMİR – Ankara Hâkimi
Ramazan GEYLANİ – Eskişehir Hâkimi
Mustafa Kemal GÖKMEN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Coşkun GÖZAĞAÇ – Van Hâkimi
Ali Can GÜLLÜ – Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İlknur GÜNDOĞDU – Ankara Hâkimi
Kübra GÜNEŞ ANTAR – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Zeynep Tuğçe KOCACIK – Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Nihal GÜRBÜZ TAŞ – Hatay Hâkimi
Süleyman Utku GÜRLER – Kayseri Hâkimi
Menekşe Gamze KAHVECİ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Esat GÜVEN – Ankara Hâkimi (Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Deniz KAÇAN – Bakırköy Hâkimi
Aslı KADAGÖL – Ordu Hâkimi
Muhammed Yavuz KALYONCU – Bursa Hâkimi
Asiye Selcen ÖRÜCÜ – Ankara Hâkimi
Rabia Nur KARAGÖZ GÜLTEPE – Antalya Hâkimi
Neslihan KARAOĞLU – İstanbul Anadolu Hâkimi
Meltem KARATAŞ ŞAHİN – Gaziantep Hâkimi
Gözde KARATEKE ODABAŞI – İstanbul Anadolu Hâkimi
Nihat KAYA – Edirne Hâkimi
Mehmet KESKİN – Ankara Hâkimi
Merve KESKİN GÖKMEN – Manisa Hâkimi
Selim KILIÇ – Diyarbakır Hâkimi
Melih KILINÇ – Kırşehir Hâkimi
Meryem KIRAÇ YURTERİ – Kayseri Hâkimi
Kubilay KIRDI – Bakırköy Hâkimi
Harun KIRTAY – Mardin Hâkimi
Damla GEBECE – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Şafak Nur KİTAPÇIOĞLU – Sakarya Hâkimi
Gökçen KOÇ AKSU – Ankara Hâkimi
Meltem KOÇOĞULLARI KARTAL – Ankara Batı Hâkimi
Nur Melda ADIGÜZEL – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
İlyas KURT – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hanife KURTULMUŞ – Küçükçekmece Hâkimi
Asiye Sevil YILMAZ – Muğla Hâkimi
Ceylan KUTLU – Bursa Hâkimi
Gökçe Bahar ÖZTÜRK – Ankara Hâkimi
Özge Merve KORKMAZ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ayşe ÖZYILMAZ TOKLU – Ankara Batı Hâkimi
Serdar PEŞİN – İstanbul Hâkimi
Dilek POSTALIKARA VURAL – Ankara Hâkimi
Deniz SAĞLAM BİLGİÇ – Diyarbakır Hâkimi
Yasemin SAKALLI ÖNDER – Bursa Hâkimi
İsmail SATILMIŞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mehmet SERİNOĞLU – Van Hâkimi
Eftal SOYLU – Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Merve SOYLU – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ali Emre SULA – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Abdullah Güray ŞAHİN – Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bera ŞAN – Bursa Hâkimi
Fulya DÜLGEROĞLU – Bakırköy Hâkimi
Hafize ŞENGÜL – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hamide GEMİCİ – Çorlu Hâkimi
Sevda ŞİT ULUDAĞ – Bolu Hâkimi
Rasim TAĞA – Gölbaşı(Ankara) Hâkimi (İcra İşleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
İsmail TAŞ – Adana Hâkimi
Seval TAŞDEMİR – Antalya Hâkimi
Uğur TAŞTAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Murat TATAÇ – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Pelin İpek UŞAN – Uşak Hâkimi
Sema TEKİN ÖZCAN – İstanbul Hâkimi
Ummahan TEKSÖĞÜT – Adana Hâkimi
Ecem TEMOÇİN – Karşıyaka Hâkimi
Buse ÖZÇELİK – İstanbul Anadolu Hâkimi
Mustafa Arif TOKDEMİR – İstanbul Anadolu Hâkimi
Bera TOSUN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mehmet Burak TURAN – Gaziantep Hâkimi
Yasin Buğra TÜRK – Edirne Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Emre TÜRKEL – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Emir TÜRKER – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Merve ARSLAN – Gaziantep Hâkimi
Buket SARIŞEN – Konya Hâkimi
Neslihan SARIGÜL – Alanya Hâkimi
Cansu URHAN ÖZTÜRK – Erzincan Hâkimi
Attila UŞAN – Uşak Hâkimi
Kevser ATA – Düzce Hâkimi
Mücahit VURAL – Bursa Hâkimi
Ayşegül YANIK – Bursa Hâkimi
İlknur DESTEGÜLOĞLU – Samsun Hâkimi
İbrahim Tugay YILDIRIM – Mardin Hâkimi
Vedat YILDIRIM – Gaziantep Hâkimi
Buket YILDIZ ARIKAN – Konya Hâkimi
Yeliz ERİM – Denizli Hâkimi
Ayşe İrem YILMAZ – Bakırköy Hâkimi
Furkan YILMAZ – Kayseri Hâkimi (Türkiye Adalet Akademisinde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Meryem Selin KANAT – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ceren YURDAKAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Emine KOCABAY – Biga Hâkimi
Tezel AKBAY – Tekirdağ Hâkimi
Ahmet AKCABELEN – Erzurum Hâkimi
Emrah BİRİNCİ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Cemile Türkay CANKAT – Düzce Hâkimi
Gökhan CEYLAN – Ankara Hâkimi
İsa DEMİRCAN – Gebze Hâkimi
Hilal DÜZGÜN KILIÇ – Diyarbakır Hâkimi
Fatma GÜNAY ÇULCU – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Merve TERKAN ÜNAL – Çorlu Hâkimi
Emrah ORBAY – Gaziantep Hâkimi
Tuğba ÖZER – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Ezgi PINAR KARATAŞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Esra TUNCAR YILMAZ – Gaziantep Hâkimi
Fulya URGANCI POLAT – Ankara Hâkimi
Fatih Mehmet TABUR – Ankara Hâkimi
Ömer AKBAŞ – Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sakine AKBULUT – Bolu Hâkimi
Erhan AKMAN – Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hikmet Ertunç ALİSBAH – Diyarbakır Hâkimi
Mehmet ALTINTAŞ – Büyükçekmece Hâkimi
Ahmet Emre ARIKAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Eda Aslıhan ÇABUK – Samsun Hâkimi
Duygu ÇAKIR – Beykoz Hâkimi
Merve ÇELİK KORKMAZ – Konya Hâkimi
Yelda ÇORUK YEŞİLBAŞ – Gebze Hâkimi
Aydın DEMİREL – Edremit Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
Arzu DİNÇ AKBAŞ – İstanbul Hâkimi
Duygu DUMAN – Ankara Hâkimi
Sinem ERDOĞAN BENGÜL – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Olcay Nur ERTEM – Manisa Hâkimi
Seval GÜL ÖZKAN – Küçükçekmece Hâkimi
Aliye Sevcan IŞIK – Gebze Hâkimi
Hilmi KARAKAŞ – İstanbul Hâkimi
Burcu KARAKUŞ – Büyükçekmece Hâkimi
Nazan KAYA DEMİRAL – İstanbul Anadolu Hâkimi
Aslıhan ÖZMERİÇ – Serik Hâkimi
Nurdan ÇAKMAK – Silivri Hâkimi
Tarık SARIDUMAN – Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Nejdet TARHAN – Büyükçekmece Hâkimi
Şafak TARHAN – İzmir Hâkimi
Bünyamin TİRYAKİ – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Növit Selcen TUNA – Hınıs Hâkimi
Ersin YALÇIN – Batman Hâkimi
Sedef YILDIRIMCI – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Mehmet Fatih ENGİN – Ünye Hâkimi
Buket ÖZKOYUNCU – Denizli Hâkimi
Duygu ŞAFAK ERBEK – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Elif ASLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Muhammed Alperen BEŞLER – Ankara Hâkimi
Recep DALLI – Gölcük Hâkimi
Sezgi KURNAZ – Büyükçekmece Hâkimi
Hatice ÖZDEMİR BEKTAŞ – Kuşadası Hâkimi
Bayram ÜLGEN – Aşkale Hâkimi
Ahmet BAŞAK – Çankırı Hâkimi
Havva KILIÇ SAYIN – Ödemiş Hâkimi
Tahsin KUM – Bakırköy Hâkimi
Ayşe Merve ÖZTEKİN KUMTEPE – Tavşanlı Hâkimi
Dilek DEĞİRMEN – Gaziosmanpaşa Hâkimi
İbrahim Halil KIZILELMA – Akhisar Hâkimi
Ebru ÖRS – Bozkır Hâkimi
Aykut KELEP – Bursa Hâkimi
Ali Rıza AKKEYİK – Uşak Hâkimi
İbrahim DEMİR – Büyükçekmece Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Tuğçe SOYDAN – Eskişehir Hâkimi
Kübra ŞENOL – Ankara Hâkimi
Mehmet Latif ÖZKAN – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Fulden ALKAN YİĞİT – Mersin Hâkimi
Ceren ÇETİN – İstanbul Hâkimi
Özgür ALTUN – Aydın Hâkimi
Pervin ALTUN – Kayseri Hâkimi
Başak ALTUNOK YÜKSEL – Bitlis Hâkimi
Aysun KAYAOĞLU – İstanbul Hâkimi
Berkok ARSLAN – Ankara Hâkimi
Cansu ASLAN TUGAY – Alanya Hâkimi
Rahmi ASLAN – Balıkesir Hâkimi
Samet ASLAN – Marmaris Hâkimi
Lokman ASLANDOĞDU – Mardin Hâkimi
Ferah SARIBIYIK – Şanlıurfa Hâkimi
İbrahim ATAKAN – İzmir Hâkimi
Adviye Ezgi BAŞER – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Cihat ATEŞ – Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Deniz Bilgin DÖLEKLİ – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Hülya AYTİMUR – İstanbul Anadolu Hâkimi
İnanç AYYILDIZ – İstanbul Hâkimi
Faik CEYLAN – Ankara Hâkimi
Esra COŞKUN CANKARA – İstanbul Hâkimi
Muhammet Raşit ÇAĞLAR – Ordu Hâkimi
Candan ÇİÇEK BAYAT – Erzurum Hâkimi
Derya YILMAZ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Efhan DEMİRHAN ALSAN – Denizli Hâkimi
Buket DOĞAN – Denizli Hâkimi
Sait DURAN – Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Muttalip DÜRÜL – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Maşite Sibel ÇİNAR – İstanbul Hâkimi
Hatice ARDA – İstanbul Anadolu Hâkimi
Zeynep CENGİZ – Gaziantep Hâkimi
Fevziye Pınar HACIÖMEROĞLU – İstanbul Anadolu Hâkimi
Banu IŞIK ÇETİN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Erencan İŞLEYEN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Hilal Gül COŞAR – Bakırköy Hâkimi
Hatice KARAY SARİ – İstanbul Hâkimi
Muhammet KARTAL – Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Rümeysa KAYA – İstanbul Hâkimi
Sevgi Seray BÜYÜKDÖĞERLİ – İstanbul Hâkimi
Mücahid KÖYSU – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Merve KUBİLAY – Bakırköy Hâkimi
Aslı KURT DURSUN – Boyabat Hâkimi
Mehmet KURT – Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kübra KUTLU ÖZ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Güven MERAL – İstanbul Anadolu Hâkimi
Özkan NAZLI – Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı
Ayşegül ÜNAL – İzmir Hâkimi
Neslihan GEYİK – Denizli Hâkimi
Tayfun ÖZTÜRK – Silifke Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Yusuf PEKER – Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Merve SARI – Siirt Hâkimi
Serap SAVAŞ TURAN – Çorum Hâkimi
Ertuğrul SEMERCİ – Adana Hâkimi
Şeyma SEVİLİR DEMİR – Kütahya Hâkimi
Zeynep SÜMER – Bakırköy Hâkimi
Meliha ŞAHİN – İstanbul Hâkimi
Sevgi TEMİZ – İzmir Hâkimi
Nazlı TİMUR – Diyarbakır Ticaret Mahkemesi Başkanı
