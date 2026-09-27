SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ağustos 2026 dönemi sonu itibarıyla bulundukları derecede 2 yıllık yükselme süresini dolduran yargı mensuplarına ilişkin kararını açıklandı. 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, adli ve idari yargıda görev yapan toplam bin 667 Hakim ve Cumhuriyet savcısı derece yükselmesine hak kazandı.

Yüksek Yargı ve Merkez Teşkilatı Dağılımı

Yayımlanan listeler yalnızca adliyelerde görev yapan yargı mensuplarıyla sınırlı kalmadı. Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri, Anayasa Mahkemesi raportörleri, HSK kurul müfettişleri ile Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görevlendirilen hâkim ve savcılar da terfi edenler arasında yer buldu.

İtirazlar İçin 30 Günlük Başvuru Süresi

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 21 ve 22'nci maddeleri uyarınca yayımlanan karar doğrultusunda, Ağustos 2026 dönemi sonu itibarıyla iki yıllık süresini tamamladığı halde listede yer almadığını düşünen yargı mensupları için başvuru süreci başlatıldı. İlgililer, Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde HSK’ya yazılı olarak başvurarak durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

Terfi Listesinin Yargı Kollarına Göre Dağılımı

HSK tarafından ilan edilen listeler kapsamında; adli yargıda 1608, idari yargıda ise 59 yargı mensubu yer aldı.

2. Derece: 336 kişi (En kalabalık grup)

5. Derece: 275 kişi

4. Derece: 258 kişi

6. Derece: 90 kişi

3. Derece: 67 kişi

7. Derece: 16 kişi

8. Derece: 6 kişi

Cumhuriyet Savcıları (560 İsim):

2. Derece: 190 kişi

4. Derece: 177 kişi

5. Derece: 108 kişi

3. Derece: 47 kişi

6. Derece: 22 kişi

7. ve 8. Derece: Sekizer kişi

İdari Yargı Hâkimleri (59 İsim):

2. Derece: 30 kişi

4. Derece: 17 kişi

3. Derece: 5 kişi

6. Derece: 4 kişi

7. Derece: 3 kişi

(Beşinci ve sekizinci derecelerde bu dönem terfi eden bulunmadı.)

İSİMLER RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

HSK’nın Ağustos 2026 dönemine ilişkin derece yükselme listeleri 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Listelerde 1.048 adli yargı hâkimi, 560 Cumhuriyet savcısı ve 59 idari yargı hâkimi olmak üzere toplam 1.667 yargı mensubunun isim, sicil ve görev yeri bilgileri yer aldı.

1- ADLİ YARGI

A – HÂKİM SINIFI

2’nci derecede terfi süresini bitirenler

Şakir Ömer KARCIOĞLU – Şanlıurfa Hâkimi

Samed ÖZKAN – Çubuk Hâkimi

Hülya AKMERCAN – Marmaris Hâkimi

Ahmet YILDIZ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Osman ÖZAVCI – Adana Hâkimi

Okan Çağrı ÇATAK – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mehmet Akif ÇOLAK – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Erdinç DEMET – İstanbul Anadolu Hâkimi

Fatima KOLUMAN KONDAKCI – İstanbul Anadolu Hâkimi

Burak ŞENOL – İstanbul Hâkimi

Ahmet BAYRAK – İstanbul Hâkimi

Günay TUNÇ – Serik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İsmail ÇOLAK – Söke Hâkimi

Merve Emine DİRİER KAYA – Balıkesir Hâkimi

Sabahat Çisem ÇOBAN – Şanlıurfa Hâkimi

Mehmet İŞÇENEROĞLU – Adana Hâkimi

Aynur KAHYA – Kayseri Hâkimi

Fatma AKKEYİK – Bakırköy Hâkimi

Mihrimah Kübranur KILICCI – Uşak Hâkimi

Leyla KUTLU – Aydın Hâkimi

İsmail KÖKER – Antalya Hâkimi

Salih ÖZDOĞAN – Muğla Hâkimi

Mehmet Hulusi ÖZYİĞİT – Tunceli Hâkimi (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Buse SERİN ÇAY – İstanbul Anadolu Hâkimi

Özge RENK – İstanbul Hâkimi

Fevzi Bilal TEZCAN – Biga Hâkimi

Şeyda Nur ÜN – Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Sevda YAŞIRTI KIRLANGIÇ – Ankara Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

Ebru ACAR KABALCI – Uşak Hâkimi

Kübra ACAR – Gaziantep Hâkimi

Hilal AHISHALI PAK – Antalya Hâkimi

Mehmet Ömer AĞBABA – Kayseri Hâkimi

Tuğçe Nilay AKBOĞA – İzmir Hâkimi

Sema AKDOĞAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ezgi Can İŞLER – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Yeliz AKSU ASLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Ezgi KAYRAN – İstanbul Hâkimi

Muhammed ALA – Alanya Hâkimi

Bema ALBAYRAK ADAKLI – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Fatih ALBAYRAK – Ankara Hâkimi

Şeyda ALEGÖZ – Elazığ Hâkimi

Nur ALLAR KAYA – Bakırköy Hâkimi

Zeynel ALPASLAN – İstanbul Hâkimi

Büşra Neşe AYKUT – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Eda ALTUNOK DİLER – Bakırköy Hâkimi

Maksut ARAL – İstanbul Anadolu Hâkimi

Ümmügülsüm ŞAHİN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Ecehan ARDIÇ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Dilara ARIÇ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Bilal ARIKIZ – Kars Hâkimi

Zeliha ARSLANTAŞ YILMAZ – Antalya Hâkimi

Başak TÜRKMEN – Isparta Hâkimi

Ali ATAŞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Memduh Çağatay ATİLA – Ankara Hâkimi

Burcu AVCI UZ – Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kamil AYAN – Diyarbakır Hâkimi

Enes AYAZ – Hayrabolu Hâkimi

Buket AYDIN – Samsun Hâkimi

Semih AYDIN – Orhangazi Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Cennet BİLDİK – İstanbul Hâkimi

Burak BALCI – Bakırköy Hâkimi

Fatma Nur KARABACAK – Özel Kalem Müdürlüğü Tetkik Hâkimi

Sedef ARSLAN – İzmir Hâkimi

Ogün BİLTEKİN – Manisa Hâkimi

Erol BOYRAZ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Yahya Murat BOZKURT – Antalya Hâkimi

Ayşe AKGÜL – Avanos Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)

Songül Zeynep CANBOLAT – Kütahya Hâkimi

Vasviye DOĞANER – Mersin Hâkimi

Seda CANSU BAYRAK – Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Salih COŞKUNER – Van Hâkimi

Ersin ÇAĞLAR – İstanbul Hâkimi

Mustafa ÇALIŞKAN – İstanbul Hâkimi

Maksine ÇAMLIBEL – Kayseri Hâkimi

Mahmut ÇELİK – Ankara Batı Hâkimi

Serap KAHRAMAN – Kahramanmaraş Hâkimi

Ceren ÇETİNDERE BÜLBÜL – Aydın Hâkimi

İlknur ÇIRA – Adana Hâkimi

Osman Aras ÇİFTÇİ – Bursa Hâkimi

Şeyma DALGIN – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Muhammet DELİBALTA – İstanbul Anadolu Hâkimi

Şerafettin DEMİR – Karşıyaka Hâkimi

Tuğrul Yasin DEMİRCİ – Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı

Hakkı Barış DİNGİN – Ankara Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)

Fatih Alper DOĞAN – Bursa Hâkimi

Anıl DOYMAZ – Bursa Hâkimi

Emel DULKADİR ÇELEBİ – Antalya Hâkimi

Aslı BOYRAZ – Karşıyaka Hâkimi

Recep Şaban DURMAZ – Antalya Hâkimi

Meltem OKŞAN – Antalya Hâkimi

Hatice ECE YOLAL – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Şahap Fatih ECEMİŞ – Van Hâkimi

Yunus Emre ELİBOL – Mardin Hâkimi

Saliha ENGİN AYKAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Damla ERÇIKTI YARALI – İstanbul Anadolu Hâkimi

Buğra ERDEM – Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Ayşe GENÇ – Diyarbakır Hâkimi

Hande EROL AYYILDIZ – Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

Sümeyye ERTEM YAPAR – Ankara Hâkimi

Merve YILMAZ – Diyarbakır Hâkimi

Selen FAZLA AKBAŞ – İstanbul Hâkimi

Selma GEMİCİ TOKDEMİR – Ankara Hâkimi

Ramazan GEYLANİ – Eskişehir Hâkimi

Mustafa Kemal GÖKMEN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Coşkun GÖZAĞAÇ – Van Hâkimi

Ali Can GÜLLÜ – Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İlknur GÜNDOĞDU – Ankara Hâkimi

Kübra GÜNEŞ ANTAR – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Zeynep Tuğçe KOCACIK – Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Nihal GÜRBÜZ TAŞ – Hatay Hâkimi

Süleyman Utku GÜRLER – Kayseri Hâkimi

Menekşe Gamze KAHVECİ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Esat GÜVEN – Ankara Hâkimi (Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Deniz KAÇAN – Bakırköy Hâkimi

Aslı KADAGÖL – Ordu Hâkimi

Muhammed Yavuz KALYONCU – Bursa Hâkimi

Asiye Selcen ÖRÜCÜ – Ankara Hâkimi

Rabia Nur KARAGÖZ GÜLTEPE – Antalya Hâkimi

Neslihan KARAOĞLU – İstanbul Anadolu Hâkimi

Meltem KARATAŞ ŞAHİN – Gaziantep Hâkimi

Gözde KARATEKE ODABAŞI – İstanbul Anadolu Hâkimi

Nihat KAYA – Edirne Hâkimi

Mehmet KESKİN – Ankara Hâkimi

Merve KESKİN GÖKMEN – Manisa Hâkimi

Selim KILIÇ – Diyarbakır Hâkimi

Melih KILINÇ – Kırşehir Hâkimi

Meryem KIRAÇ YURTERİ – Kayseri Hâkimi

Kubilay KIRDI – Bakırköy Hâkimi

Harun KIRTAY – Mardin Hâkimi

Damla GEBECE – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Şafak Nur KİTAPÇIOĞLU – Sakarya Hâkimi

Gökçen KOÇ AKSU – Ankara Hâkimi

Meltem KOÇOĞULLARI KARTAL – Ankara Batı Hâkimi

Nur Melda ADIGÜZEL – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

İlyas KURT – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Hanife KURTULMUŞ – Küçükçekmece Hâkimi

Asiye Sevil YILMAZ – Muğla Hâkimi

Ceylan KUTLU – Bursa Hâkimi

Gökçe Bahar ÖZTÜRK – Ankara Hâkimi

Özge Merve KORKMAZ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ayşe ÖZYILMAZ TOKLU – Ankara Batı Hâkimi

Serdar PEŞİN – İstanbul Hâkimi

Dilek POSTALIKARA VURAL – Ankara Hâkimi

Deniz SAĞLAM BİLGİÇ – Diyarbakır Hâkimi

Yasemin SAKALLI ÖNDER – Bursa Hâkimi

İsmail SATILMIŞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mehmet SERİNOĞLU – Van Hâkimi

Eftal SOYLU – Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Merve SOYLU – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ali Emre SULA – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Abdullah Güray ŞAHİN – Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bera ŞAN – Bursa Hâkimi

Fulya DÜLGEROĞLU – Bakırköy Hâkimi

Hafize ŞENGÜL – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Hamide GEMİCİ – Çorlu Hâkimi

Sevda ŞİT ULUDAĞ – Bolu Hâkimi

Rasim TAĞA – Gölbaşı(Ankara) Hâkimi (İcra İşleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

İsmail TAŞ – Adana Hâkimi

Seval TAŞDEMİR – Antalya Hâkimi

Uğur TAŞTAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Murat TATAÇ – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Pelin İpek UŞAN – Uşak Hâkimi

Sema TEKİN ÖZCAN – İstanbul Hâkimi

Ummahan TEKSÖĞÜT – Adana Hâkimi

Ecem TEMOÇİN – Karşıyaka Hâkimi

Buse ÖZÇELİK – İstanbul Anadolu Hâkimi

Mustafa Arif TOKDEMİR – İstanbul Anadolu Hâkimi

Bera TOSUN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mehmet Burak TURAN – Gaziantep Hâkimi

Yasin Buğra TÜRK – Edirne Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Emre TÜRKEL – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Emir TÜRKER – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Merve ARSLAN – Gaziantep Hâkimi

Buket SARIŞEN – Konya Hâkimi

Neslihan SARIGÜL – Alanya Hâkimi

Cansu URHAN ÖZTÜRK – Erzincan Hâkimi

Attila UŞAN – Uşak Hâkimi

Kevser ATA – Düzce Hâkimi

Mücahit VURAL – Bursa Hâkimi

Ayşegül YANIK – Bursa Hâkimi

İlknur DESTEGÜLOĞLU – Samsun Hâkimi

İbrahim Tugay YILDIRIM – Mardin Hâkimi

Vedat YILDIRIM – Gaziantep Hâkimi

Buket YILDIZ ARIKAN – Konya Hâkimi

Yeliz ERİM – Denizli Hâkimi

Ayşe İrem YILMAZ – Bakırköy Hâkimi

Furkan YILMAZ – Kayseri Hâkimi (Türkiye Adalet Akademisinde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Meryem Selin KANAT – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ceren YURDAKAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Emine KOCABAY – Biga Hâkimi

Tezel AKBAY – Tekirdağ Hâkimi

Ahmet AKCABELEN – Erzurum Hâkimi

Emrah BİRİNCİ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Cemile Türkay CANKAT – Düzce Hâkimi

Gökhan CEYLAN – Ankara Hâkimi

İsa DEMİRCAN – Gebze Hâkimi

Hilal DÜZGÜN KILIÇ – Diyarbakır Hâkimi

Fatma GÜNAY ÇULCU – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Merve TERKAN ÜNAL – Çorlu Hâkimi

Emrah ORBAY – Gaziantep Hâkimi

Tuğba ÖZER – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Ezgi PINAR KARATAŞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Esra TUNCAR YILMAZ – Gaziantep Hâkimi

Fulya URGANCI POLAT – Ankara Hâkimi

Fatih Mehmet TABUR – Ankara Hâkimi

Ömer AKBAŞ – Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Sakine AKBULUT – Bolu Hâkimi

Erhan AKMAN – Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Hikmet Ertunç ALİSBAH – Diyarbakır Hâkimi

Mehmet ALTINTAŞ – Büyükçekmece Hâkimi

Ahmet Emre ARIKAN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Eda Aslıhan ÇABUK – Samsun Hâkimi

Duygu ÇAKIR – Beykoz Hâkimi

Merve ÇELİK KORKMAZ – Konya Hâkimi

Yelda ÇORUK YEŞİLBAŞ – Gebze Hâkimi

Aydın DEMİREL – Edremit Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

Arzu DİNÇ AKBAŞ – İstanbul Hâkimi

Duygu DUMAN – Ankara Hâkimi

Sinem ERDOĞAN BENGÜL – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Olcay Nur ERTEM – Manisa Hâkimi

Seval GÜL ÖZKAN – Küçükçekmece Hâkimi

Aliye Sevcan IŞIK – Gebze Hâkimi

Hilmi KARAKAŞ – İstanbul Hâkimi

Burcu KARAKUŞ – Büyükçekmece Hâkimi

Nazan KAYA DEMİRAL – İstanbul Anadolu Hâkimi

Aslıhan ÖZMERİÇ – Serik Hâkimi

Nurdan ÇAKMAK – Silivri Hâkimi

Tarık SARIDUMAN – Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Nejdet TARHAN – Büyükçekmece Hâkimi

Şafak TARHAN – İzmir Hâkimi

Bünyamin TİRYAKİ – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Növit Selcen TUNA – Hınıs Hâkimi

Ersin YALÇIN – Batman Hâkimi

Sedef YILDIRIMCI – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Mehmet Fatih ENGİN – Ünye Hâkimi

Buket ÖZKOYUNCU – Denizli Hâkimi

Duygu ŞAFAK ERBEK – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Elif ASLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Muhammed Alperen BEŞLER – Ankara Hâkimi

Recep DALLI – Gölcük Hâkimi

Sezgi KURNAZ – Büyükçekmece Hâkimi

Hatice ÖZDEMİR BEKTAŞ – Kuşadası Hâkimi

Bayram ÜLGEN – Aşkale Hâkimi

Ahmet BAŞAK – Çankırı Hâkimi

Havva KILIÇ SAYIN – Ödemiş Hâkimi

Tahsin KUM – Bakırköy Hâkimi

Ayşe Merve ÖZTEKİN KUMTEPE – Tavşanlı Hâkimi

Dilek DEĞİRMEN – Gaziosmanpaşa Hâkimi

İbrahim Halil KIZILELMA – Akhisar Hâkimi

Ebru ÖRS – Bozkır Hâkimi

Aykut KELEP – Bursa Hâkimi

Ali Rıza AKKEYİK – Uşak Hâkimi

İbrahim DEMİR – Büyükçekmece Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Tuğçe SOYDAN – Eskişehir Hâkimi

Kübra ŞENOL – Ankara Hâkimi

Mehmet Latif ÖZKAN – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Fulden ALKAN YİĞİT – Mersin Hâkimi

Ceren ÇETİN – İstanbul Hâkimi

Özgür ALTUN – Aydın Hâkimi

Pervin ALTUN – Kayseri Hâkimi

Başak ALTUNOK YÜKSEL – Bitlis Hâkimi

Aysun KAYAOĞLU – İstanbul Hâkimi

Berkok ARSLAN – Ankara Hâkimi

Cansu ASLAN TUGAY – Alanya Hâkimi

Rahmi ASLAN – Balıkesir Hâkimi

Samet ASLAN – Marmaris Hâkimi

Lokman ASLANDOĞDU – Mardin Hâkimi

Ferah SARIBIYIK – Şanlıurfa Hâkimi

İbrahim ATAKAN – İzmir Hâkimi

Adviye Ezgi BAŞER – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Cihat ATEŞ – Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Deniz Bilgin DÖLEKLİ – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Hülya AYTİMUR – İstanbul Anadolu Hâkimi

İnanç AYYILDIZ – İstanbul Hâkimi

Faik CEYLAN – Ankara Hâkimi

Esra COŞKUN CANKARA – İstanbul Hâkimi

Muhammet Raşit ÇAĞLAR – Ordu Hâkimi

Candan ÇİÇEK BAYAT – Erzurum Hâkimi

Derya YILMAZ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Efhan DEMİRHAN ALSAN – Denizli Hâkimi

Buket DOĞAN – Denizli Hâkimi

Sait DURAN – Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Muttalip DÜRÜL – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Maşite Sibel ÇİNAR – İstanbul Hâkimi

Hatice ARDA – İstanbul Anadolu Hâkimi

Zeynep CENGİZ – Gaziantep Hâkimi

Fevziye Pınar HACIÖMEROĞLU – İstanbul Anadolu Hâkimi

Banu IŞIK ÇETİN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Erencan İŞLEYEN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Hilal Gül COŞAR – Bakırköy Hâkimi

Hatice KARAY SARİ – İstanbul Hâkimi

Muhammet KARTAL – Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Rümeysa KAYA – İstanbul Hâkimi

Sevgi Seray BÜYÜKDÖĞERLİ – İstanbul Hâkimi

Mücahid KÖYSU – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Merve KUBİLAY – Bakırköy Hâkimi

Aslı KURT DURSUN – Boyabat Hâkimi

Mehmet KURT – Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kübra KUTLU ÖZ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Güven MERAL – İstanbul Anadolu Hâkimi

Özkan NAZLI – Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı

Ayşegül ÜNAL – İzmir Hâkimi

Neslihan GEYİK – Denizli Hâkimi

Tayfun ÖZTÜRK – Silifke Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Yusuf PEKER – Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Merve SARI – Siirt Hâkimi

Serap SAVAŞ TURAN – Çorum Hâkimi

Ertuğrul SEMERCİ – Adana Hâkimi

Şeyma SEVİLİR DEMİR – Kütahya Hâkimi

Zeynep SÜMER – Bakırköy Hâkimi

Meliha ŞAHİN – İstanbul Hâkimi

Sevgi TEMİZ – İzmir Hâkimi

Nazlı TİMUR – Diyarbakır Ticaret Mahkemesi Başkanı

Nur Bihter TUTULMAZ – İstanbul Hâkimi

Aslıhan ÜLGER SÖNMEZ – Ankara Hâkimi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Özge CANDAROĞLU – İstanbul Hâkimi

Meryem METİN – Isparta Hâkimi

Sabire Begimay YILDIZ SUMMAK – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Bilge Cahit YILMAZ – Aksaray Hâkimi

Fatma ÇOMAK – Şanlıurfa Hâkimi

Emre SEZEN – Ankara Hâkimi

Melike KÜRSÜLÜ – Sakarya Hâkimi

3’üncü derecede terfi süresini bitirenler

Nebi SALGINKAYA – Gölcük Hâkimi

Yiğithan ÖZÇALIK – Konya Hâkimi

Burcu KÖROĞLU – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Fuldem İlayda KARAASLAN KORKUSUZ – Diyadin Hâkimi

Tuğçe MADEN – Ankara Hâkimi

Arife ÜLKER COŞKUNPINAR – Bakırköy Hâkimi

Gamze ILGAZ KALAY – İstanbul Hâkimi

Özlem KAVAK – Antalya Hâkimi

Saibe ŞENSOY CAVKAYTAR – Bursa Hâkimi

Bahar AKAY KÖROĞLU – Edirne Hâkimi

Neva AKBULUT – Tarsus Hâkimi

Volkan AYYILDIZ – Samsun Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

Ethem BAŞER – Çarşamba Hâkimi

Aslı Dilara BAYAT – Menemen Hâkimi

Onur DOĞAN – Milas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Eda Nur EKİCİ – Mersin Hâkimi

Tahsin ERDİNÇ – Gaziantep Hâkimi

Günsel AKKAŞOĞLU – Şanlıurfa Hâkimi

Mehmet Eren IŞIK – Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Fırat KARAALP – Kahramanmaraş Hâkimi