Nur Bihter TUTULMAZ – İstanbul Hâkimi
Aslıhan ÜLGER SÖNMEZ – Ankara Hâkimi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Özge CANDAROĞLU – İstanbul Hâkimi
Meryem METİN – Isparta Hâkimi
Sabire Begimay YILDIZ SUMMAK – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Bilge Cahit YILMAZ – Aksaray Hâkimi
Fatma ÇOMAK – Şanlıurfa Hâkimi
Emre SEZEN – Ankara Hâkimi
Melike KÜRSÜLÜ – Sakarya Hâkimi
3’üncü derecede terfi süresini bitirenler
Nebi SALGINKAYA – Gölcük Hâkimi
Yiğithan ÖZÇALIK – Konya Hâkimi
Burcu KÖROĞLU – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Fuldem İlayda KARAASLAN KORKUSUZ – Diyadin Hâkimi
Tuğçe MADEN – Ankara Hâkimi
Arife ÜLKER COŞKUNPINAR – Bakırköy Hâkimi
Gamze ILGAZ KALAY – İstanbul Hâkimi
Özlem KAVAK – Antalya Hâkimi
Saibe ŞENSOY CAVKAYTAR – Bursa Hâkimi
Bahar AKAY KÖROĞLU – Edirne Hâkimi
Neva AKBULUT – Tarsus Hâkimi
Volkan AYYILDIZ – Samsun Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
Ethem BAŞER – Çarşamba Hâkimi
Aslı Dilara BAYAT – Menemen Hâkimi
Onur DOĞAN – Milas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Eda Nur EKİCİ – Mersin Hâkimi
Tahsin ERDİNÇ – Gaziantep Hâkimi
Günsel AKKAŞOĞLU – Şanlıurfa Hâkimi
Mehmet Eren IŞIK – Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Fırat KARAALP – Kahramanmaraş Hâkimi
Çağla KARAN ÖZÇELİK – Çumra Hâkimi
Güler YILMAZ – Körfez Hâkimi
Arda KUTLUK – Akhisar Hâkimi
Gizem ÖZKAYA – Çorlu Hâkimi
Büşra TANTAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Civan Behiç TURHAN – Turgutlu Hâkimi
Esra TÜRÜT – Gebze Hâkimi
Ceren ÜN TUFAN – Ezine Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Gamze YILANCI – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Osman YILDIZ – Zonguldak Hâkimi
Sinem YÖNELLİ KURŞAT – Hatay Hâkimi
Deniz ÇAKI – Siirt Hâkimi
Kader EVSAN KARAKUM – Bursa Hâkimi
Mustafa GÖRMEZ – İstanbul Hâkimi
Karsu YILDIRIM – Saray(Tekirdağ) Hâkimi
Erol MAVİ – Kayseri Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Gizem AYDIN – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ahmet ŞİŞİK – Denizli Hâkimi
Tuğba KOYUN – Şanlıurfa Hâkimi
Burçin YILDIZ ADA – İstanbul Anadolu Hâkimi
Jale HORZUM – Kayseri Hâkimi
Fatih ÇETİN – Turgutlu Hâkimi
Fahrettin Murat KANDEMİR – Gaziantep Hâkimi
Alper Kaan KESKİN – Erzurum Hâkimi
İrfan KURT – Kayseri Hâkimi
Güray ÖZER – İstanbul Anadolu Hâkimi
Bekir YÜKSÜK – Adana Hâkimi
Mehmet ALICI – Birecik Hâkimi
Kamile ATLI – Alanya Hâkimi
Buğra ÇAĞLAR – Marmaris Hâkimi
Hamdi Samet ÇELİK – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Nilay ERASLAN – Erdemli Hâkimi
Tuğba GÜNEŞ KIZILAY – İstanbul Hâkimi
Buse Kevser İNCAMAN – Tarsus Hâkimi
Cansu Fatma KARADUMAN – Ankara Hâkimi (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Bekir TARHAN – Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Adem DURMUŞ – Şanlıurfa Hâkimi
Zeynep KURUM KARAGÖZ – Kula Hâkimi
Aslı ÖZER – Van Hâkimi
Ebru YILMAZSOY – Ankara Hâkimi
Gözde Gonca ÇİFTÇİ KARTARI – İstanbul Anadolu Hâkimi
Şükran DEMİRCİ KARAKAYA – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Dilek Gülseli DURMUŞ ÇİFTÇİ – İstanbul Hâkimi
Esra AKYÜREK AKTAŞ – Konya Hâkimi
Süheyla KARACA AÇIL – Nazilli Hâkimi
Azercan KOÇ – Zile Hâkimi
İsmet DOĞAN – Viranşehir Hâkimi
4’üncü derecede terfi süresini bitirenler
Selim KADEİFCİ – Osmaniye Hâkimi
Mustafa Çağatay KAYALAK – Ankara Hâkimi
Utku Taha ABAY – Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Sara AKDEMİR – Manisa Hâkimi
Alican AKSU – Denizli Hâkimi
Duygu ALKAN – Karşıyaka Hâkimi
Hacı Mehmet AŞCİ – Ankara Hâkimi
Nilüfer BASA ALTUN – İstanbul Hâkimi
Elif Nur ARSLAN – İstanbul Hâkimi
Özlem BÜTÜNÖZ – Çanakkale Hâkimi
Muhammed CEYLAN – Çanakkale Hâkimi
Merve ÇAKIR – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Volkan ÇELİK – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Mahmut Emre ÇETİN – Konya Hâkimi
Yunus Emre DUDAKLI – Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Duygu EKİNCİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Dilan AFACAN – İzmir Hâkimi
Özge ERDAL – Bakırköy Hâkimi
Samet ERÖTCÜ – Yalova Hâkimi
Merve SAĞLAM – Manavgat Hâkimi
Cemil GİYİK – Kastamonu Hâkimi
Veysi GÜMÜŞ – Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Özge GÜNGÖR – Düzce Hâkimi
Esra GÜVEN TIRAŞ – İstanbul Anadolu Hâkimi
İbrahim Oğuzhan GÜVEN – Sivas Hâkimi
Eda BAKIR – Küçükçekmece Hâkimi
Fatma TOPTAN – Bodrum Hâkimi
Nihal IŞIK ÇIKRIKCI – Kırıkkale Hâkimi
Şükrüye Cansu ORUK – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ahmet YUMUŞAK – Ankara Hâkimi
Hatice YILMAZ ESGİLLİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Bahadır YILMAZ – Eskişehir Hâkimi
Meryem Sultan KALAN – Eskişehir Hâkimi
Emir Sinan KARAOKUR – Adana Hâkimi
Ruken TANRIVERDİ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Esra KILIÇ YUCA – İstanbul Hâkimi
Yasin Cem ÜNAL – Eskişehir Hâkimi
Meliha KIRTAY ÖZEY – İstanbul Anadolu Hâkimi
Nagehan KISACIK AYDIN – Diyarbakır Hâkimi
Sinan KIZILASLAN – Manisa Hâkimi
Önder KOCABAŞ – Malazgirt Hâkimi
Veysel Eray KOL – Bolu Hâkimi
Büşra UÇAR – Aksaray Hâkimi
Hakan ŞAHİN – Aksaray Hâkimi
Merve Rukiye KÜÇÜKKİLİNÇ – Diyarbakır Hâkimi
Zeynep ÖKMEN – Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sümeyra ÖNCEL CULFA – Kayseri Hâkimi
Semra ŞİNER – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kübra PALA AYVAT – Doğubayazıt Hâkimi
Yunus Emre ÖZTÜRK – Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Duygu BALCI – Adana Hâkimi
Pelin KÖK – Adana Hâkimi
Kamil SARIYER – Bursa Hâkimi
Şule AÇICI ÇİFTÇİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mehmet Sinan AKDAĞ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Merve ASKER – İzmir Hâkimi
Ece AYRAN ŞIK – Adana Hâkimi
Görkem BOZKUŞ – Mersin Hâkimi
Orhan BIÇAKCI – Küçükçekmece Hâkimi
Tuba Betül BÜYÜKERGENE ZİLCİ – Ankara Hâkimi
Nurcan ÇAĞLAYAN – Sinop Hâkimi
Ekin ÇANKAL – Çanakkale Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
Ali Kemal ÇINAR – Nazilli Hâkimi
Nesrin ÇİNAN BALABAN – Gebze Hâkimi
Özge DEMİR – Menderes Hâkimi
Elif Özgür ERGÜN – Küçükçekmece Hâkimi
Hüseyin Talha DUMAN – Kemer Hâkimi
Enes Talha EĞİLMEZ – Alanya Hâkimi
Veli ERDEM – İzmir Hâkimi
Ebru ERKOYUNCU – Yozgat Hâkimi
Ayşe FIRTINA TUBAY – Elbistan Hâkimi
Turgay GÖKYER – Edirne Hâkimi
Yakup GÜLTEKİN – Urla Hâkimi
Deniz GÜRCAN AKBIYIK – Bakırköy Hâkimi
Muhammed İLHAN – Karşıyaka Hâkimi
Özlem KALEBEK ÖZYILDIRAN – Ankara Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
Mehtap KARACA – Bilecik Hâkimi
Burcu Ecem KARADOĞAN BAŞ – Fethiye Hâkimi
Murat KIZILKAYA – Zonguldak Hâkimi
Eda KÖSE BARUT – Kırıkkale Hâkimi (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Mustafa KÖSE – Bursa Hâkimi
Esra KÜÇÜKTAMER TURHAN – Hatay Hâkimi
Ömer Burakhan POLAT – Düzce Hâkimi
Ahmet Burak SAVUT – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kübra SEÇİLMİŞOĞLU – Gaziantep Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Süheyla SITKI – Aksaray Hâkimi
Berivan VAROL MALBORA – Kuşadası Hâkimi
Zübeyde Gamze YAVUZ – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Edanur YILDIRIM KÜÇÜKKOÇ – Kilis Hâkimi
Ferhat Beşir YILMAZ – Söke Hâkimi
İrem YILMAZ KAYA – Büyükçekmece Hâkimi
Funda KARAGÖZ ULU – Hatay Hâkimi
Sultan Kimya ÇELEBİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mithat Erhan AKÇADAĞ – Ankara Hâkimi
Merve AKPINAR – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Cihan ALPASLAN – Çorlu Hâkimi
Osman ALTUNTOP – Kemalpaşa Hâkimi
Esra GENÇ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Sema AVARİSLİ – Akkuş Hâkimi
Mehmet AYDİL – Silvan Hâkimi
Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ – Hacıbektaş Hâkimi
Ramazan BEKTAŞ – Bozova Hâkimi
Tuğba BİLGE – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Usame BİLGİN – Aybastı Hâkimi
Muhammed CEYLAN – Menemen Hâkimi
İpek COŞAN BİNGÖL – İskenderun Hâkimi
Büşra YEŞİL – Polatlı Hâkimi
Serena ÇANGIR BOZKAYA – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Tuğba ÇATMAN ULUĞ – Osmaneli Hâkimi
Sebahat Kübra ÇELİKKAYA – Akçakoca Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Burcu ÇULHACI – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gökhan DEMİR – Ankara Batı Hâkimi
Mukaddes KAVUKOĞLU – İstanbul Hâkimi
Mehmet Fatih DEMİRTAŞ – Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Abdullah Selim DİNÇ – Kocaeli Hâkimi
Merve COZAR – Uşak Hâkimi
İlknur DÖNMEZ SÜT – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Filiz ŞANA – Diyarbakır Hâkimi
Simge DUVAN – Küçükçekmece Hâkimi
Yunus Emre DUYAR – Bakırköy Hâkimi
Ayşegül SAĞIROĞLU – Balıkesir Hâkimi
Yasin ERARSLAN – Aydın Hâkimi
İbrahim Onur FIRAT – Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mehmet GÖKSU – Tekirdağ Hâkimi
Dilek DURSUN – İstanbul Hâkimi
Selçuk Hakan GÜNEY – Bakırköy Hâkimi
Eren Can HEKİM – Şemdinli Hâkimi
Gülay HOROZ TEKİN – Kayseri Hâkimi
Bensu ÜNLÜ – Polatlı Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Sevda KAÇAN SEİS – Bursa Hâkimi
Yazgül KALKAN – Bayındır Hâkimi
Gülşah SÜRMELİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Volkan KARACA – Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Serap KARAMAN – Hekimhan Hâkimi
Elif Ceren KAYA – Bodrum Hâkimi
İlyas KAYA – Kırıkhan Hâkimi
Abdullah KAYA – Afyonkarahisar Hâkimi
Hatice Kübra DİNGİN – Bursa Hâkimi
Aslı KILIÇASLAN – İstanbul Hâkimi
Semra KOCABAŞ GÜN – İstanbul Hâkimi