Çağla KARAN ÖZÇELİK – Çumra Hâkimi

Güler YILMAZ – Körfez Hâkimi

Arda KUTLUK – Akhisar Hâkimi

Gizem ÖZKAYA – Çorlu Hâkimi

Büşra TANTAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Civan Behiç TURHAN – Turgutlu Hâkimi

Esra TÜRÜT – Gebze Hâkimi

Ceren ÜN TUFAN – Ezine Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Gamze YILANCI – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Osman YILDIZ – Zonguldak Hâkimi

Sinem YÖNELLİ KURŞAT – Hatay Hâkimi

Deniz ÇAKI – Siirt Hâkimi

Kader EVSAN KARAKUM – Bursa Hâkimi

Mustafa GÖRMEZ – İstanbul Hâkimi

Karsu YILDIRIM – Saray(Tekirdağ) Hâkimi

Erol MAVİ – Kayseri Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Gizem AYDIN – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ahmet ŞİŞİK – Denizli Hâkimi

Tuğba KOYUN – Şanlıurfa Hâkimi

Burçin YILDIZ ADA – İstanbul Anadolu Hâkimi

Jale HORZUM – Kayseri Hâkimi

Fatih ÇETİN – Turgutlu Hâkimi

Fahrettin Murat KANDEMİR – Gaziantep Hâkimi

Alper Kaan KESKİN – Erzurum Hâkimi

İrfan KURT – Kayseri Hâkimi

Güray ÖZER – İstanbul Anadolu Hâkimi

Bekir YÜKSÜK – Adana Hâkimi

Mehmet ALICI – Birecik Hâkimi

Kamile ATLI – Alanya Hâkimi

Buğra ÇAĞLAR – Marmaris Hâkimi

Hamdi Samet ÇELİK – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Nilay ERASLAN – Erdemli Hâkimi

Tuğba GÜNEŞ KIZILAY – İstanbul Hâkimi

Buse Kevser İNCAMAN – Tarsus Hâkimi

Cansu Fatma KARADUMAN – Ankara Hâkimi (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Bekir TARHAN – Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Adem DURMUŞ – Şanlıurfa Hâkimi

Zeynep KURUM KARAGÖZ – Kula Hâkimi

Aslı ÖZER – Van Hâkimi

Ebru YILMAZSOY – Ankara Hâkimi

Gözde Gonca ÇİFTÇİ KARTARI – İstanbul Anadolu Hâkimi

Şükran DEMİRCİ KARAKAYA – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Dilek Gülseli DURMUŞ ÇİFTÇİ – İstanbul Hâkimi

Esra AKYÜREK AKTAŞ – Konya Hâkimi

Süheyla KARACA AÇIL – Nazilli Hâkimi

Azercan KOÇ – Zile Hâkimi

İsmet DOĞAN – Viranşehir Hâkimi

4’üncü derecede terfi süresini bitirenler

Selim KADEİFCİ – Osmaniye Hâkimi

Mustafa Çağatay KAYALAK – Ankara Hâkimi

Utku Taha ABAY – Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Sara AKDEMİR – Manisa Hâkimi

Alican AKSU – Denizli Hâkimi

Duygu ALKAN – Karşıyaka Hâkimi

Hacı Mehmet AŞCİ – Ankara Hâkimi

Nilüfer BASA ALTUN – İstanbul Hâkimi

Elif Nur ARSLAN – İstanbul Hâkimi

Özlem BÜTÜNÖZ – Çanakkale Hâkimi

Muhammed CEYLAN – Çanakkale Hâkimi

Merve ÇAKIR – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Volkan ÇELİK – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Mahmut Emre ÇETİN – Konya Hâkimi

Yunus Emre DUDAKLI – Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Duygu EKİNCİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Dilan AFACAN – İzmir Hâkimi

Özge ERDAL – Bakırköy Hâkimi

Samet ERÖTCÜ – Yalova Hâkimi

Merve SAĞLAM – Manavgat Hâkimi

Cemil GİYİK – Kastamonu Hâkimi

Veysi GÜMÜŞ – Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Özge GÜNGÖR – Düzce Hâkimi

Esra GÜVEN TIRAŞ – İstanbul Anadolu Hâkimi

İbrahim Oğuzhan GÜVEN – Sivas Hâkimi

Eda BAKIR – Küçükçekmece Hâkimi

Fatma TOPTAN – Bodrum Hâkimi

Nihal IŞIK ÇIKRIKCI – Kırıkkale Hâkimi

Şükrüye Cansu ORUK – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ahmet YUMUŞAK – Ankara Hâkimi

Hatice YILMAZ ESGİLLİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Bahadır YILMAZ – Eskişehir Hâkimi

Meryem Sultan KALAN – Eskişehir Hâkimi

Emir Sinan KARAOKUR – Adana Hâkimi

Ruken TANRIVERDİ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Esra KILIÇ YUCA – İstanbul Hâkimi

Yasin Cem ÜNAL – Eskişehir Hâkimi

Meliha KIRTAY ÖZEY – İstanbul Anadolu Hâkimi

Nagehan KISACIK AYDIN – Diyarbakır Hâkimi

Sinan KIZILASLAN – Manisa Hâkimi

Önder KOCABAŞ – Malazgirt Hâkimi

Veysel Eray KOL – Bolu Hâkimi

Büşra UÇAR – Aksaray Hâkimi

Hakan ŞAHİN – Aksaray Hâkimi

Merve Rukiye KÜÇÜKKİLİNÇ – Diyarbakır Hâkimi

Zeynep ÖKMEN – Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Sümeyra ÖNCEL CULFA – Kayseri Hâkimi

Semra ŞİNER – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Kübra PALA AYVAT – Doğubayazıt Hâkimi

Yunus Emre ÖZTÜRK – Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Duygu BALCI – Adana Hâkimi

Pelin KÖK – Adana Hâkimi

Kamil SARIYER – Bursa Hâkimi

Şule AÇICI ÇİFTÇİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mehmet Sinan AKDAĞ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Merve ASKER – İzmir Hâkimi

Ece AYRAN ŞIK – Adana Hâkimi

Görkem BOZKUŞ – Mersin Hâkimi

Orhan BIÇAKCI – Küçükçekmece Hâkimi

Tuba Betül BÜYÜKERGENE ZİLCİ – Ankara Hâkimi

Nurcan ÇAĞLAYAN – Sinop Hâkimi

Ekin ÇANKAL – Çanakkale Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

Ali Kemal ÇINAR – Nazilli Hâkimi

Nesrin ÇİNAN BALABAN – Gebze Hâkimi

Özge DEMİR – Menderes Hâkimi

Elif Özgür ERGÜN – Küçükçekmece Hâkimi

Hüseyin Talha DUMAN – Kemer Hâkimi

Enes Talha EĞİLMEZ – Alanya Hâkimi

Veli ERDEM – İzmir Hâkimi

Ebru ERKOYUNCU – Yozgat Hâkimi

Ayşe FIRTINA TUBAY – Elbistan Hâkimi

Turgay GÖKYER – Edirne Hâkimi

Yakup GÜLTEKİN – Urla Hâkimi

Deniz GÜRCAN AKBIYIK – Bakırköy Hâkimi

Muhammed İLHAN – Karşıyaka Hâkimi

Özlem KALEBEK ÖZYILDIRAN – Ankara Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)

Mehtap KARACA – Bilecik Hâkimi

Burcu Ecem KARADOĞAN BAŞ – Fethiye Hâkimi

Murat KIZILKAYA – Zonguldak Hâkimi

Eda KÖSE BARUT – Kırıkkale Hâkimi (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Mustafa KÖSE – Bursa Hâkimi

Esra KÜÇÜKTAMER TURHAN – Hatay Hâkimi

Ömer Burakhan POLAT – Düzce Hâkimi

Ahmet Burak SAVUT – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Kübra SEÇİLMİŞOĞLU – Gaziantep Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Süheyla SITKI – Aksaray Hâkimi

Berivan VAROL MALBORA – Kuşadası Hâkimi

Zübeyde Gamze YAVUZ – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Edanur YILDIRIM KÜÇÜKKOÇ – Kilis Hâkimi

Ferhat Beşir YILMAZ – Söke Hâkimi

İrem YILMAZ KAYA – Büyükçekmece Hâkimi

Funda KARAGÖZ ULU – Hatay Hâkimi

Sultan Kimya ÇELEBİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mithat Erhan AKÇADAĞ – Ankara Hâkimi

Merve AKPINAR – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Cihan ALPASLAN – Çorlu Hâkimi

Osman ALTUNTOP – Kemalpaşa Hâkimi

Esra GENÇ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Sema AVARİSLİ – Akkuş Hâkimi

Mehmet AYDİL – Silvan Hâkimi

Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ – Hacıbektaş Hâkimi

Ramazan BEKTAŞ – Bozova Hâkimi

Tuğba BİLGE – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Usame BİLGİN – Aybastı Hâkimi

Muhammed CEYLAN – Menemen Hâkimi

İpek COŞAN BİNGÖL – İskenderun Hâkimi

Büşra YEŞİL – Polatlı Hâkimi

Serena ÇANGIR BOZKAYA – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Tuğba ÇATMAN ULUĞ – Osmaneli Hâkimi

Sebahat Kübra ÇELİKKAYA – Akçakoca Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Burcu ÇULHACI – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Gökhan DEMİR – Ankara Batı Hâkimi

Mukaddes KAVUKOĞLU – İstanbul Hâkimi

Mehmet Fatih DEMİRTAŞ – Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Abdullah Selim DİNÇ – Kocaeli Hâkimi

Merve COZAR – Uşak Hâkimi

İlknur DÖNMEZ SÜT – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Filiz ŞANA – Diyarbakır Hâkimi

Simge DUVAN – Küçükçekmece Hâkimi

Yunus Emre DUYAR – Bakırköy Hâkimi

Ayşegül SAĞIROĞLU – Balıkesir Hâkimi

Yasin ERARSLAN – Aydın Hâkimi

İbrahim Onur FIRAT – Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mehmet GÖKSU – Tekirdağ Hâkimi

Dilek DURSUN – İstanbul Hâkimi

Selçuk Hakan GÜNEY – Bakırköy Hâkimi

Eren Can HEKİM – Şemdinli Hâkimi

Gülay HOROZ TEKİN – Kayseri Hâkimi

Bensu ÜNLÜ – Polatlı Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Sevda KAÇAN SEİS – Bursa Hâkimi

Yazgül KALKAN – Bayındır Hâkimi

Gülşah SÜRMELİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Volkan KARACA – Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Serap KARAMAN – Hekimhan Hâkimi

Elif Ceren KAYA – Bodrum Hâkimi

İlyas KAYA – Kırıkhan Hâkimi

Abdullah KAYA – Afyonkarahisar Hâkimi

Hatice Kübra DİNGİN – Bursa Hâkimi

Aslı KILIÇASLAN – İstanbul Hâkimi

Semra KOCABAŞ GÜN – İstanbul Hâkimi

Emine KONUK – Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

Kadir KURT – Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Yunus Emre MUTLU – Çivril Hâkimi

Ömer ÖĞÜT – Çarşamba Hâkimi

Gülendam ÖNCÜ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Asena Tuğçe ÖZBAY KORKUSUZ – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Deniz ÖZDEMİR KILIÇ – İzmir Hâkimi

Selin ÖZKAN KADI – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Ayşe Melis GÖKÇE – İstanbul Hâkimi

Melek ÖZTÜRK – Ereğli(Konya) Hâkimi

Fatmanur ARSLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Mehmet Akif SARAÇ – Özalp Hâkimi

Şeyda KIPÇAK – Gaziantep Hâkimi

Gözde AKGÜN – Isparta Hâkimi

Muhammet TANRIVERDİ – İstanbul Hâkimi

Nilay ARAL – İstanbul Anadolu Hâkimi

Muhammet Göktuğ ÜNLÜ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Cansu YAVUZ – Pazar(Rize) Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Mehmet Emin YILDIRIM – Kahramanmaraş Hâkimi

Mahmut YILDIZ – Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimi

Emine AKÇADAĞ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Nurullah YILMAZ – İskenderun Hâkimi

Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ – Ankara Hâkimi

Ayşegül BAYRAMOĞLU – Büyükçekmece Hâkimi

Burcu BOZKAYA GÖKÇELİ – Kocaeli Hâkimi

Tuna Gökalp ERGÜN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Fatma HATİPOĞLU ALTIN – Bursa Hâkimi

Büşra KAYA – Nevşehir Hâkimi

Ümit Gökhan KESKİN – Edirne Hâkimi

Oğuzhan OKŞAN – Van Hâkimi

Muhammet Sait PEHLİVANLI – İstanbul Hâkimi

Cansu ÇINGIL – Diyarbakır Hâkimi

Burcu TAŞDEMİR – İstanbul Hâkimi

Zafer TATLISOY – Gaziantep Hâkimi

İdris TAV – Gölhisar Hâkimi

Murat YARDIMCI – Edirne Hâkimi

Zübeyde YILDIRIM – Osmaniye Hâkimi

Deniz AYDOĞAN – Büyükçekmece Hâkimi

Sevgi ÇALIŞKAN – Erdemli Hâkimi

Nazlım Yeşim ASLAN ALTAN – Siverek Hâkimi

Gülen BAYRAK – Kurşunlu Hâkimi

Gökhan ŞENTÜRK – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Irmak HIZLI YILMAZCAN – Nizip Hâkimi

Şerife Şeyda KESKİN – Kemalpaşa Hâkimi

Figen Kıvılcım ÖZMEN – Ömerli Hâkimi

Nur DEMİRAL – Tarsus Hâkimi

Mahmut Mahsun TOPALOĞLU – Çerkezköy Hâkimi

Banu ÇELENK CİVAN – Hopa Hâkimi

Ümit KOZAN – Karapınar Hâkimi

Mustafa Umut YILDIZ – Aliağa Hâkimi

Ferhan TEMEL KAYHAN – Bursa Hâkimi

Seray KORKMAZ – Batman Hâkimi

Dilara BÖLÜK ERTAŞ – Ceyhan Hâkimi

Emel GÖKMEN NOĞAY – İstanbul Hâkimi

Havva GÜZEL AY – İstanbul Anadolu Hâkimi

Uğur HAN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Enes KARGEN – Fethiye Hâkimi

Melih Mert KILIÇ – İstanbul Hâkimi

Kiraz Hilal KILINÇ – Mersin Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Çağatay Orçun KOÇ – Ankara Hâkimi

Emrecan KÖKSAL – Giresun Hâkimi

Bema KARATAŞ – Antalya Hâkimi

Elif Nur OKÇU – Kilis Hâkimi

Yadigar SEKİN – İzmir Hâkimi

Kübra SEVİMLİ – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Kübra YERKAYA PERÇİN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Fatma ADIGÜZEL BİRCAN – İskenderun Hâkimi

Merve ALTUNOK SEMERCİ – İskenderun Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Rukiye ANUK AKARCA – Çanakkale Hâkimi

Mehmet APUHAN – Kırıkhan Hâkimi

Gülpembe ASLAN BOZLAK – Menemen Hâkimi

Mustafa AY – Adıyaman Hâkimi

Tahir BAYTAR – Ankara Hâkimi

Ezgican EFE – İskenderun Hâkimi

Edanur BÜKCÜOĞLU – Çatak Hâkimi

Mücahit CEYLAN – Bozüyük Hâkimi

Şeyda DİNÇ GÜNAR – Saruhanlı Hâkimi

Betül DİNLER DOĞAN – İzmir Hâkimi

Şüheda DÜNDAR YILDIZ – Ceylanpınar Hâkimi

Selin EROĞLU BOZKURT – Elbistan Hâkimi

Mesut ERTAN – Küçükçekmece Hâkimi

Nur Banu ESER – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Fatma GÖRGÜLÜ YILMAZ – Siirt Hâkimi

Cahide Firdevs GÜLEÇ SÖYLEMEZ – İstanbul Hâkimi

Buse GÜNDÜZ TÜRK – Büyükçekmece Hâkimi

Duygu GÜNEŞ KAYAN – Sakarya Hâkimi

Gülce HAMDOVALI HERDEM – İstanbul Hâkimi

Seçil İHTİYAR YILDIZ – Osmaniye Hâkimi

Eda KALENDER – Kırıkkale Hâkimi

Seda KÖYCÜ – Afyonkarahisar Hâkimi

Melike ERGÜN – Acıpayam Hâkimi

Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Mustafa Mert KAYA – İstanbul Hâkimi

Uğur KAYAN – Sakarya Hâkimi

Hayriye GÜL – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mualla Beyza KÖSE – Doğubayazıt Hâkimi

Kübra KUREŞ – Şanlıurfa Hâkimi

Tuğçe TAVUS – Bakırköy Hâkimi

Çiğdem KURU ATAK – Kütahya Hâkimi

Büşra ACAR – Polatlı Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Hilal MERAL ŞİMŞEK – Doğubayazıt Hâkimi

Hilal NAZLISÖZ – Ankara Hâkimi

Raziye Merve ARSLAN – Uşak Hâkimi

Pelin ÖZTÜRK KAÇMAZ – İstanbul Hâkimi

Ezgi PEHLEVAN – Kalkandere Hâkimi

Alptuğbora SÖĞÜT – Osmaniye Hâkimi

Gözde TAN YAĞCIOĞLU – Suşehri Hâkimi

Halime AYDEMİR – İstanbul Hâkimi

Fatma TİRE – Hatay Hâkimi

Burak TOPALOĞLU – Hatay Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

Ali TUNÇ – İslahiye Hâkimi

Hilal TÜYLÜOĞLU – Yenice(Çanakkale) Hâkimi

Hicran YAKAR KARGI – Kangal Hâkimi

Canay YAVUZ – Kars Hâkimi

Abdurrahman Burak KARAHAN – İstanbul Hâkimi

Şeyda SEKENDİZ – Adana Hâkimi

Timur YALÇIN – Nevşehir Hâkimi

Yaşar YÖRÜK – Gölhisar Hâkimi (Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

5’inci derecede terfi süresini bitirenler

Betül ERDEM – Yargıtay Tetkik Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

İlker SIZLAYAN – Şanlıurfa Hâkimi

Ceyda AKSU DURAN – Bartın Hâkimi

Dilara ÇEPNİ – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Kübra YEDİKARDEŞ – Soma Hâkimi

Duran Orhan AÇAN – Isparta Hâkimi

Esra AÇIK – İstanbul Hâkimi

Ömer Faruk AĞIRMAN – Tokat Hâkimi

Cansu ARBAĞ – Seferihisar Hâkimi

Esra TUNCAY – Çay Hâkimi

Mustafa AKAR – Şanlıurfa Hâkimi

Sümeyye BAYER – Ankara Hâkimi

Nurten BAŞKURT – Serik Hâkimi

Mehmet AKKAŞ – Erzincan Hâkimi

Sena AKMAN DEMİR – Malatya Hâkimi

Funda AKSOY – Nevşehir Hâkimi

Esra AKTAŞ ÇAYLA – Elmalı Hâkimi

Seda Nur ALASLAN SOYSAL – Nevşehir Hâkimi

Oğuzcan ALCI – Diyarbakır Hâkimi

Selvi Betül ALICI – Tarsus Hâkimi

Furkan ALTAY – Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Hüseyin ALTIN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Mehmet Ali ALTINDAĞ – İskenderun Hâkimi

Gürhan ALTINSOY – Suluova Hâkimi

Kemal Gündüzalp ALTUN – Doğubayazıt Hâkimi

Yusuf ALTUN – Antalya Hâkimi

Ahmet ARTUK – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Hüseyin Sina ASMAKAYA – Çorum Hâkimi

Özgür ATEŞ – Erzurum Hâkimi

Hümeyra AYDINLI – Bor Hâkimi

Alperen AYRIBAŞ – Şanlıurfa Hâkimi

Kaan BALATAN – Bursa Hâkimi

İlhan BALTA – Eskişehir Hâkimi

Çağrı BAŞ – Zonguldak Hâkimi

Erkin BAŞYİĞİT – Lüleburgaz Hâkimi

Abdullah BATUR – Sakarya Hâkimi

Tuğba GÖKÇEN – Pazar(Rize) Hâkimi

Gözde BİÇİCİOĞLU – Çanakkale Hâkimi

Çağla BİLGİÇ AKIN – Adıyaman Hâkimi

Mustafa BİLGİN – Bergama Hâkimi

Zeynep Esin EZBER – İzmir Hâkimi

Melike BOZER ÖZCAN – Emirdağ Hâkimi

Murat Kaan BÖREKÇİ – Akkaş Hâkimi

Betül Enfal BÜYÜKTEPE GÜNGÖR – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Ceren Cansu CANPOLAT – Yargıtay Tetkik Hâkimi

Havva YAZAN – Korkuteli Hâkimi

Numan CEYLAN – Burhaniye Hâkimi

Süreyya ÇİZMECİ – Sorgun Hâkimi

Gökhan ÇAĞLAYAN – Espiye Hâkimi

Mehmet Buğra ÇAYLA – Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bema ÇELİK – İstanbul Anadolu Hâkimi

Emin ÇELİK – Nurdağı Hâkimi

Furkan ÇETİNAY – Elmalı Hâkimi

Havva Nur KARASLAN – Bakırköy Hâkimi

Meyfer ÇİÇEK – Alanya Hâkimi

Ali ÇÖMLEKCİ – Gaziantep Hâkimi

Elifsu Beyza DEMİR – Ankara Hâkimi

Ülkü ÖZBİLEN – Bolvadin Hâkimi

Enes Nuri DEMİREL – Malatya Hâkimi

Mehmet Akif DEMİRKAN – İnegöl Hâkimi

Kadir DEMİRKOPARAN – Uzunköprü Hâkimi

Osman DEMİRTAŞ – Karacabey Hâkimi

Mustafa Eren DERELİ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Nuray YAVUZ – Ereğli(Konya) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Abdulsamet DİKENOVA – Siverek Hâkimi