Emine KONUK – Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
Kadir KURT – Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yunus Emre MUTLU – Çivril Hâkimi
Ömer ÖĞÜT – Çarşamba Hâkimi
Gülendam ÖNCÜ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Asena Tuğçe ÖZBAY KORKUSUZ – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Deniz ÖZDEMİR KILIÇ – İzmir Hâkimi
Selin ÖZKAN KADI – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Ayşe Melis GÖKÇE – İstanbul Hâkimi
Melek ÖZTÜRK – Ereğli(Konya) Hâkimi
Fatmanur ARSLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Mehmet Akif SARAÇ – Özalp Hâkimi
Şeyda KIPÇAK – Gaziantep Hâkimi
Gözde AKGÜN – Isparta Hâkimi
Muhammet TANRIVERDİ – İstanbul Hâkimi
Nilay ARAL – İstanbul Anadolu Hâkimi
Muhammet Göktuğ ÜNLÜ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Cansu YAVUZ – Pazar(Rize) Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Mehmet Emin YILDIRIM – Kahramanmaraş Hâkimi
Mahmut YILDIZ – Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimi
Emine AKÇADAĞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Nurullah YILMAZ – İskenderun Hâkimi
Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ – Ankara Hâkimi
Ayşegül BAYRAMOĞLU – Büyükçekmece Hâkimi
Burcu BOZKAYA GÖKÇELİ – Kocaeli Hâkimi
Tuna Gökalp ERGÜN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Fatma HATİPOĞLU ALTIN – Bursa Hâkimi
Büşra KAYA – Nevşehir Hâkimi
Ümit Gökhan KESKİN – Edirne Hâkimi
Oğuzhan OKŞAN – Van Hâkimi
Muhammet Sait PEHLİVANLI – İstanbul Hâkimi
Cansu ÇINGIL – Diyarbakır Hâkimi
Burcu TAŞDEMİR – İstanbul Hâkimi
Zafer TATLISOY – Gaziantep Hâkimi
İdris TAV – Gölhisar Hâkimi
Murat YARDIMCI – Edirne Hâkimi
Zübeyde YILDIRIM – Osmaniye Hâkimi
Deniz AYDOĞAN – Büyükçekmece Hâkimi
Sevgi ÇALIŞKAN – Erdemli Hâkimi
Nazlım Yeşim ASLAN ALTAN – Siverek Hâkimi
Gülen BAYRAK – Kurşunlu Hâkimi
Gökhan ŞENTÜRK – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Irmak HIZLI YILMAZCAN – Nizip Hâkimi
Şerife Şeyda KESKİN – Kemalpaşa Hâkimi
Figen Kıvılcım ÖZMEN – Ömerli Hâkimi
Nur DEMİRAL – Tarsus Hâkimi
Mahmut Mahsun TOPALOĞLU – Çerkezköy Hâkimi
Banu ÇELENK CİVAN – Hopa Hâkimi
Ümit KOZAN – Karapınar Hâkimi
Mustafa Umut YILDIZ – Aliağa Hâkimi
Ferhan TEMEL KAYHAN – Bursa Hâkimi
Seray KORKMAZ – Batman Hâkimi
Dilara BÖLÜK ERTAŞ – Ceyhan Hâkimi
Emel GÖKMEN NOĞAY – İstanbul Hâkimi
Havva GÜZEL AY – İstanbul Anadolu Hâkimi
Uğur HAN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Enes KARGEN – Fethiye Hâkimi
Melih Mert KILIÇ – İstanbul Hâkimi
Kiraz Hilal KILINÇ – Mersin Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Çağatay Orçun KOÇ – Ankara Hâkimi
Emrecan KÖKSAL – Giresun Hâkimi
Bema KARATAŞ – Antalya Hâkimi
Elif Nur OKÇU – Kilis Hâkimi
Yadigar SEKİN – İzmir Hâkimi
Kübra SEVİMLİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kübra YERKAYA PERÇİN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Fatma ADIGÜZEL BİRCAN – İskenderun Hâkimi
Merve ALTUNOK SEMERCİ – İskenderun Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Rukiye ANUK AKARCA – Çanakkale Hâkimi
Mehmet APUHAN – Kırıkhan Hâkimi
Gülpembe ASLAN BOZLAK – Menemen Hâkimi
Mustafa AY – Adıyaman Hâkimi
Tahir BAYTAR – Ankara Hâkimi
Ezgican EFE – İskenderun Hâkimi
Edanur BÜKCÜOĞLU – Çatak Hâkimi
Mücahit CEYLAN – Bozüyük Hâkimi
Şeyda DİNÇ GÜNAR – Saruhanlı Hâkimi
Betül DİNLER DOĞAN – İzmir Hâkimi
Şüheda DÜNDAR YILDIZ – Ceylanpınar Hâkimi
Selin EROĞLU BOZKURT – Elbistan Hâkimi
Mesut ERTAN – Küçükçekmece Hâkimi
Nur Banu ESER – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Fatma GÖRGÜLÜ YILMAZ – Siirt Hâkimi
Cahide Firdevs GÜLEÇ SÖYLEMEZ – İstanbul Hâkimi
Buse GÜNDÜZ TÜRK – Büyükçekmece Hâkimi
Duygu GÜNEŞ KAYAN – Sakarya Hâkimi
Gülce HAMDOVALI HERDEM – İstanbul Hâkimi
Seçil İHTİYAR YILDIZ – Osmaniye Hâkimi
Eda KALENDER – Kırıkkale Hâkimi
Seda KÖYCÜ – Afyonkarahisar Hâkimi
Melike ERGÜN – Acıpayam Hâkimi
Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Mustafa Mert KAYA – İstanbul Hâkimi
Uğur KAYAN – Sakarya Hâkimi
Hayriye GÜL – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mualla Beyza KÖSE – Doğubayazıt Hâkimi
Kübra KUREŞ – Şanlıurfa Hâkimi
Tuğçe TAVUS – Bakırköy Hâkimi
Çiğdem KURU ATAK – Kütahya Hâkimi
Büşra ACAR – Polatlı Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Hilal MERAL ŞİMŞEK – Doğubayazıt Hâkimi
Hilal NAZLISÖZ – Ankara Hâkimi
Raziye Merve ARSLAN – Uşak Hâkimi
Pelin ÖZTÜRK KAÇMAZ – İstanbul Hâkimi
Ezgi PEHLEVAN – Kalkandere Hâkimi
Alptuğbora SÖĞÜT – Osmaniye Hâkimi
Gözde TAN YAĞCIOĞLU – Suşehri Hâkimi
Halime AYDEMİR – İstanbul Hâkimi
Fatma TİRE – Hatay Hâkimi
Burak TOPALOĞLU – Hatay Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
Ali TUNÇ – İslahiye Hâkimi
Hilal TÜYLÜOĞLU – Yenice(Çanakkale) Hâkimi
Hicran YAKAR KARGI – Kangal Hâkimi
Canay YAVUZ – Kars Hâkimi
Abdurrahman Burak KARAHAN – İstanbul Hâkimi
Şeyda SEKENDİZ – Adana Hâkimi
Timur YALÇIN – Nevşehir Hâkimi
Yaşar YÖRÜK – Gölhisar Hâkimi (Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
5’inci derecede terfi süresini bitirenler
Betül ERDEM – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
İlker SIZLAYAN – Şanlıurfa Hâkimi
Ceyda AKSU DURAN – Bartın Hâkimi
Dilara ÇEPNİ – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Kübra YEDİKARDEŞ – Soma Hâkimi
Duran Orhan AÇAN – Isparta Hâkimi
Esra AÇIK – İstanbul Hâkimi
Ömer Faruk AĞIRMAN – Tokat Hâkimi
Cansu ARBAĞ – Seferihisar Hâkimi
Esra TUNCAY – Çay Hâkimi
Mustafa AKAR – Şanlıurfa Hâkimi
Sümeyye BAYER – Ankara Hâkimi
Nurten BAŞKURT – Serik Hâkimi
Mehmet AKKAŞ – Erzincan Hâkimi
Sena AKMAN DEMİR – Malatya Hâkimi
Funda AKSOY – Nevşehir Hâkimi
Esra AKTAŞ ÇAYLA – Elmalı Hâkimi
Seda Nur ALASLAN SOYSAL – Nevşehir Hâkimi
Oğuzcan ALCI – Diyarbakır Hâkimi
Selvi Betül ALICI – Tarsus Hâkimi
Furkan ALTAY – Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hüseyin ALTIN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Mehmet Ali ALTINDAĞ – İskenderun Hâkimi
Gürhan ALTINSOY – Suluova Hâkimi
Kemal Gündüzalp ALTUN – Doğubayazıt Hâkimi
Yusuf ALTUN – Antalya Hâkimi
Ahmet ARTUK – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hüseyin Sina ASMAKAYA – Çorum Hâkimi
Özgür ATEŞ – Erzurum Hâkimi
Hümeyra AYDINLI – Bor Hâkimi
Alperen AYRIBAŞ – Şanlıurfa Hâkimi
Kaan BALATAN – Bursa Hâkimi
İlhan BALTA – Eskişehir Hâkimi
Çağrı BAŞ – Zonguldak Hâkimi
Erkin BAŞYİĞİT – Lüleburgaz Hâkimi
Abdullah BATUR – Sakarya Hâkimi
Tuğba GÖKÇEN – Pazar(Rize) Hâkimi
Gözde BİÇİCİOĞLU – Çanakkale Hâkimi
Çağla BİLGİÇ AKIN – Adıyaman Hâkimi
Mustafa BİLGİN – Bergama Hâkimi
Zeynep Esin EZBER – İzmir Hâkimi
Melike BOZER ÖZCAN – Emirdağ Hâkimi
Murat Kaan BÖREKÇİ – Akkaş Hâkimi
Betül Enfal BÜYÜKTEPE GÜNGÖR – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Ceren Cansu CANPOLAT – Yargıtay Tetkik Hâkimi
Havva YAZAN – Korkuteli Hâkimi
Numan CEYLAN – Burhaniye Hâkimi
Süreyya ÇİZMECİ – Sorgun Hâkimi
Gökhan ÇAĞLAYAN – Espiye Hâkimi
Mehmet Buğra ÇAYLA – Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bema ÇELİK – İstanbul Anadolu Hâkimi
Emin ÇELİK – Nurdağı Hâkimi
Furkan ÇETİNAY – Elmalı Hâkimi
Havva Nur KARASLAN – Bakırköy Hâkimi
Meyfer ÇİÇEK – Alanya Hâkimi
Ali ÇÖMLEKCİ – Gaziantep Hâkimi
Elifsu Beyza DEMİR – Ankara Hâkimi
Ülkü ÖZBİLEN – Bolvadin Hâkimi
Enes Nuri DEMİREL – Malatya Hâkimi
Mehmet Akif DEMİRKAN – İnegöl Hâkimi
Kadir DEMİRKOPARAN – Uzunköprü Hâkimi
Osman DEMİRTAŞ – Karacabey Hâkimi
Mustafa Eren DERELİ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Nuray YAVUZ – Ereğli(Konya) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Abdulsamet DİKENOVA – Siverek Hâkimi
Halil DİLAN – Polatlı Hâkimi
Muhammet Raşit DİLEKÇİ – Bingöl Hâkimi
Vesile Reyhan DİNÇ – Tunceli Hâkimi
Merve DOĞAN – Adana Hâkimi
Nur Dilara DOĞAN TIĞ – Siirt Hâkimi
Taner DOĞAN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Muhittin DOĞANTÜRK – Yenişehir Hâkimi
Ömer DÖNMEZ – Karabük Hâkimi
Ferhat Utku DUMAN – Niğde Hâkimi
Yılmaz DUMAN – Urla Hâkimi
Zeynep DURAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Alper DURGUN – Seferihisar Hâkimi
Burak DURSUN – Sungurlu Hâkimi
Esma DURU – Zonguldak Hâkimi
Zeynep DURUSOY – Kocaeli Hâkimi
Emel YEŞİLYURT – Yozgat Hâkimi
Handan DÜZGÜN – İstanbul Hâkimi
Gülistan UZUNCA – Osmaniye Hâkimi
Emre Eray EKİZ – Kars Hâkimi
Doğukan EKMEKÇİ – Demre Hâkimi
Merve EMEKSİZ – Şanlıurfa Hâkimi
Merve ER DURMUŞ – Tekirdağ Hâkimi
Hatice ERAVCI ÖZYİĞİT – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Aykut ERCAN – Ayvacık Hâkimi
Sena Nur ERDEM – Şanlıurfa Hâkimi
Dilan ERDOĞAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Seren Sebahat ERDOĞAN – Bartın Hâkimi
Mehtap EREN GÜNGÖR – Yatağan Hâkimi
Rıdvan EROĞLU – Siirt Hâkimi
Zeynep ERSİN TÜRKAY – Didim(Yenihisar) Hâkimi
Sinan ERSÖZ – İstanbul Hâkimi (Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Volkan ERSÖZ – Ankara Hâkimi
İbrahim Selçuk FENDOĞLU – Ağrı Hâkimi
Yunus Emre GENÇER – Çorlu Hâkimi
Eyüp Atıf GÖÇMEN – Menemen Hâkimi
Begümnur GÖKÇE ÇELİK – Ankara Batı Hâkimi
Burak GÖNÜL – Alanya Hâkimi
Esra İLHAN – Foça Hâkimi
Sümeyye GÜL – Boğazlıyan Hâkimi
Betül GÜNAY – Torbalı Hâkimi
Mustafa GÜRGEN – Kızılcahamam Hâkimi
Fuat Kürşat GÜZELKÜÇÜK – Nevşehir Hâkimi
Şefik Cem HASTAOĞLU – Manisa Hâkimi
Duran HAZIR – Tarsus Hâkimi
Ülfet Beyza HÜSREV – Sivas Hâkimi
Kamil IŞIK – Gaziantep Hâkimi
Merve AKSU – Anamur Hâkimi
Ozan Özcan İNCE – Küçükçekmece Hâkimi
Cansu İNCEDAL DEMİREL – Salihli Hâkimi