Halil DİLAN – Polatlı Hâkimi

Muhammet Raşit DİLEKÇİ – Bingöl Hâkimi

Vesile Reyhan DİNÇ – Tunceli Hâkimi

Merve DOĞAN – Adana Hâkimi

Nur Dilara DOĞAN TIĞ – Siirt Hâkimi

Taner DOĞAN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Muhittin DOĞANTÜRK – Yenişehir Hâkimi

Ömer DÖNMEZ – Karabük Hâkimi

Ferhat Utku DUMAN – Niğde Hâkimi

Yılmaz DUMAN – Urla Hâkimi

Zeynep DURAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Alper DURGUN – Seferihisar Hâkimi

Burak DURSUN – Sungurlu Hâkimi

Esma DURU – Zonguldak Hâkimi

Zeynep DURUSOY – Kocaeli Hâkimi

Emel YEŞİLYURT – Yozgat Hâkimi

Handan DÜZGÜN – İstanbul Hâkimi

Gülistan UZUNCA – Osmaniye Hâkimi

Emre Eray EKİZ – Kars Hâkimi

Doğukan EKMEKÇİ – Demre Hâkimi

Merve EMEKSİZ – Şanlıurfa Hâkimi

Merve ER DURMUŞ – Tekirdağ Hâkimi

Hatice ERAVCI ÖZYİĞİT – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Aykut ERCAN – Ayvacık Hâkimi

Sena Nur ERDEM – Şanlıurfa Hâkimi

Dilan ERDOĞAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Seren Sebahat ERDOĞAN – Bartın Hâkimi

Mehtap EREN GÜNGÖR – Yatağan Hâkimi

Rıdvan EROĞLU – Siirt Hâkimi

Zeynep ERSİN TÜRKAY – Didim(Yenihisar) Hâkimi

Sinan ERSÖZ – İstanbul Hâkimi (Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Volkan ERSÖZ – Ankara Hâkimi

İbrahim Selçuk FENDOĞLU – Ağrı Hâkimi

Yunus Emre GENÇER – Çorlu Hâkimi

Eyüp Atıf GÖÇMEN – Menemen Hâkimi

Begümnur GÖKÇE ÇELİK – Ankara Batı Hâkimi

Burak GÖNÜL – Alanya Hâkimi

Esra İLHAN – Foça Hâkimi

Sümeyye GÜL – Boğazlıyan Hâkimi

Betül GÜNAY – Torbalı Hâkimi

Mustafa GÜRGEN – Kızılcahamam Hâkimi

Fuat Kürşat GÜZELKÜÇÜK – Nevşehir Hâkimi

Şefik Cem HASTAOĞLU – Manisa Hâkimi

Duran HAZIR – Tarsus Hâkimi

Ülfet Beyza HÜSREV – Sivas Hâkimi

Kamil IŞIK – Gaziantep Hâkimi

Merve AKSU – Anamur Hâkimi

Ozan Özcan İNCE – Küçükçekmece Hâkimi

Cansu İNCEDAL DEMİREL – Salihli Hâkimi

Emir İNCİ – Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Elif İPEK BAŞ – Karacabey Hâkimi

Şeyma AKPUNAR – Küçükçekmece Hâkimi

Merve KAPLAN YAĞLI – Tunceli Hâkimi

Furkan KARACAOĞLU – Ordu Hâkimi

Emre KARAÇINAR – Seydişehir Hâkimi

Sultan Nursaç YILDIRIM – Tavşanlı Hâkimi

Burak KARAKOÇ – Alanya Hâkimi

Münevver KARAMAN YILDIRIM – Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kürşat KARAMANOĞLU – Adana Hâkimi

Döne KARAOĞLU – Ereğli(Konya) Hâkimi

Olcay KARATAŞ – İskenderun Hâkimi (Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Gönül KARATEPELİ – Kayseri Hâkimi

Kübra KARAYEL – Osmaniye Hâkimi

İzgi KARDAŞ ALADAĞ – Uzunköprü Hâkimi

Serpil KARSLI – Sivaslı Hâkimi

Oğuz KARTAL – Kemer Hâkimi

Ömer Faruk KAŞAVEKLİOĞLU – Selim Hâkimi

Merve KAVAZ – Tonya Hâkimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)

Muhammed KAYA – Nevşehir Hâkimi

Süheyla KAYA DUYAR – Çarşamba Hâkimi

Sıla KIYAK – Gümüşhane Hâkimi

Mehmet KAYACI – Çayeli Hâkimi

Özge KAYADELEN ARSLAN – Küçükçekmece Hâkimi

Sevgi KAZAN MELEK – Ankara Hâkimi

Arda KEKÜLLÜOĞLU – Midyat Hâkimi

Taha KELEŞ – Manyas Hâkimi

Sümeyye KELEŞOĞLU – Ergani Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Süleyman KELİK – Mardin Hâkimi

Merve KIRMA YILDIRIM – Gebze Hâkimi

Ozan KIVRAK – Çankırı Hâkimi

Beyza KIZILASLAN GİRİŞİT – Manavgat Hâkimi

Alperen KOÇAK – Viranşehir Hâkimi

Ravza KOLCU YILMAZ – Erzurum Hâkimi

Asel CABRİ – Beylikova Hâkimi

Etkin KORAL – Edremit Hâkimi

Adil KÖK – Keskin Hâkimi

Emre KÖKTEN – Hanak Hâkimi

Ziya KUL – Silifke Hâkimi

Şükrü Aykut KUTLU – Terme Hâkimi

Fatma Zehra KÜÇÜK AĞAÇ – Büyükçekmece Hâkimi

Çağrı KÜÇÜKKARABACAK – Mersin Hâkimi

Nida KIRMIZIOĞLU – Samandağ Hâkimi

Abdulbaki KÜSMÜŞ – Tavşanlı Hâkimi

Tunahan MAKİNİST – Kemalpaşa Hâkimi

Hasan MANGAN – Konya Hâkimi

Şeyda MARAŞ AYGÜN – Finike Hâkimi

Pınar MAYDA PINAR – Hendek Hâkimi

Merve OKUR KAYACI – Bolvadin Hâkimi

Oğuzhan OKUTAN – Çarşamba Hâkimi

Eda Nur ORHAN – İncesu Hâkimi

Nuri Bilal ÖZ – Midyat Hâkimi

Halil ÖZBİLEN – Dörtyol Hâkimi

Zeynep BEYAZKAYA – Banaz Hâkimi

Abdullah ÖZDEMİR – Osmaniye Hâkimi

Ayşenur ERDEM – Uzunköprü Hâkimi

Beyza ÖZDEMİROĞLU AKSAKAL – Şanlıurfa Hâkimi

Eda ÖZDOĞAN GÜNAY – Şanlıurfa Hâkimi

Umut Can ÖZEN – İskenderun Hâkimi

Mehmet Ali ÖZGÜN – Karasu Hâkimi

Mehmet Ali ÖZKAN – Mudurnu Hâkimi

Melike İrem ÖZKAN SOYLU – Fatsa Hâkimi

Alperen ÖZKAYNAR – Balıkesir Hâkimi

Oğuzhan ÖZTÜRK – Edirne Hâkimi

Mustafa ÖZYOL – Gaziantep Hâkimi

Şeyma POLAT DEMİRKOPARAN – Erciş Hâkimi

Ebubekir RÖZGAR – Ereğli(Konya) Hâkimi

Minel SAÇAR – Kandıra Hâkimi

Deniz SAK ŞENGÜL – Susurluk Hâkimi

Kasımcan SARIKAYA – İstanbul Anadolu Hâkimi

Büşra SARITAŞ – Edremit Hâkimi

İbrahim SELÇUK – Hatay Hâkimi

Burcu YAVUZ – Gaziantep Hâkimi

Bahadır SERT – Akşehir Hâkimi

İlkim Furkan SOYDAN – Elmalı Hâkimi

Ömer Faruk SUNGUR – Akşin Hâkimi

Nur Banu SÜER – Karaman Hâkimi

Alperen ŞAHİN – Fethiye Hâkimi

Elif ŞAHİN – Germencik Hâkimi

Mustafa ŞAHİN – Kayseri Hâkimi

Mücahit Erdem ŞAHİN – Düzce Hâkimi

Seyna ŞAHİN – Silifke Hâkimi

Yasin ŞAHİN – Ünye Hâkimi

Kübra KAYA – Sakarya Hâkimi

Ezgi ŞENTÜRK YILMAZ – Hekimhan Hâkimi

Abdulhamit TANRISEVEN – Giresun Hâkimi

Sibel TAPANOĞLU – Doğanşehir Hâkimi

Zekeriya TAŞAN – Taşova Hâkimi

Gülşen TAŞDEMİR – Siverek Hâkimi

Burak Taha TATAR – Balıkesir Hâkimi

Melis DAĞITICI – Keşan Hâkimi

Leman TEMEL – Haymana Hâkimi

Hülya TEMİZ AYIKOL – Bodrum Hâkimi

Ezgi TEMURCAN CENGİZ – Horasan Hâkimi

Yunus TURGUT – İstanbul Anadolu Hâkimi

Soyhan TUTKAÇ – Erzurum Hâkimi

Çiğdem TÜDEŞ – Oltu Hâkimi

Muhammet Hamza TÜFEKÇİOĞLU – Yalova Hâkimi

Gözde TÜRÜDİ – Alanya Hâkimi

Burak UÇAR – Çankırı Hâkimi

Ömer Faruk ÜNAL – Denizli Hâkimi

Sevcan ÜNAL – Kumluca Hâkimi

Elga ÜNVER – Kırklareli Hâkimi

Denay DEMİR – Karaman Hâkimi

Sezai İlker VİDİNLİOĞLU – Kırklareli Hâkimi

Pelin YALÇIN KÖSE – Pazar(Rize) Hâkimi

Tugay YALÇIN – Patnos Hâkimi

Yunus Emre YALÇIN – Konya Hâkimi

Ayşe Tuğçe YAMAN SOYLU – Anamur Hâkimi

Emre YARAR – Gaziantep Hâkimi

Betül YARIM ERYİĞİT – Akhisar Hâkimi

Ezgi YAVANOĞLU – Bafra Hâkimi

Mehmet Fatih YAZAR – İstanbul Anadolu Hâkimi

Tamer YEŞİLYURT – Mersin Hâkimi

Mesude YILDIRAN – Bilecik Hâkimi

Furkan YILDIRIM – Ayvacık Hâkimi

Muhammed Yusuf YILDIRIM – Nizip Hâkimi

Sertaç YILDIRIM – Gaziantep Hâkimi

Benay YILDIZ ALTUN – Viranşehir Hâkimi

Esra YILDIZ YAĞCI – Bandırma Hâkimi

Ali YILMAZ – Kuşadası Hâkimi

Ayşenur YILMAZ ÖZÇELİK – Ankara Hâkimi

Gizem YILMAZ ÖĞÜT – Konya Hâkimi

Mehmet Akif YILMAZ – Ankara Batı Hâkimi (Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Ümit YILMAZ – İstanbul Hâkimi

Hafize Eslem AKINCI – Afşin Hâkimi

Sinem DÖKÜNLÜ – Çerkezköy Hâkimi

Enes ZONGUR – Kırklareli Hâkimi

Merve BAŞTÜRK – İstanbul Anadolu Hâkimi

Duygu SANCAR – Boğazlıyan Hâkimi

İbrahim Türkhan EROĞLU – İstanbul Anadolu Hâkimi

Ayşe Betül KAYA ÖZTÜRK – Bozüyük Hâkimi

İbrahim Berat NEMUTLU – Şanlıurfa Hâkimi

Ayça GÖREN BİNYAY – Zonguldak Hâkimi

Kevser SARI DAŞ – Kızılcahamam Hâkimi

Hatice AVCI – Erciş Hâkimi

Mustafa KOÇAK – İstanbul Hâkimi

Kübra ERTEKİN SOYTÜRK – Nizip Hâkimi

Ömer Alp YUMUŞAK – Lapseki Hâkimi

Ayşe Özge ATALAY – Patnos Hâkimi

Zeynep Betül YILMAZ – Tavşanlı Hâkimi

Enes BAŞ – Çınar Hâkimi

Bilgen AKYILDIZ EKİNCİOĞLU – Tufanbeyli Hâkimi

İrem LİMAN ÖZKAYA – Bakırköy Hâkimi

Beyza AKGÜL – İstanbul Hâkimi

Aysun Naciye ÖZEN – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Büşra COŞKUN TÜRÜDÜ – Bartın Hâkimi

Sıddıka ÇETİN POLAT – Antalya Hâkimi

Rojda ÇİÇEK OVAT – Korkuteli Hâkimi

Canan KARAKAYA ÖZMEN – Nevşehir Hâkimi

Elif YAZICI MURAT – Tarsus Hâkimi

Ali Ensar ALEMDAR – Silivri Hâkimi

Yunus GÜNAY – Bingöl Hâkimi

Feyzanur KESKİN – Elbistan Hâkimi

Şahin TEKİN – Fatsa Hâkimi

Hasan Çağın AKBUDAK – Bursa Hâkimi

6’ncı derecede terfi süresini bitirenler

Hanife SERT – Sinop Hâkimi

Hafize Belemir OCAK – Samandağ Hâkimi

Gülay YILMAZ – Gaziantep Hâkimi

Ferdi KAYA – Zile Hâkimi

Hasan KURAN – Çal Hâkimi

Fatma PORSUK ÖZBEK – Silvan Hâkimi

Fatma Tayyibe SOYDAŞ – Eskil Hâkimi

Kürşat Tarık AÇIKGÖZ – Derik Hâkimi

Şehnaz AKINCI – Batman Hâkimi

Salih AKTAŞ – Ankara Hâkimi

Esra Nur TAVAS – Sivas Hâkimi

Rümeysa GÜDÜL – Karataş Hâkimi

Erkan ASİLTÜRK – Gerede Hâkimi

Nurettin Ahmet AY – Söke Hâkimi

Sümeyye FİDAN – İzmir Hâkimi

Meryem AYVAZ ABANOZ – Torul Hâkimi

Mehmet Akın BAŞAK – Gaziantep Hâkimi

Hazal BULUT YEDİDAĞ – Eşme Hâkimi

Zeliha CANTİMUR – Gaziantep Hâkimi

Efdal KURUM – Kahta Hâkimi

Sami ÇELİK – Antalya Hâkimi

Melike DAMAR YILDIRIM – Erbaa Hâkimi

Mehmet Enes DEMİR – Iğdır Hâkimi

Adem DURAN – Sinanpaşa Hâkimi

Melek DURDU ASAR – İzmir Hâkimi

Vahit ERDEM – Konya Hâkimi

Seher GEZGİN – Reşadiye Hâkimi

Süleyman GÖDÜKÇAM – Selendi Hâkimi

Taha Furkan GÜLSER – Adana Hâkimi

Aslı GÜNDÜZ TÜRK – Ereğli(Konya) Hâkimi

Hasan GÜZEL – Keşan Hâkimi

Kadir HANCI – Van Hâkimi

Mehmet İNCİ – Gülnar Hâkimi

Ömer Batuhan İSPİR – Bozüyük Hâkimi

Hazel Leyla KANAT – Bahçe Hâkimi

Halil KARAOĞLAN – Tefenni Hâkimi

Özden Ceren DENİZCİ – İzmir Hâkimi

İlknur KOÇ İŞÇENEROĞLU – Kayseri Hâkimi

İbrahim KOYUNCU – Yalvaç Hâkimi

Sinan KUYUCUOĞLU – Polatlı Hâkimi

Ayşe KÜKCÜ – Yayladağı Hâkimi

Mehmet Ali MALBORA – Kuşadası Hâkimi

Selen ORDUHAN – Sarız Hâkimi

Merve Nur TAŞAR – Kırıkkale Hâkimi

Vedat ÖZBEY – Aksaray Hâkimi

Abdullah ÖZDEMİR – Anamur Hâkimi

Yunus Emre ÖZEN – Trabzon Hâkimi

Emre ÖZTÜRK – Erzurum Hâkimi

Kadir SAĞLAM – Fatsa Hâkimi

Fatih SAVUR – Merzifon Hâkimi

İsmail ŞAM – Kozluk Hâkimi

Büşra ŞANLI TÜRK – Karabük Hâkimi

Fatma Zehra TANRIVERDİ – Biga Hâkimi

Yuşa TAŞDİBİ – Gaziantep Hâkimi

Mustafa Enes TEKİN – Adana Hâkimi

Emine TÜRKMEN – Didim(Yenihisar) Hâkimi

Mahir UYANIK – Şirvan Hâkimi

Rıdvan VARGELOĞLU – Serik Hâkimi

Tayyar VARLIK – Erzurum Hâkimi

Oğuz Alp YILDIRIM – Adana Hâkimi

Gülhan AK ÇEKCAN – Şarköy Hâkimi

Osman BAHÇIVAN – Mardin Hâkimi

Furkan ŞAHİN – Banaz Hâkimi

Leylanur TURAN – Şanlıurfa Hâkimi

Nagihan GÖZCÜ GÜRSOY – İstanbul Hâkimi

Yıldırım YERLİKAYA – İstanbul Hâkimi

Mehmet YILDIRIM – Muğla Hâkimi

Müberra AKSOY BAKIRCI – Tarsus Hâkimi

Sena GÜLTEKİN ASLAN – İstanbul Anadolu Hâkimi

Büşra GÜVENSOY – İzmir Hâkimi

Ümran KILIÇ – Aksaray Hâkimi

Sinem KOLDAŞ – Erzincan Hâkimi

Tarık KORKMAZ – Büyükçekmece Hâkimi

Uğur ÇELİK – Bergama Hâkimi

Erdem GÜLER – Kızıltepe Hâkimi

Ceren AKGÜN ÇELİK – Van Hâkimi

Emine Tuğba YAZAR – Ayvacık Hâkimi

Zeliha BAYRAM – Bakırköy Hâkimi

Busenur KALKANCI – Bilecik Hâkimi

Berrin Rumeysa MERMER – Bilecik Hâkimi

Kerem Mansur SARI – Tavşanlı Hâkimi

Nurdan AYDOĞDU – Edirne Hâkimi

Ertuğrul SOYKÖK – Elazığ Hâkimi

Filiz ŞAHİN – Yalvaç Hâkimi

Nuray GİYİK – Kastamonu Hâkimi

Yusuf Talha TEMİZ – Kayseri Hâkimi

Nisa Nur POLAT – Suşehri Hâkimi

Mert ASLAN – Yıldızeli Hâkimi

Mihriban KAYABAŞI TUNA – Batman Hâkimi

Şebnem BAKIRCI – Gölbaşı(Ankara) Hâkimi

7’nci derecede terfi süresini bitirenler

Didem ŞATIROĞLU – Çubuk Hâkimi

Abdulkadir GÜRBÜZ – İstanbul Anadolu Hâkimi

Mikail MUSLU – Akçakoca Hâkimi

Barış ORHAN – Zara Hâkimi

Merve Buket ABAY ADAK – Gebze Hâkimi

Gizem BOZATLI SEZEN – Kahramankazan Hâkimi

Bilal Emre CAN – Silivri Hâkimi

Yiğit CENGİZ – Yüksekova Hâkimi

Serkan DURUM – Kahramanmaraş Hâkimi

Şeymanur ERDEMCİ – Elazığ Hâkimi

İkrima ARMUTCU – Gaziantep Hâkimi

Burak KARACA – Eskişehir Hâkimi

Feyza KUNCA – Eskişehir Hâkimi

Semih Göktuğ URUÇ – Gebze Hâkimi

Miraç Bahri ÇINAR – Antalya Hâkimi

Fatih YILDIRIM – Besni Hâkimi

Furkan KATIRCI – Bahçesaray Hâkimi

Münevver AKKOYUN – Bolu Hâkimi

Melisa ATALAR BALTAOĞLU – İstanbul Hâkimi

İlknur CİN DURMUŞ – Gaziosmanpaşa Hâkimi

Mehmet DENİZ – Bartın Hâkimi

Beyza UÇAR BOLAT – İstanbul Hâkimi

B – SAVCI SINIFI

2’nci derecede terfi süresini bitirenler

Kasım SEYFİ – Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Savcısı

Uğur DENİZ – Suşehri Cumhuriyet Savcısı

Erhan EROĞLU – Balıkesir Cumhuriyet Savcısı

Sevgi SARI – Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ceyhun ALBAYRAK – Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Emre VURMAZ – Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Samet YARIKAN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Ozan ADALI – Bartın Cumhuriyet Savcısı

Ümit Murat AKKOYUN – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Mutlu AKSOY – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kadriye Esra ALTINOK YUMURTACI – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin DOĞAN – Adana Cumhuriyet Savcısı

Kamil Buğra KAHRAMAN – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Ramazan KAPLAN – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Ramazan ÖZMEN – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Özgür ÖZTÜRK – Balıkesir Cumhuriyet Savcısı

Serkan PAMUKLAR – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Onur ŞEN – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Mevlüt UÇAR – Alanya Cumhuriyet Savcısı

Emrah AĞIR – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Aykut AKAT – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Ahmet AKBAŞ – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Kemal AKGÜL – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Çağdaş AKI – Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Bekir ALBORA – İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ahmet Selim ALKAN – Bolu Cumhuriyet Savcısı

Fettah ALTINSOY – Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Abdullah ALTIPARMAK – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Semih ALTUN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İbrahim ARSLAN – Menderes Cumhuriyet Savcısı

Ali ATA – Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Mehmet ATEŞ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Yavuz AYDIN – Çorum Cumhuriyet Savcısı

Yavuz AYKIR – Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Zülküf BADUR – Isparta Cumhuriyet Savcısı

Reşat BAYRAKTAR – Bilecik Cumhuriyet Savcısı

Hümeyra BİRLİ – Alanya Cumhuriyet Savcısı

Fatih BÖLEK – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Adem CANDEMİR – Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı

Harun Reşid CEBECİ – Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Yavuz CENGİZ – Gebze Cumhuriyet Savcısı