Emir İNCİ – Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Elif İPEK BAŞ – Karacabey Hâkimi
Şeyma AKPUNAR – Küçükçekmece Hâkimi
Merve KAPLAN YAĞLI – Tunceli Hâkimi
Furkan KARACAOĞLU – Ordu Hâkimi
Emre KARAÇINAR – Seydişehir Hâkimi
Sultan Nursaç YILDIRIM – Tavşanlı Hâkimi
Burak KARAKOÇ – Alanya Hâkimi
Münevver KARAMAN YILDIRIM – Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kürşat KARAMANOĞLU – Adana Hâkimi
Döne KARAOĞLU – Ereğli(Konya) Hâkimi
Olcay KARATAŞ – İskenderun Hâkimi (Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Gönül KARATEPELİ – Kayseri Hâkimi
Kübra KARAYEL – Osmaniye Hâkimi
İzgi KARDAŞ ALADAĞ – Uzunköprü Hâkimi
Serpil KARSLI – Sivaslı Hâkimi
Oğuz KARTAL – Kemer Hâkimi
Ömer Faruk KAŞAVEKLİOĞLU – Selim Hâkimi
Merve KAVAZ – Tonya Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
Muhammed KAYA – Nevşehir Hâkimi
Süheyla KAYA DUYAR – Çarşamba Hâkimi
Sıla KIYAK – Gümüşhane Hâkimi
Mehmet KAYACI – Çayeli Hâkimi
Özge KAYADELEN ARSLAN – Küçükçekmece Hâkimi
Sevgi KAZAN MELEK – Ankara Hâkimi
Arda KEKÜLLÜOĞLU – Midyat Hâkimi
Taha KELEŞ – Manyas Hâkimi
Sümeyye KELEŞOĞLU – Ergani Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Süleyman KELİK – Mardin Hâkimi
Merve KIRMA YILDIRIM – Gebze Hâkimi
Ozan KIVRAK – Çankırı Hâkimi
Beyza KIZILASLAN GİRİŞİT – Manavgat Hâkimi
Alperen KOÇAK – Viranşehir Hâkimi
Ravza KOLCU YILMAZ – Erzurum Hâkimi
Asel CABRİ – Beylikova Hâkimi
Etkin KORAL – Edremit Hâkimi
Adil KÖK – Keskin Hâkimi
Emre KÖKTEN – Hanak Hâkimi
Ziya KUL – Silifke Hâkimi
Şükrü Aykut KUTLU – Terme Hâkimi
Fatma Zehra KÜÇÜK AĞAÇ – Büyükçekmece Hâkimi
Çağrı KÜÇÜKKARABACAK – Mersin Hâkimi
Nida KIRMIZIOĞLU – Samandağ Hâkimi
Abdulbaki KÜSMÜŞ – Tavşanlı Hâkimi
Tunahan MAKİNİST – Kemalpaşa Hâkimi
Hasan MANGAN – Konya Hâkimi
Şeyda MARAŞ AYGÜN – Finike Hâkimi
Pınar MAYDA PINAR – Hendek Hâkimi
Merve OKUR KAYACI – Bolvadin Hâkimi
Oğuzhan OKUTAN – Çarşamba Hâkimi
Eda Nur ORHAN – İncesu Hâkimi
Nuri Bilal ÖZ – Midyat Hâkimi
Halil ÖZBİLEN – Dörtyol Hâkimi
Zeynep BEYAZKAYA – Banaz Hâkimi
Abdullah ÖZDEMİR – Osmaniye Hâkimi
Ayşenur ERDEM – Uzunköprü Hâkimi
Beyza ÖZDEMİROĞLU AKSAKAL – Şanlıurfa Hâkimi
Eda ÖZDOĞAN GÜNAY – Şanlıurfa Hâkimi
Umut Can ÖZEN – İskenderun Hâkimi
Mehmet Ali ÖZGÜN – Karasu Hâkimi
Mehmet Ali ÖZKAN – Mudurnu Hâkimi
Melike İrem ÖZKAN SOYLU – Fatsa Hâkimi
Alperen ÖZKAYNAR – Balıkesir Hâkimi
Oğuzhan ÖZTÜRK – Edirne Hâkimi
Mustafa ÖZYOL – Gaziantep Hâkimi
Şeyma POLAT DEMİRKOPARAN – Erciş Hâkimi
Ebubekir RÖZGAR – Ereğli(Konya) Hâkimi
Minel SAÇAR – Kandıra Hâkimi
Deniz SAK ŞENGÜL – Susurluk Hâkimi
Kasımcan SARIKAYA – İstanbul Anadolu Hâkimi
Büşra SARITAŞ – Edremit Hâkimi
İbrahim SELÇUK – Hatay Hâkimi
Burcu YAVUZ – Gaziantep Hâkimi
Bahadır SERT – Akşehir Hâkimi
İlkim Furkan SOYDAN – Elmalı Hâkimi
Ömer Faruk SUNGUR – Akşin Hâkimi
Nur Banu SÜER – Karaman Hâkimi
Alperen ŞAHİN – Fethiye Hâkimi
Elif ŞAHİN – Germencik Hâkimi
Mustafa ŞAHİN – Kayseri Hâkimi
Mücahit Erdem ŞAHİN – Düzce Hâkimi
Seyna ŞAHİN – Silifke Hâkimi
Yasin ŞAHİN – Ünye Hâkimi
Kübra KAYA – Sakarya Hâkimi
Ezgi ŞENTÜRK YILMAZ – Hekimhan Hâkimi
Abdulhamit TANRISEVEN – Giresun Hâkimi
Sibel TAPANOĞLU – Doğanşehir Hâkimi
Zekeriya TAŞAN – Taşova Hâkimi
Gülşen TAŞDEMİR – Siverek Hâkimi
Burak Taha TATAR – Balıkesir Hâkimi
Melis DAĞITICI – Keşan Hâkimi
Leman TEMEL – Haymana Hâkimi
Hülya TEMİZ AYIKOL – Bodrum Hâkimi
Ezgi TEMURCAN CENGİZ – Horasan Hâkimi
Yunus TURGUT – İstanbul Anadolu Hâkimi
Soyhan TUTKAÇ – Erzurum Hâkimi
Çiğdem TÜDEŞ – Oltu Hâkimi
Muhammet Hamza TÜFEKÇİOĞLU – Yalova Hâkimi
Gözde TÜRÜDİ – Alanya Hâkimi
Burak UÇAR – Çankırı Hâkimi
Ömer Faruk ÜNAL – Denizli Hâkimi
Sevcan ÜNAL – Kumluca Hâkimi
Elga ÜNVER – Kırklareli Hâkimi
Denay DEMİR – Karaman Hâkimi
Sezai İlker VİDİNLİOĞLU – Kırklareli Hâkimi
Pelin YALÇIN KÖSE – Pazar(Rize) Hâkimi
Tugay YALÇIN – Patnos Hâkimi
Yunus Emre YALÇIN – Konya Hâkimi
Ayşe Tuğçe YAMAN SOYLU – Anamur Hâkimi
Emre YARAR – Gaziantep Hâkimi
Betül YARIM ERYİĞİT – Akhisar Hâkimi
Ezgi YAVANOĞLU – Bafra Hâkimi
Mehmet Fatih YAZAR – İstanbul Anadolu Hâkimi
Tamer YEŞİLYURT – Mersin Hâkimi
Mesude YILDIRAN – Bilecik Hâkimi
Furkan YILDIRIM – Ayvacık Hâkimi
Muhammed Yusuf YILDIRIM – Nizip Hâkimi
Sertaç YILDIRIM – Gaziantep Hâkimi
Benay YILDIZ ALTUN – Viranşehir Hâkimi
Esra YILDIZ YAĞCI – Bandırma Hâkimi
Ali YILMAZ – Kuşadası Hâkimi
Ayşenur YILMAZ ÖZÇELİK – Ankara Hâkimi
Gizem YILMAZ ÖĞÜT – Konya Hâkimi
Mehmet Akif YILMAZ – Ankara Batı Hâkimi (Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Ümit YILMAZ – İstanbul Hâkimi
Hafize Eslem AKINCI – Afşin Hâkimi
Sinem DÖKÜNLÜ – Çerkezköy Hâkimi
Enes ZONGUR – Kırklareli Hâkimi
Merve BAŞTÜRK – İstanbul Anadolu Hâkimi
Duygu SANCAR – Boğazlıyan Hâkimi
İbrahim Türkhan EROĞLU – İstanbul Anadolu Hâkimi
Ayşe Betül KAYA ÖZTÜRK – Bozüyük Hâkimi
İbrahim Berat NEMUTLU – Şanlıurfa Hâkimi
Ayça GÖREN BİNYAY – Zonguldak Hâkimi
Kevser SARI DAŞ – Kızılcahamam Hâkimi
Hatice AVCI – Erciş Hâkimi
Mustafa KOÇAK – İstanbul Hâkimi
Kübra ERTEKİN SOYTÜRK – Nizip Hâkimi
Ömer Alp YUMUŞAK – Lapseki Hâkimi
Ayşe Özge ATALAY – Patnos Hâkimi
Zeynep Betül YILMAZ – Tavşanlı Hâkimi
Enes BAŞ – Çınar Hâkimi
Bilgen AKYILDIZ EKİNCİOĞLU – Tufanbeyli Hâkimi
İrem LİMAN ÖZKAYA – Bakırköy Hâkimi
Beyza AKGÜL – İstanbul Hâkimi
Aysun Naciye ÖZEN – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Büşra COŞKUN TÜRÜDÜ – Bartın Hâkimi
Sıddıka ÇETİN POLAT – Antalya Hâkimi
Rojda ÇİÇEK OVAT – Korkuteli Hâkimi
Canan KARAKAYA ÖZMEN – Nevşehir Hâkimi
Elif YAZICI MURAT – Tarsus Hâkimi
Ali Ensar ALEMDAR – Silivri Hâkimi
Yunus GÜNAY – Bingöl Hâkimi
Feyzanur KESKİN – Elbistan Hâkimi
Şahin TEKİN – Fatsa Hâkimi
Hasan Çağın AKBUDAK – Bursa Hâkimi
6’ncı derecede terfi süresini bitirenler
Hanife SERT – Sinop Hâkimi
Hafize Belemir OCAK – Samandağ Hâkimi
Gülay YILMAZ – Gaziantep Hâkimi
Ferdi KAYA – Zile Hâkimi
Hasan KURAN – Çal Hâkimi
Fatma PORSUK ÖZBEK – Silvan Hâkimi
Fatma Tayyibe SOYDAŞ – Eskil Hâkimi
Kürşat Tarık AÇIKGÖZ – Derik Hâkimi
Şehnaz AKINCI – Batman Hâkimi
Salih AKTAŞ – Ankara Hâkimi
Esra Nur TAVAS – Sivas Hâkimi
Rümeysa GÜDÜL – Karataş Hâkimi
Erkan ASİLTÜRK – Gerede Hâkimi
Nurettin Ahmet AY – Söke Hâkimi
Sümeyye FİDAN – İzmir Hâkimi
Meryem AYVAZ ABANOZ – Torul Hâkimi
Mehmet Akın BAŞAK – Gaziantep Hâkimi
Hazal BULUT YEDİDAĞ – Eşme Hâkimi
Zeliha CANTİMUR – Gaziantep Hâkimi
Efdal KURUM – Kahta Hâkimi
Sami ÇELİK – Antalya Hâkimi
Melike DAMAR YILDIRIM – Erbaa Hâkimi
Mehmet Enes DEMİR – Iğdır Hâkimi
Adem DURAN – Sinanpaşa Hâkimi
Melek DURDU ASAR – İzmir Hâkimi
Vahit ERDEM – Konya Hâkimi
Seher GEZGİN – Reşadiye Hâkimi
Süleyman GÖDÜKÇAM – Selendi Hâkimi
Taha Furkan GÜLSER – Adana Hâkimi
Aslı GÜNDÜZ TÜRK – Ereğli(Konya) Hâkimi
Hasan GÜZEL – Keşan Hâkimi
Kadir HANCI – Van Hâkimi
Mehmet İNCİ – Gülnar Hâkimi
Ömer Batuhan İSPİR – Bozüyük Hâkimi
Hazel Leyla KANAT – Bahçe Hâkimi
Halil KARAOĞLAN – Tefenni Hâkimi
Özden Ceren DENİZCİ – İzmir Hâkimi
İlknur KOÇ İŞÇENEROĞLU – Kayseri Hâkimi
İbrahim KOYUNCU – Yalvaç Hâkimi
Sinan KUYUCUOĞLU – Polatlı Hâkimi
Ayşe KÜKCÜ – Yayladağı Hâkimi
Mehmet Ali MALBORA – Kuşadası Hâkimi
Selen ORDUHAN – Sarız Hâkimi
Merve Nur TAŞAR – Kırıkkale Hâkimi
Vedat ÖZBEY – Aksaray Hâkimi
Abdullah ÖZDEMİR – Anamur Hâkimi
Yunus Emre ÖZEN – Trabzon Hâkimi
Emre ÖZTÜRK – Erzurum Hâkimi
Kadir SAĞLAM – Fatsa Hâkimi
Fatih SAVUR – Merzifon Hâkimi
İsmail ŞAM – Kozluk Hâkimi
Büşra ŞANLI TÜRK – Karabük Hâkimi
Fatma Zehra TANRIVERDİ – Biga Hâkimi
Yuşa TAŞDİBİ – Gaziantep Hâkimi
Mustafa Enes TEKİN – Adana Hâkimi
Emine TÜRKMEN – Didim(Yenihisar) Hâkimi
Mahir UYANIK – Şirvan Hâkimi
Rıdvan VARGELOĞLU – Serik Hâkimi
Tayyar VARLIK – Erzurum Hâkimi
Oğuz Alp YILDIRIM – Adana Hâkimi
Gülhan AK ÇEKCAN – Şarköy Hâkimi
Osman BAHÇIVAN – Mardin Hâkimi
Furkan ŞAHİN – Banaz Hâkimi
Leylanur TURAN – Şanlıurfa Hâkimi
Nagihan GÖZCÜ GÜRSOY – İstanbul Hâkimi
Yıldırım YERLİKAYA – İstanbul Hâkimi
Mehmet YILDIRIM – Muğla Hâkimi
Müberra AKSOY BAKIRCI – Tarsus Hâkimi
Sena GÜLTEKİN ASLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi
Büşra GÜVENSOY – İzmir Hâkimi
Ümran KILIÇ – Aksaray Hâkimi
Sinem KOLDAŞ – Erzincan Hâkimi
Tarık KORKMAZ – Büyükçekmece Hâkimi
Uğur ÇELİK – Bergama Hâkimi
Erdem GÜLER – Kızıltepe Hâkimi
Ceren AKGÜN ÇELİK – Van Hâkimi
Emine Tuğba YAZAR – Ayvacık Hâkimi
Zeliha BAYRAM – Bakırköy Hâkimi
Busenur KALKANCI – Bilecik Hâkimi
Berrin Rumeysa MERMER – Bilecik Hâkimi
Kerem Mansur SARI – Tavşanlı Hâkimi
Nurdan AYDOĞDU – Edirne Hâkimi
Ertuğrul SOYKÖK – Elazığ Hâkimi
Filiz ŞAHİN – Yalvaç Hâkimi
Nuray GİYİK – Kastamonu Hâkimi
Yusuf Talha TEMİZ – Kayseri Hâkimi
Nisa Nur POLAT – Suşehri Hâkimi
Mert ASLAN – Yıldızeli Hâkimi
Mihriban KAYABAŞI TUNA – Batman Hâkimi
Şebnem BAKIRCI – Gölbaşı(Ankara) Hâkimi
7’nci derecede terfi süresini bitirenler
Didem ŞATIROĞLU – Çubuk Hâkimi
Abdulkadir GÜRBÜZ – İstanbul Anadolu Hâkimi
Mikail MUSLU – Akçakoca Hâkimi
Barış ORHAN – Zara Hâkimi
Merve Buket ABAY ADAK – Gebze Hâkimi
Gizem BOZATLI SEZEN – Kahramankazan Hâkimi
Bilal Emre CAN – Silivri Hâkimi
Yiğit CENGİZ – Yüksekova Hâkimi
Serkan DURUM – Kahramanmaraş Hâkimi
Şeymanur ERDEMCİ – Elazığ Hâkimi
İkrima ARMUTCU – Gaziantep Hâkimi
Burak KARACA – Eskişehir Hâkimi
Feyza KUNCA – Eskişehir Hâkimi
Semih Göktuğ URUÇ – Gebze Hâkimi
Miraç Bahri ÇINAR – Antalya Hâkimi
Fatih YILDIRIM – Besni Hâkimi
Furkan KATIRCI – Bahçesaray Hâkimi
Münevver AKKOYUN – Bolu Hâkimi