Rukiye ÇAKICI – Bursa Cumhuriyet Savcısı

Muhammet Gökay ÇALIŞKAN – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Hasan ÇİNAR – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Teslime ÇUHADAR – Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Kadir ÇULHA – Adana Cumhuriyet Savcısı

Büşra İNAL – Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı

Gökhan DESTEGÜLOĞLU – Samsun Cumhuriyet Savcısı

Hasan DÖNMEZ – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Muhammed DÖNMEZ – Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Sinan EMEK – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

İlker Oğuz ERDEM – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Burak ERDOĞAN – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Erkan ERSÖNMEZ – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Enes Hamdi ESENLİK – Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Emre GEZER – Isparta Cumhuriyet Savcısı

Ferhat GEZER – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Hikmet GÖZLÜ – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Emin GÜL – Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Alican GÜMÜŞ – Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Hakan KAHVECİOĞLU – Hatay Cumhuriyet Savcısı

Ezgi KALAN EKER – Antalya Cumhuriyet Savcısı

Emrah KAMAN – Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Mustafa Göktuğ KARAAHMETOĞLU – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Necati KARACA – Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı

Burak KARDEŞ – Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Sezgi KAVAS SOLAK – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Veysel KAYA – Ordu Cumhuriyet Savcısı

Yakup KAYA – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Bilal KAYGUSUZ – Bursa Cumhuriyet Savcısı

Özkan KEPİR – Adana Cumhuriyet Savcısı

Onur KILIÇ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Tahsin Ertuğrul KİRİK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İbrahim Burak KOCACIK – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Veyis Bahadır KORKMAZ – Konya Cumhuriyet Savcısı

Fatma KOŞAR KINACI – Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Efe Mustafa KÖK – Adana Cumhuriyet Savcısı

Aziz KURU – Menderes Cumhuriyet Savcısı

Yusuf MEYDAN – Samsun Cumhuriyet Savcısı

Emirhan MISIRLI – Çorum Cumhuriyet Savcısı

Uğur MİCAN – Mardin Cumhuriyet Savcısı

Nurullah NARİN – Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Furkan OKUDAN – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Mustafa Deren ÖZKOL – Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili

İsmail ÖZSOY – Çorum Cumhuriyet Savcısı

Hacı Murat ÖZTEPE – Van Cumhuriyet Savcısı

Ali Rıza PARLADICI – Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Çağrı PEKTAŞ – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Emrullah POLAT – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Muhammet Gökhan SARIBAY – Adana Cumhuriyet Savcısı

Begüm SAYA – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Adil SEYREK – Adana Cumhuriyet Savcısı

Ali SOYLU – Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Gürcü Adeviye KOÇ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

İbrahim Ethem SÖZEN – Alanya Cumhuriyet Savcısı

Cesur SUNAR – Uşak Cumhuriyet Savcısı

Tuncay SÜMBÜL – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Ali Can ŞAHİN – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Nurullah ŞAHİN – İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı

Ahmet ŞİŞMANOĞLU – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Emin TAŞ – Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Faruk Aytaç TAŞÇI – Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Mehmet Tahir TAŞDEMİR – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Yasin TATAR – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Mustafa TÜRETKEN – İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Eba Nevfel UÇAR – Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı

Yunus UĞURER – Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Burhan USLU – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Ersin ÜLGER – Aydın Cumhuriyet Savcısı

Muhammet Cemal YAPICI – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Samet YELİS – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kağan YENİYOL – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Yunus Emre YILMAZ – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Uğur YÖRÜK – Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı

İzzettin BOZKUŞ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Mine ÇELTEK – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Bahadır ERSİN – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Mestan IŞIK – Gebze Cumhuriyet Savcısı

Ali SAKARYA – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Felat SÖNMEZ – Manisa Cumhuriyet Savcısı

Binnur UÇAR BOZTAŞ – Antalya Cumhuriyet Savcısı

Tuğba ARIK KEKLİKÇİ – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Murat BELEK – Konya Cumhuriyet Savcısı

Mehmet BÜYÜKTURAN – Hatay Cumhuriyet Savcısı

Fahri CAVİT – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Mustafa DOST – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Serdar ERTAŞ – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Fatih GÜLER – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Fatih GÜRBÜZ – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin Aydın İLTAN – Fethiye Cumhuriyet Savcısı

Cihat KARAKAYA – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Fatma Gökçen GÜNGÖR – Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

Kübra AKBULUT – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Muhteşem ÖZASLAN – Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Sefa ÖZBEY – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Emrah PALA – Fethiye Cumhuriyet Savcısı

Sadık ŞİMŞEK – Gemlik Cumhuriyet Savcısı

Doğan ULUÇAY – Menemen Cumhuriyet Savcısı

Fatma YAVUZATMACA – Gerede Cumhuriyet Savcısı

Rıdvan AVCİ – Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Özcan GÜRBÜZ – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Osman HANBAY – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Kadir HATİPOĞLU – Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Turgay KARGIN – Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Mehmet SABANCI – Gebze Cumhuriyet Savcısı

Resul TAKUR – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Emin TUT – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Hurşit ÇAĞLAR – Keşan Cumhuriyet Savcısı

Ömer GÖRGÜLÜ – Dikili Cumhuriyet Savcısı

Pınar ÖZÇULCU İNSAN – Akçaabat Cumhuriyet Savcısı

İsmail AÇIK – Bahçe Cumhuriyet Savcısı

Semih DEMİRKAN – Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı

Emre ÖZSOY – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Muhammet ULUSOY – Van Cumhuriyet Savcısı

Mehmet AKTAŞ – Malatya Cumhuriyet Savcısı

Ömer Faruk ARSLAN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Sinan ARSLAN – Uşak Cumhuriyet Savcısı

Sefa ASLAN – Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

Adem AYDIN – Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

Burak BARDAK – Antalya Cumhuriyet Savcısı

Merve BOŞNAK TOKGÖZ – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Hamza CAN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Mahmut Enes ÇAKIR – Rize Cumhuriyet Savcısı

Bilal ÇELİK – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Selami ÇOLAK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Mustafa Emre DEMİR – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Mücahit DEMİR – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Rahim Burak DEMİR – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Nezaket CERAN – Bursa Cumhuriyet Savcısı

Erbil DEMİREL – Söke Cumhuriyet Savcısı

Burak DEVECİ – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Fatih DOĞRU – Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Zahid ESGİLLİ – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Yunus GÜMÜŞ – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Servet İŞCİL – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Yunus KARAGÖZ – Yalova Cumhuriyet Savcısı

Alper KARAL – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Burak ÖZCOŞAR – Erciş Cumhuriyet Başsavcısı

Burak ÖZER – Çubuk Cumhuriyet Savcısı

Anıl ÖZTEMEL – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Mustafa ÖZYURT – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Nedim SARI – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Kamil SODAN – Konya Cumhuriyet Savcısı

Ercan ŞAHAN – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Anıl TOKGÖZ – Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Nazmi Burak ÜNAL – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Barış YILMAZ – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Oğuzhan KOÇ – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Şaziye AYYILDIZ – Mersin Cumhuriyet Savcısı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Mustafa ÖZYÜREK – Kütahya Cumhuriyet Savcısı

3’üncü derecede terfi süresini bitirenler

Muhammet ŞAHİN – Gölcük Cumhuriyet Savcısı

Serkan DÜZGÜN – Mut Cumhuriyet Savcısı

Recep Can ÇEPNİ – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Şaben BAĞRIAÇIK – Hatay Cumhuriyet Savcısı

Abdullah Enes GÖRMEZ – Sinop Cumhuriyet Savcısı

Uğur BENGİ – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Özgür EKŞİ – Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Ahmet ERHOŞ – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Mehtap GÖKER – Bergama Cumhuriyet Savcısı

Funda Esma KARA – Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Ebru KARTAL – Alanya Cumhuriyet Savcısı

Muharrem KILDIR – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Ahmet İzzeddin KILIÇ – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Bilge KILIÇ – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Bülent KILINÇ – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Betül ÖĞÜT – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Kaan YALÇIN – Şırnak Cumhuriyet Savcısı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Enes YAVAŞ – Akhisar Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Yiğit AKÇA – Isparta Cumhuriyet Savcısı

Veysel ARAT – Batman Cumhuriyet Savcısı

Ahmet AŞKIN – Bursa Cumhuriyet Savcısı

İbrahim Okan AYBAR – Karaman Cumhuriyet Savcısı

Erol SARIGÜL – Hatay Cumhuriyet Savcısı

Coşkun TUTAR – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Serdar KARAGÖZ – Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Semih KAYA – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Serdar BERBERKAYAR – Ezine Cumhuriyet Savcısı

Gamze BOYRAZ ÖNALAN – Hozat Cumhuriyet Savcısı

Sibel Merve YILMAZ – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Hasan KAYA – Ermenek Cumhuriyet Savcısı

Mehmet KÖSE – Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

Orhan YILDIRIM – Sapanca Cumhuriyet Savcısı

Hatice KILINÇ – Menemen Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin İŞLER – Merzifon Cumhuriyet Savcısı

Memduh Ömür HARPUT – Altıntaş Cumhuriyet Savcısı

Aliozan KARAÇAR – Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Sezgi SARISALTIK – Silvan Cumhuriyet Savcısı

Ramazan AYAZGÖK – Bursa Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Faruk IŞIK – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Emine BAYDOĞRUL – Bergama Cumhuriyet Savcısı

Olgun Sefa KILIÇ – Batman Cumhuriyet Savcısı

Murat ÇETİN – Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

Ferhat PEHLİVAN – Didim(Yenihisar) Cumhuriyet Savcısı

Baray TÜTÜNCÜ – Sivas Cumhuriyet Savcısı

Abdullah ALEMDAR – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Serhat BALCI – Karayazı Cumhuriyet Savcısı

Embiya KAYA – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

4’üncü derecede terfi süresini bitirenler

Merve Hazan YILMAZ – Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

Emre Şükrü ACAR – Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

Yasir AÇIK – Adana Cumhuriyet Savcısı

Zahide BEYAZIT – Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Savcısı (Türkiye Adalet Akademisinde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Arif AKYÜREK – Konya Cumhuriyet Savcısı

Kubilay ARSLAN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Osman ASLIYÜKSEK – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Aslıhan GÜNEY – Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Özgür AYDOĞDU – Düzce Cumhuriyet Savcısı

İzel TURAN – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Çağrı Levent BAYTEMÜR – Konya Cumhuriyet Savcısı

Yahya Musa ÇETİNKAYA – Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Abdullah Buğra DALDAL – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Mehmet ERDOĞAN – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Bulut FİDAN – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Berkay GÜZEL – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Çağrı KILIÇ – Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı

Erdem Furkan KILIÇ – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Tayfun KOÇOĞLU – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Aykut KÖSE – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Ahmet TUNCER – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Kemal TARHAN – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Mehmet MUZRAK – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin Rıza SEZGİN – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Erkut ÖZÇELİK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İbrahim ÖZÇELİK – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Ali Can PAYASLI – Adana Cumhuriyet Savcısı