Melisa ATALAR BALTAOĞLU – İstanbul Hâkimi
İlknur CİN DURMUŞ – Gaziosmanpaşa Hâkimi
Mehmet DENİZ – Bartın Hâkimi
Beyza UÇAR BOLAT – İstanbul Hâkimi
B – SAVCI SINIFI
2’nci derecede terfi süresini bitirenler
Kasım SEYFİ – Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Savcısı
Uğur DENİZ – Suşehri Cumhuriyet Savcısı
Erhan EROĞLU – Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Sevgi SARI – Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Ceyhun ALBAYRAK – Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Emre VURMAZ – Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Samet YARIKAN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Ozan ADALI – Bartın Cumhuriyet Savcısı
Ümit Murat AKKOYUN – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Mutlu AKSOY – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kadriye Esra ALTINOK YUMURTACI – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin DOĞAN – Adana Cumhuriyet Savcısı
Kamil Buğra KAHRAMAN – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Ramazan KAPLAN – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Ramazan ÖZMEN – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Özgür ÖZTÜRK – Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Serkan PAMUKLAR – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Onur ŞEN – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Mevlüt UÇAR – Alanya Cumhuriyet Savcısı
Emrah AĞIR – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Aykut AKAT – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Ahmet AKBAŞ – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Kemal AKGÜL – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Çağdaş AKI – Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Bekir ALBORA – İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Ahmet Selim ALKAN – Bolu Cumhuriyet Savcısı
Fettah ALTINSOY – Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Abdullah ALTIPARMAK – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Semih ALTUN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İbrahim ARSLAN – Menderes Cumhuriyet Savcısı
Ali ATA – Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ATEŞ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Yavuz AYDIN – Çorum Cumhuriyet Savcısı
Yavuz AYKIR – Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Zülküf BADUR – Isparta Cumhuriyet Savcısı
Reşat BAYRAKTAR – Bilecik Cumhuriyet Savcısı
Hümeyra BİRLİ – Alanya Cumhuriyet Savcısı
Fatih BÖLEK – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Adem CANDEMİR – Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı
Harun Reşid CEBECİ – Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Yavuz CENGİZ – Gebze Cumhuriyet Savcısı
Rukiye ÇAKICI – Bursa Cumhuriyet Savcısı
Muhammet Gökay ÇALIŞKAN – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Hasan ÇİNAR – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Teslime ÇUHADAR – Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Kadir ÇULHA – Adana Cumhuriyet Savcısı
Büşra İNAL – Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı
Gökhan DESTEGÜLOĞLU – Samsun Cumhuriyet Savcısı
Hasan DÖNMEZ – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Muhammed DÖNMEZ – Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Sinan EMEK – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
İlker Oğuz ERDEM – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Burak ERDOĞAN – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Erkan ERSÖNMEZ – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Enes Hamdi ESENLİK – Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Emre GEZER – Isparta Cumhuriyet Savcısı
Ferhat GEZER – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Hikmet GÖZLÜ – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Emin GÜL – Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Alican GÜMÜŞ – Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Hakan KAHVECİOĞLU – Hatay Cumhuriyet Savcısı
Ezgi KALAN EKER – Antalya Cumhuriyet Savcısı
Emrah KAMAN – Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Göktuğ KARAAHMETOĞLU – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Necati KARACA – Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı
Burak KARDEŞ – Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Sezgi KAVAS SOLAK – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Veysel KAYA – Ordu Cumhuriyet Savcısı
Yakup KAYA – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Bilal KAYGUSUZ – Bursa Cumhuriyet Savcısı
Özkan KEPİR – Adana Cumhuriyet Savcısı
Onur KILIÇ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Tahsin Ertuğrul KİRİK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Burak KOCACIK – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Veyis Bahadır KORKMAZ – Konya Cumhuriyet Savcısı
Fatma KOŞAR KINACI – Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Efe Mustafa KÖK – Adana Cumhuriyet Savcısı
Aziz KURU – Menderes Cumhuriyet Savcısı
Yusuf MEYDAN – Samsun Cumhuriyet Savcısı
Emirhan MISIRLI – Çorum Cumhuriyet Savcısı
Uğur MİCAN – Mardin Cumhuriyet Savcısı
Nurullah NARİN – Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Furkan OKUDAN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Mustafa Deren ÖZKOL – Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili
İsmail ÖZSOY – Çorum Cumhuriyet Savcısı
Hacı Murat ÖZTEPE – Van Cumhuriyet Savcısı
Ali Rıza PARLADICI – Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Çağrı PEKTAŞ – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Emrullah POLAT – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Muhammet Gökhan SARIBAY – Adana Cumhuriyet Savcısı
Begüm SAYA – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Adil SEYREK – Adana Cumhuriyet Savcısı
Ali SOYLU – Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Gürcü Adeviye KOÇ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Ethem SÖZEN – Alanya Cumhuriyet Savcısı
Cesur SUNAR – Uşak Cumhuriyet Savcısı
Tuncay SÜMBÜL – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Ali Can ŞAHİN – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Nurullah ŞAHİN – İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı
Ahmet ŞİŞMANOĞLU – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Emin TAŞ – Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Faruk Aytaç TAŞÇI – Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Mehmet Tahir TAŞDEMİR – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Yasin TATAR – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Mustafa TÜRETKEN – İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Eba Nevfel UÇAR – Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı
Yunus UĞURER – Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Burhan USLU – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Ersin ÜLGER – Aydın Cumhuriyet Savcısı
Muhammet Cemal YAPICI – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Samet YELİS – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kağan YENİYOL – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Yunus Emre YILMAZ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Uğur YÖRÜK – Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı
İzzettin BOZKUŞ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mine ÇELTEK – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Bahadır ERSİN – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Mestan IŞIK – Gebze Cumhuriyet Savcısı
Ali SAKARYA – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Felat SÖNMEZ – Manisa Cumhuriyet Savcısı
Binnur UÇAR BOZTAŞ – Antalya Cumhuriyet Savcısı
Tuğba ARIK KEKLİKÇİ – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Murat BELEK – Konya Cumhuriyet Savcısı
Mehmet BÜYÜKTURAN – Hatay Cumhuriyet Savcısı
Fahri CAVİT – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Mustafa DOST – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Serdar ERTAŞ – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Fatih GÜLER – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Fatih GÜRBÜZ – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Aydın İLTAN – Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Cihat KARAKAYA – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Fatma Gökçen GÜNGÖR – Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Kübra AKBULUT – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Muhteşem ÖZASLAN – Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Sefa ÖZBEY – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Emrah PALA – Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Sadık ŞİMŞEK – Gemlik Cumhuriyet Savcısı
Doğan ULUÇAY – Menemen Cumhuriyet Savcısı
Fatma YAVUZATMACA – Gerede Cumhuriyet Savcısı
Rıdvan AVCİ – Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Özcan GÜRBÜZ – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Osman HANBAY – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Kadir HATİPOĞLU – Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Turgay KARGIN – Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Mehmet SABANCI – Gebze Cumhuriyet Savcısı
Resul TAKUR – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Emin TUT – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Hurşit ÇAĞLAR – Keşan Cumhuriyet Savcısı
Ömer GÖRGÜLÜ – Dikili Cumhuriyet Savcısı
Pınar ÖZÇULCU İNSAN – Akçaabat Cumhuriyet Savcısı
İsmail AÇIK – Bahçe Cumhuriyet Savcısı
Semih DEMİRKAN – Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı
Emre ÖZSOY – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Muhammet ULUSOY – Van Cumhuriyet Savcısı
Mehmet AKTAŞ – Malatya Cumhuriyet Savcısı
Ömer Faruk ARSLAN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Sinan ARSLAN – Uşak Cumhuriyet Savcısı
Sefa ASLAN – Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Adem AYDIN – Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Burak BARDAK – Antalya Cumhuriyet Savcısı
Merve BOŞNAK TOKGÖZ – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Hamza CAN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Mahmut Enes ÇAKIR – Rize Cumhuriyet Savcısı
Bilal ÇELİK – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Selami ÇOLAK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Emre DEMİR – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Mücahit DEMİR – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Rahim Burak DEMİR – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Nezaket CERAN – Bursa Cumhuriyet Savcısı
Erbil DEMİREL – Söke Cumhuriyet Savcısı
Burak DEVECİ – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Fatih DOĞRU – Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Zahid ESGİLLİ – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Yunus GÜMÜŞ – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Servet İŞCİL – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Yunus KARAGÖZ – Yalova Cumhuriyet Savcısı
Alper KARAL – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Burak ÖZCOŞAR – Erciş Cumhuriyet Başsavcısı
Burak ÖZER – Çubuk Cumhuriyet Savcısı
Anıl ÖZTEMEL – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Mustafa ÖZYURT – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Nedim SARI – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Kamil SODAN – Konya Cumhuriyet Savcısı
Ercan ŞAHAN – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Anıl TOKGÖZ – Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Nazmi Burak ÜNAL – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Barış YILMAZ – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Oğuzhan KOÇ – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Şaziye AYYILDIZ – Mersin Cumhuriyet Savcısı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Mustafa ÖZYÜREK – Kütahya Cumhuriyet Savcısı
3’üncü derecede terfi süresini bitirenler
Muhammet ŞAHİN – Gölcük Cumhuriyet Savcısı
Serkan DÜZGÜN – Mut Cumhuriyet Savcısı
Recep Can ÇEPNİ – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Şaben BAĞRIAÇIK – Hatay Cumhuriyet Savcısı
Abdullah Enes GÖRMEZ – Sinop Cumhuriyet Savcısı
Uğur BENGİ – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Özgür EKŞİ – Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Ahmet ERHOŞ – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Mehtap GÖKER – Bergama Cumhuriyet Savcısı
Funda Esma KARA – Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Ebru KARTAL – Alanya Cumhuriyet Savcısı
Muharrem KILDIR – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Ahmet İzzeddin KILIÇ – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Bilge KILIÇ – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Bülent KILINÇ – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Betül ÖĞÜT – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Kaan YALÇIN – Şırnak Cumhuriyet Savcısı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Enes YAVAŞ – Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Yiğit AKÇA – Isparta Cumhuriyet Savcısı
Veysel ARAT – Batman Cumhuriyet Savcısı
Ahmet AŞKIN – Bursa Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Okan AYBAR – Karaman Cumhuriyet Savcısı
Erol SARIGÜL – Hatay Cumhuriyet Savcısı
Coşkun TUTAR – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Serdar KARAGÖZ – Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Semih KAYA – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Serdar BERBERKAYAR – Ezine Cumhuriyet Savcısı
Gamze BOYRAZ ÖNALAN – Hozat Cumhuriyet Savcısı
Sibel Merve YILMAZ – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Hasan KAYA – Ermenek Cumhuriyet Savcısı
Mehmet KÖSE – Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Orhan YILDIRIM – Sapanca Cumhuriyet Savcısı
Hatice KILINÇ – Menemen Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin İŞLER – Merzifon Cumhuriyet Savcısı
Memduh Ömür HARPUT – Altıntaş Cumhuriyet Savcısı
Aliozan KARAÇAR – Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Sezgi SARISALTIK – Silvan Cumhuriyet Savcısı
Ramazan AYAZGÖK – Bursa Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Faruk IŞIK – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Emine BAYDOĞRUL – Bergama Cumhuriyet Savcısı
Olgun Sefa KILIÇ – Batman Cumhuriyet Savcısı
Murat ÇETİN – Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Ferhat PEHLİVAN – Didim(Yenihisar) Cumhuriyet Savcısı
Baray TÜTÜNCÜ – Sivas Cumhuriyet Savcısı
Abdullah ALEMDAR – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Serhat BALCI – Karayazı Cumhuriyet Savcısı
Embiya KAYA – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
4’üncü derecede terfi süresini bitirenler
Merve Hazan YILMAZ – Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Emre Şükrü ACAR – Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Yasir AÇIK – Adana Cumhuriyet Savcısı
Zahide BEYAZIT – Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Savcısı (Türkiye Adalet Akademisinde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Arif AKYÜREK – Konya Cumhuriyet Savcısı
Kubilay ARSLAN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Osman ASLIYÜKSEK – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Aslıhan GÜNEY – Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Özgür AYDOĞDU – Düzce Cumhuriyet Savcısı
İzel TURAN – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Çağrı Levent BAYTEMÜR – Konya Cumhuriyet Savcısı
Yahya Musa ÇETİNKAYA – Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Abdullah Buğra DALDAL – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ERDOĞAN – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Bulut FİDAN – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Berkay GÜZEL – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Çağrı KILIÇ – Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
Erdem Furkan KILIÇ – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Tayfun KOÇOĞLU – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Aykut KÖSE – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Ahmet TUNCER – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Kemal TARHAN – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Mehmet MUZRAK – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Rıza SEZGİN – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Erkut ÖZÇELİK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İbrahim ÖZÇELİK – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Ali Can PAYASLI – Adana Cumhuriyet Savcısı
Pınar UYGUN KABUKÇU – Seferihisar Cumhuriyet Savcısı
Hayati AYTEMİZ – Vakfikebir Cumhuriyet Başsavcısı
Uğur BAŞ – Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Özlem BERBEROĞLU SEVER – Samandağ Cumhuriyet Savcısı (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Ahmet BEYDİLLİ – Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Derya BÜLBÜL – Bursa Cumhuriyet Savcısı
Fatma Şeyma SÜREZLİ – Patnos Cumhuriyet Savcısı
Oktay ÇİNTEMİN – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Necip Fazıl DEMİRBAĞ – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Kadir DUMAN – Kilis Cumhuriyet Savcısı
Ahmet EKİN – Cizre Cumhuriyet Savcısı
Rahman ERGEN – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Merve EROĞLU AYDIN – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Metin GÜLSEREN – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Serhat GÜRBULAK – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Çağatay GÜRBÜZ – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Berkan KALAY – Gebze Cumhuriyet Savcısı
Derya KATAR YALVAÇ – Amasya Cumhuriyet Savcısı
Kağan KEKLİK – Düzce Cumhuriyet Savcısı
Ömer Can KÖKSAL – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İsmail Cem SAĞLAM – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Şehmus SEMA – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Sinan ŞAŞKAN – Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Elif Kardelen ŞEN – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Sümeyye TEKİN ÜLAÇ – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
Tolgahan TOKSÖZ – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Alper UĞUR – Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Gülay UYSAL YAMAN – Seferihisar Cumhuriyet Savcısı
Nedim YAHŞİ – Adana Cumhuriyet Savcısı
Hümeyra YAR KAYA – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Muhammed İkbal ACAR – Orhangazi Cumhuriyet Savcısı
Cemal AKBAŞ – Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı
Ekrem Turgut AKGÜN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İlker AKSOY – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kerem ALTINTOP – Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Kudret ALTUNBAŞ – Malazgirt Cumhuriyet Savcısı
Davut ARSLAN – Özalp Cumhuriyet Savcısı
Ramazan AVAN – İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Emre AYDIN – Urla Cumhuriyet Savcısı
Kemal BACAKSIZ – Kavak Cumhuriyet Savcısı
Ayhan BERBER – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Sibel ERTEKİN – Beypazarı Cumhuriyet Savcısı
Tuğba ÇAM GÖKSU – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Saadet ÇEBİ – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Ali ÇELİKOĞLU – Bingöl Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Cankut DAŞCI – Gemlik Cumhuriyet Savcısı
Baki Furkan DİNÇ – Seydişehir Cumhuriyet Savcısı
Enes Mirza DOĞAN – İnegöl Cumhuriyet Savcısı
Tuğba ERAVCI – Kağızman Cumhuriyet Savcısı
Ömer DURSUN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Tuğba ERGİN BAYRAM – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Betül GÜNDÜZ – Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Mehmet Kutalmış İLBAŞ – Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcısı
Musa İLHAN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Safa Han İZMİRLİ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Furkan KAFALI – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Burak Han KAYA – Karaman Cumhuriyet Savcısı
Olgun KAYA – Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Alperen KONAK – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Ömer KORKMAZ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Veysel KUBULAN – Hassa Cumhuriyet Savcısı
Alper MERDİN – Refahiye Cumhuriyet Savcısı
Feyyaz NARİN – Siirt Cumhuriyet Savcısı
Rukiye PEKER KALKAN – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Yücel SAĞLAM – Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Fatih SARI – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Sümeyye SAYİR ERKURT – Mutki Cumhuriyet Savcısı
Onur Can SEZER – Hilvan Cumhuriyet Savcısı
Saliha TUNÇ – İslahiye Cumhuriyet Savcısı
Berkay ŞAHİNGÖZ – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Ali TARAKCI – Edirne Cumhuriyet Savcısı
Muzaffer Mete TOKLU – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Servet Cem TOPLAR – Karataş Cumhuriyet Savcısı
Gamze ULUĞ ŞİMŞEK – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Batuhan VURAL – Fatsa Cumhuriyet Savcısı
Elif YAĞCI – İspir Cumhuriyet Savcısı
Harun YAVUZAY – Silivri Cumhuriyet Savcısı
İsmail YELEKÇİOĞLU – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Ali YILDIRIM – Van Cumhuriyet Savcısı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Süleyman Kaan YILMAZ – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Yunus Fatih YILMAZ – Çayırlı Cumhuriyet Savcısı
Berat YOLDAŞ – Pazarcık Cumhuriyet Savcısı (Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Fatih Oğuzhan YURT – Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Muhittin YÜCER – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Yasin ERDEM – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
Abdüssamed Ali BAL – Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı
Bahar ÇINAR – Polatlı Cumhuriyet Savcısı
Cemre Gökçe ÖZDEN – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Fatih ACEMOĞLU – Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı
Onur ASLAN – Aydın Cumhuriyet Savcısı
Alptuğ DOĞAN – Amasya Cumhuriyet Savcısı
Cansu YAZAR – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Kutluhan Muhsin KANMAZ – Uşak Cumhuriyet Savcısı
İbrahim KAYA – Aydın Cumhuriyet Savcısı
Abdullah KESİKCİ – Ordu Cumhuriyet Savcısı
Seyda KORKMAZ – Batman Cumhuriyet Savcısı
Selin KUTLUATA – Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Yunus KÜÇÜKÇAKIR – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Emine MACİT ERTÜRK – Edirne Cumhuriyet Savcısı
Hacı Ali ÖKSÜZ – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Emrah ÖZEL – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Umut SARIKAHYA – Denizli Cumhuriyet Savcısı
Serdar TEKİN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Abdullah Kıvanç YILDIRIM – Adana Cumhuriyet Savcısı
Bahadır YILDIRIM – İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Sema ARHAN – Gebze Cumhuriyet Savcısı
Numan Haktan AVCİ – Antalya Cumhuriyet Savcısı
Aykut BAYAZIT – Bursa Cumhuriyet Savcısı
Buket ERDİNÇ – Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Muhammet Refik ÇAVUŞ – Safranbolu Cumhuriyet Savcısı
Seda ÇOBANER ÇAP – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Faruk DEDEOĞLU – Mardin Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Tayyip DİKİCİ – Gökçeada Cumhuriyet Savcısı
Oğuz Burak ERORHAN – Mesudiye Cumhuriyet Savcısı
Tugay ERTAN – Antalya Cumhuriyet Savcısı
Fatma EZEROĞLU – Ağrı Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Kasım GENÇ – Ergani Cumhuriyet Savcısı
Abdullah GÖKÇE – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mehmet GÜDEN – Kozluk Cumhuriyet Savcısı
Melike YILMAZ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İdris HAZER – Mesudiye Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Akif İPEK – Zara Cumhuriyet Savcısı
Esra DÖNMEZ – Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Fatih KUTLU – Dikili Cumhuriyet Başsavcısı
Muhammet Onuralp NARİN – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Muhammed ÖZDEMİR – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Kübra ÖZKASAPOĞLU ATAKAN – Aralık Cumhuriyet Savcısı
Ayşen PAKSOY COŞKUN – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Şahabettin Samet PINAR – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Emre POLAT – Didim(Yenihisar) Cumhuriyet Savcısı
Saliha SOYKAN KAYGUSUZ – Kumluca Cumhuriyet Savcısı
Yasin ŞİMŞEK – Tutak Cumhuriyet Savcısı
İsmail ŞİVKA – Şabanözü Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Sait TAVUS – Suşehri Cumhuriyet Başsavcısı
İsmail ÜLKER – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Onur VARDAR – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Şahin Melik YALÇIN – Çaldıran Cumhuriyet Savcısı
İsmail Emre YILDIZ – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Tuğba YILDIZ TÜFEKCİOĞLU – Gürpınar Cumhuriyet Savcısı
Yılmaz YİĞİT – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Havva Betül AKYILDIZ KAYA – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Uğur GÜNEŞ – Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Burak ÖZKAN – Tuzluca Cumhuriyet Savcısı
Ümit YILDIRIM – Mersin Cumhuriyet Savcısı
Oğuzcan GÖRGÖZ – Bigadiç Cumhuriyet Savcısı
Hilal KARADEMİR – Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Murat ÖZÇELİK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Yunus YILMAZ – Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı
İrem CANTÜRK KARAMAHMUT – Menemen Cumhuriyet Savcısı
Aleyna Ayşegül AĞAOĞLU – Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
Halil AKDOĞAN – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Mustafa AKSAKALLI – Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Volkan AKŞİT – Hadim Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Nadi ARSLAN – Mudanya Cumhuriyet Savcısı
Abdullah ASLAN – Tokat Cumhuriyet Savcısı
Hatice TALAY – Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Fatih AZBAY – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Yusuf BAŞ – Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan BEKDEMİR – Bafra Cumhuriyet Savcısı (Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
İsmail BOSTANCI – Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Barış BOZKURT – Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Onur Halil CENGİZ – Burdur Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Alper ÇABUK – Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı
Şeref Can ÇELİK – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Süreyya Nur ÇAKIROĞLU – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Alp Emre ÇINAR – Kocaali Cumhuriyet Savcısı (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Okan Altay ÇİÇEK – Serik Cumhuriyet Savcısı
Hilal DEMİR ELMALI – Körfez Cumhuriyet Savcısı
İlker Soner DEMİRBİLEK – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Uğur DİLBER – Karacabey Cumhuriyet Savcısı
Uğur DÖKÜNLÜ – Bartın Cumhuriyet Savcısı
Şifa Nur EKİZ – Düziçi Cumhuriyet Savcısı
Musa ERYILMAZ – Osmaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Sinan GARGACIOĞLU – Çeşme Cumhuriyet Savcısı
Savaş GÖLOĞLU – Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
Hasan GÜL – Ankara Cumhuriyet Savcısı
Mehmet GÜLBAY – Kdz.Ereğli Cumhuriyet Savcısı
Hatice Beyza GÜLER – Merzifon Cumhuriyet Savcısı
Kasım GÜN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Fatih GÜNEŞ – Karaman Cumhuriyet Savcısı
Büşra GÜNGÖR ALTAY – Batman Cumhuriyet Savcısı
Mustafa GÜNGÖR – Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
İbrahim GÜRBÜZ – Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
Özge GÜRHAN ÖZDEMİR – Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Seda Nur DEMİREL – Çubuk Cumhuriyet Savcısı
Abdullah HAZIR – Kdz.Ereğli Cumhuriyet Savcısı
Nurullah IŞIK – Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Yavuz İMAMOĞLU – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin İNAL – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Hami İNCE – Elmalı Cumhuriyet Savcısı
Sümeyye İSTİF BAĞCI – Urla Cumhuriyet Savcısı
Furkan Reşit KAFAF – Hendek Cumhuriyet Savcısı
Fulya KAHVECİOĞLU – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Gül YILMAZ – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
Hasan KARACA – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Emre KARACAN – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Mehmet KARADENİZ – Saray(Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı
Can Berk KARATAŞ – Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Burak KAYIŞ – Dinar Cumhuriyet Savcısı
Mustafa KEPEZ – Gediz Cumhuriyet Savcısı
Doğan Emre KILIÇ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Şeyma KIZILASLAN – Bismil Cumhuriyet Savcısı (Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Burak Berk KOLOTOĞLU – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Naz KÖKER – Gelibolu Cumhuriyet Savcısı
Abdulkadir KURT – Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Savcısı (İcra İşleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Mahmut Gazi KURUŞ – Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
Furkan MAHSUL – Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Kaan NAZLI – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Ethem ÖZCAN – Germencik Cumhuriyet Başsavcısı
Recep ÖZDEMİR – Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Serkan ÖZDEMİR – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Ali Emre ÖZDİL – Karaman Cumhuriyet Savcısı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Ahmet Turgay ÖZGÜLER – Sındırgı Cumhuriyet Savcısı
Ertuğrul ÖZKALE – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Enes ÖZMEN – Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Kurtuluş Berkay ÖZTÜRK – Çatalca Cumhuriyet Savcısı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Onur ÖZÜDOĞRU – Mudanya Cumhuriyet Savcısı
Furkan POLAT – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Rüstem SAFİ – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
İsmail Tolga SAPMAZ – Edremit Cumhuriyet Savcısı
Yunus Emre SARAÇ – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Ebubekir ŞAHİN – Hakkari Cumhuriyet Savcısı
Mehmet TABANLI – Edremit Cumhuriyet Savcısı
Fatih TAN – Babaeski Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Fatih TAŞYAPAN – Giresun Cumhuriyet Savcısı
Buğra TEKİN – Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Oğuzhan TEKOĞUL – Silivri Cumhuriyet Savcısı
Tansu POLAT – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Ozan Hakan TÜRKAN – Burdur Cumhuriyet Savcısı
Ahmet Onur USLU – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Esra UZUNOĞLU – Karaman Cumhuriyet Savcısı
Selin ÜNĞAN – Şile Cumhuriyet Savcısı
Ahmet VAROL – Didim(Yenihisar) Cumhuriyet Savcısı
Kübranur DEMİRCİ – Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
Emre ZEYBEK – Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Aziz BİLGE – Kars Cumhuriyet Savcısı
Burak KIRTAN – Ladik Cumhuriyet Savcısı
Arif ER – Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
İsmail Abdullah EREN – Mazgirt Cumhuriyet Savcısı
Yusuf AYDIN – Çameli Cumhuriyet Savcısı
Hacı Yusuf SATICI – Nizip Cumhuriyet Savcısı
Esat TÜRKMENOĞLU – Karataş Cumhuriyet Savcısı
Fatih ÇEPNİ – Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı
Medine DÖVER – Nizip Cumhuriyet Savcısı
Meltem SARIKAYA – Nizip Cumhuriyet Savcısı
Muhammet Serdar ŞANLIER – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Hasan KONU – Biga Cumhuriyet Savcısı
Merve YAVUZAY – Silivri Cumhuriyet Savcısı
Salih KAPLAN – Sivaslı Cumhuriyet Savcısı
Hatice UYGUN – Kepsut Cumhuriyet Savcısı
Serdar Semih ÖZARSLAN – Amasya Cumhuriyet Savcısı
Zülal ÖZTURAN – Akyazı Cumhuriyet Savcısı
6’ncı derecede terfi süresini bitirenler
Kübra ALTUNATMAZ – Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Ümit Veysel UZ – Boyabat Cumhuriyet Savcısı
Furkan DEMİREL – Dörtyol Cumhuriyet Savcısı
Zühal ALBAKIR – Ortaca Cumhuriyet Savcısı
Nevin KILIÇ – Posof Cumhuriyet Savcısı
Yasemin BARUTCU – Maden Cumhuriyet Savcısı
Seyfullah ÇUHA – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Öznur İNAN KARAKUŞ – Gerger Cumhuriyet Savcısı
Hasan KILIÇ – Pamukova Cumhuriyet Savcısı
Mehmet KURUM – Kahta Cumhuriyet Savcısı
Yusuf ŞAHİN – Hani Cumhuriyet Savcısı
Ali Osman TAN – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
İlhan TAŞDELEN – Halfeti Cumhuriyet Savcısı
Ömer Faruk YÜZBAŞI – Bigadiç Cumhuriyet Savcısı
Musa KAPAN – Finike Cumhuriyet Savcısı
Sinem ÇOBAN ULUSOY – Anamur Cumhuriyet Savcısı
Aslıhan UZUN – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Sinem Zahide YILMAZ – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Emine FIRAT – Ermenek Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Ali ÖZTOSUN – Develi Cumhuriyet Savcısı
7’nci derecede terfi süresini bitirenler
Murat ESKİYURT – İzmir Cumhuriyet Savcısı
Ayşegül SATICI – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Ayyüce ESKİ – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Mustafa HANCI – Gebze Cumhuriyet Savcısı
Türkan KAAN İNAL – Karacasu Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Cüneyt OKUDAN – Çayıralan Cumhuriyet Savcısı
Kadir ORDU – Hassa Cumhuriyet Savcısı
Ayten ABALI TEZCAN – Ankara Cumhuriyet Savcısı
8’inci derecede terfi süresini bitirenler
Harun AKÇILGIN – Çayıralan Cumhuriyet Savcısı
Semih ARSLAN – Hatay Cumhuriyet Savcısı
Muhammed Tayyib AYDIN – Rize Cumhuriyet Savcısı
Mert ÇETİN – Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı
Musa Kubilay KINACI – Şiran Cumhuriyet Savcısı
Mahir TUNCEL – Başkale Cumhuriyet Savcısı
Dilara KIZILOĞLU – Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Şeyma Nur ÇOŞKUN – Sakarya Cumhuriyet Savcısı
2 – İDARİ YARGI
2’nci derecede terfi süresini bitirenler
Volkan EREN – Muğla İdare Mahkemesi Üyesi
Ferhat ÇOLAK – Bolu İdare Mahkemesi Üyesi
Ahmet ARSLAN – İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı
Tufan Baysal AŞKIN – Danıştay Tetkik Hâkimi (Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Kasım DİNÇER – Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı
Halil Uğur TOZLU – Karabük İdare Mahkemesi Üyesi
Nurcihan Meryem BALLI – Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Muhammet Mustafa ER – Kırklareli İdare Mahkemesi Üyesi
Pelin YAĞCIOĞLU – Edirne İdare Mahkemesi Üyesi
Fatih Tuğra BOYALI – Ordu Vergi Mahkemesi Başkanı
Ercan ÇAKMAK – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
Yasin GÜNGÖR – Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi
Ülkü ÇARDAKÇI – Adana İdare Mahkemesi Üyesi
Yeşim BOYALI – Ordu İdare Mahkemesi Üyesi
Abdurrahman MERCAN – Van İdare Mahkemesi Üyesi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Ufuk KALENDER – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
İsa OĞLAKCI – İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Vildan YAZICI – İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Ferhat SAVRAN – Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı
Emrullah YILMAZ – Batman Vergi Mahkemesi Üyesi
Eray YILMAZ – İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Yavuz SEVER – Ağrı İdare Mahkemesi Üyesi
Alkan TUNALI – İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Hülya ZENGİN – Tokat İdare Mahkemesi Üyesi
Mesut Arda ACAR – Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmet KOÇİN – Ağrı İdare Mahkemesi Üyesi
Berkay ŞAHİN – Danıştay Tetkik Hâkimi
Hatice ÇELİK ALAGÖZ – Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Büşra Betül CEYLAN ACIELMA – Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Ömer DOĞAN – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Arzu ERDEM – Danıştay Tetkik Hâkimi
Hülya MUTLU – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Efe AKIN – Danıştay Tetkik Hâkimi (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Muhammet DAL – Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi
Tuba YILDIRIM KILINÇ – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
4’üncü derecede terfi süresini bitirenler
Muhammet Zakir CAMUZCU – Danıştay Tetkik Hâkimi
Senem CEYLAN CANOL – Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Başkanı
Seda AYHAN – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
Mehmet GÜRSOY – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Ahmet ÖZKAN – Danıştay Tetkik Hâkimi
Zihni Mert ÖZTÜRK – Sivas İdare Mahkemesi Başkanı
Cahit Faruk SARIBIYIK – Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanı
Ahmet Cahit SARICALAR – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
Çağatay SAVAŞ – Bursa İdare Mahkemesi Üyesi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Mete Kağan SUBAŞI – Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı
Mustafa AYDEM – Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi
Taha BARIŞAN – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmet Akif ORUK – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Murat ÖZDEMİR – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
Kadir ŞİMŞEK – İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
İbrahim TESADÜF – Muğla İdare Mahkemesi Üyesi
Miraç ÜZÜM – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
6’ncı derecede terfi süresini bitirenler
Murat Hakan YÜKSEL – Danıştay Tetkik Hâkimi
Furkan DURMUŞ – Danıştay Tetkik Hâkimi
Muhammed Rabbani KOÇ – Danıştay Tetkik Hâkimi
Cemal ÖZDEMİR – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
7’nci derecede terfi süresini bitirenler
Çağrı Alihan ÇELİK – Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi
Bilal Taha ATAŞ – Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi
Mükremin TURAN – Hakkari İdare Mahkemesi Üyesi