Pınar UYGUN KABUKÇU – Seferihisar Cumhuriyet Savcısı

Hayati AYTEMİZ – Vakfikebir Cumhuriyet Başsavcısı

Uğur BAŞ – Fethiye Cumhuriyet Savcısı

Özlem BERBEROĞLU SEVER – Samandağ Cumhuriyet Savcısı (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Ahmet BEYDİLLİ – Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Derya BÜLBÜL – Bursa Cumhuriyet Savcısı

Fatma Şeyma SÜREZLİ – Patnos Cumhuriyet Savcısı

Oktay ÇİNTEMİN – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Necip Fazıl DEMİRBAĞ – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Kadir DUMAN – Kilis Cumhuriyet Savcısı

Ahmet EKİN – Cizre Cumhuriyet Savcısı

Rahman ERGEN – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Merve EROĞLU AYDIN – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Metin GÜLSEREN – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Serhat GÜRBULAK – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Çağatay GÜRBÜZ – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Berkan KALAY – Gebze Cumhuriyet Savcısı

Derya KATAR YALVAÇ – Amasya Cumhuriyet Savcısı

Kağan KEKLİK – Düzce Cumhuriyet Savcısı

Ömer Can KÖKSAL – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

İsmail Cem SAĞLAM – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Şehmus SEMA – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Sinan ŞAŞKAN – Tatvan Cumhuriyet Savcısı

Elif Kardelen ŞEN – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Sümeyye TEKİN ÜLAÇ – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı

Tolgahan TOKSÖZ – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Alper UĞUR – Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Gülay UYSAL YAMAN – Seferihisar Cumhuriyet Savcısı

Nedim YAHŞİ – Adana Cumhuriyet Savcısı

Hümeyra YAR KAYA – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Muhammed İkbal ACAR – Orhangazi Cumhuriyet Savcısı

Cemal AKBAŞ – Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı

Ekrem Turgut AKGÜN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İlker AKSOY – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kerem ALTINTOP – Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Kudret ALTUNBAŞ – Malazgirt Cumhuriyet Savcısı

Davut ARSLAN – Özalp Cumhuriyet Savcısı

Ramazan AVAN – İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Emre AYDIN – Urla Cumhuriyet Savcısı

Kemal BACAKSIZ – Kavak Cumhuriyet Savcısı

Ayhan BERBER – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Sibel ERTEKİN – Beypazarı Cumhuriyet Savcısı

Tuğba ÇAM GÖKSU – Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Saadet ÇEBİ – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Ali ÇELİKOĞLU – Bingöl Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Cankut DAŞCI – Gemlik Cumhuriyet Savcısı

Baki Furkan DİNÇ – Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

Enes Mirza DOĞAN – İnegöl Cumhuriyet Savcısı

Tuğba ERAVCI – Kağızman Cumhuriyet Savcısı

Ömer DURSUN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Tuğba ERGİN BAYRAM – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Betül GÜNDÜZ – Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Mehmet Kutalmış İLBAŞ – Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcısı

Musa İLHAN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Safa Han İZMİRLİ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Furkan KAFALI – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Burak Han KAYA – Karaman Cumhuriyet Savcısı

Olgun KAYA – Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Alperen KONAK – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Ömer KORKMAZ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Veysel KUBULAN – Hassa Cumhuriyet Savcısı

Alper MERDİN – Refahiye Cumhuriyet Savcısı

Feyyaz NARİN – Siirt Cumhuriyet Savcısı

Rukiye PEKER KALKAN – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Yücel SAĞLAM – Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Fatih SARI – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Sümeyye SAYİR ERKURT – Mutki Cumhuriyet Savcısı

Onur Can SEZER – Hilvan Cumhuriyet Savcısı

Saliha TUNÇ – İslahiye Cumhuriyet Savcısı

Berkay ŞAHİNGÖZ – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Ali TARAKCI – Edirne Cumhuriyet Savcısı

Muzaffer Mete TOKLU – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Servet Cem TOPLAR – Karataş Cumhuriyet Savcısı

Gamze ULUĞ ŞİMŞEK – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Batuhan VURAL – Fatsa Cumhuriyet Savcısı

Elif YAĞCI – İspir Cumhuriyet Savcısı

Harun YAVUZAY – Silivri Cumhuriyet Savcısı

İsmail YELEKÇİOĞLU – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Ali YILDIRIM – Van Cumhuriyet Savcısı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Süleyman Kaan YILMAZ – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Yunus Fatih YILMAZ – Çayırlı Cumhuriyet Savcısı

Berat YOLDAŞ – Pazarcık Cumhuriyet Savcısı (Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Fatih Oğuzhan YURT – Akşehir Cumhuriyet Savcısı

Muhittin YÜCER – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Yasin ERDEM – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı

Abdüssamed Ali BAL – Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı

Bahar ÇINAR – Polatlı Cumhuriyet Savcısı

Cemre Gökçe ÖZDEN – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Fatih ACEMOĞLU – Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı

Onur ASLAN – Aydın Cumhuriyet Savcısı

Alptuğ DOĞAN – Amasya Cumhuriyet Savcısı

Cansu YAZAR – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Kutluhan Muhsin KANMAZ – Uşak Cumhuriyet Savcısı

İbrahim KAYA – Aydın Cumhuriyet Savcısı

Abdullah KESİKCİ – Ordu Cumhuriyet Savcısı

Seyda KORKMAZ – Batman Cumhuriyet Savcısı

Selin KUTLUATA – Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Yunus KÜÇÜKÇAKIR – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Emine MACİT ERTÜRK – Edirne Cumhuriyet Savcısı

Hacı Ali ÖKSÜZ – Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Emrah ÖZEL – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Umut SARIKAHYA – Denizli Cumhuriyet Savcısı

Serdar TEKİN – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Abdullah Kıvanç YILDIRIM – Adana Cumhuriyet Savcısı

Bahadır YILDIRIM – İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Sema ARHAN – Gebze Cumhuriyet Savcısı

Numan Haktan AVCİ – Antalya Cumhuriyet Savcısı

Aykut BAYAZIT – Bursa Cumhuriyet Savcısı

Buket ERDİNÇ – Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Muhammet Refik ÇAVUŞ – Safranbolu Cumhuriyet Savcısı

Seda ÇOBANER ÇAP – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Faruk DEDEOĞLU – Mardin Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Tayyip DİKİCİ – Gökçeada Cumhuriyet Savcısı

Oğuz Burak ERORHAN – Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

Tugay ERTAN – Antalya Cumhuriyet Savcısı

Fatma EZEROĞLU – Ağrı Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Kasım GENÇ – Ergani Cumhuriyet Savcısı

Abdullah GÖKÇE – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Mehmet GÜDEN – Kozluk Cumhuriyet Savcısı

Melike YILMAZ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İdris HAZER – Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Akif İPEK – Zara Cumhuriyet Savcısı

Esra DÖNMEZ – Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı

Mustafa Fatih KUTLU – Dikili Cumhuriyet Başsavcısı

Muhammet Onuralp NARİN – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Muhammed ÖZDEMİR – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Kübra ÖZKASAPOĞLU ATAKAN – Aralık Cumhuriyet Savcısı

Ayşen PAKSOY COŞKUN – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Şahabettin Samet PINAR – Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Emre POLAT – Didim(Yenihisar) Cumhuriyet Savcısı

Saliha SOYKAN KAYGUSUZ – Kumluca Cumhuriyet Savcısı

Yasin ŞİMŞEK – Tutak Cumhuriyet Savcısı

İsmail ŞİVKA – Şabanözü Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Sait TAVUS – Suşehri Cumhuriyet Başsavcısı

İsmail ÜLKER – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Onur VARDAR – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Şahin Melik YALÇIN – Çaldıran Cumhuriyet Savcısı

İsmail Emre YILDIZ – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Tuğba YILDIZ TÜFEKCİOĞLU – Gürpınar Cumhuriyet Savcısı

Yılmaz YİĞİT – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Havva Betül AKYILDIZ KAYA – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Uğur GÜNEŞ – Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Burak ÖZKAN – Tuzluca Cumhuriyet Savcısı

Ümit YILDIRIM – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Oğuzcan GÖRGÖZ – Bigadiç Cumhuriyet Savcısı

Hilal KARADEMİR – Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı

Murat ÖZÇELİK – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Yunus YILMAZ – Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı

İrem CANTÜRK KARAMAHMUT – Menemen Cumhuriyet Savcısı

Aleyna Ayşegül AĞAOĞLU – Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

Halil AKDOĞAN – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Mustafa AKSAKALLI – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Volkan AKŞİT – Hadim Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Nadi ARSLAN – Mudanya Cumhuriyet Savcısı

Abdullah ASLAN – Tokat Cumhuriyet Savcısı

Hatice TALAY – Erdemli Cumhuriyet Savcısı

Fatih AZBAY – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Yusuf BAŞ – Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı

Ramazan BEKDEMİR – Bafra Cumhuriyet Savcısı (Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

İsmail BOSTANCI – Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

Barış BOZKURT – Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

Onur Halil CENGİZ – Burdur Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin Alper ÇABUK – Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı

Şeref Can ÇELİK – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Süreyya Nur ÇAKIROĞLU – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Alp Emre ÇINAR – Kocaali Cumhuriyet Savcısı (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Okan Altay ÇİÇEK – Serik Cumhuriyet Savcısı

Hilal DEMİR ELMALI – Körfez Cumhuriyet Savcısı

İlker Soner DEMİRBİLEK – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Uğur DİLBER – Karacabey Cumhuriyet Savcısı

Uğur DÖKÜNLÜ – Bartın Cumhuriyet Savcısı

Şifa Nur EKİZ – Düziçi Cumhuriyet Savcısı

Musa ERYILMAZ – Osmaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Sinan GARGACIOĞLU – Çeşme Cumhuriyet Savcısı

Savaş GÖLOĞLU – Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı

Hasan GÜL – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Mehmet GÜLBAY – Kdz.Ereğli Cumhuriyet Savcısı

Hatice Beyza GÜLER – Merzifon Cumhuriyet Savcısı

Kasım GÜN – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Fatih GÜNEŞ – Karaman Cumhuriyet Savcısı

Büşra GÜNGÖR ALTAY – Batman Cumhuriyet Savcısı

Mustafa GÜNGÖR – Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

İbrahim GÜRBÜZ – Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

Özge GÜRHAN ÖZDEMİR – Erzurum Cumhuriyet Savcısı

Seda Nur DEMİREL – Çubuk Cumhuriyet Savcısı

Abdullah HAZIR – Kdz.Ereğli Cumhuriyet Savcısı

Nurullah IŞIK – Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Yavuz İMAMOĞLU – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin İNAL – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Hami İNCE – Elmalı Cumhuriyet Savcısı

Sümeyye İSTİF BAĞCI – Urla Cumhuriyet Savcısı

Furkan Reşit KAFAF – Hendek Cumhuriyet Savcısı

Fulya KAHVECİOĞLU – Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Gül YILMAZ – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı

Hasan KARACA – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Emre KARACAN – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Mehmet KARADENİZ – Saray(Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı

Can Berk KARATAŞ – Erdemli Cumhuriyet Savcısı

Burak KAYIŞ – Dinar Cumhuriyet Savcısı

Mustafa KEPEZ – Gediz Cumhuriyet Savcısı

Doğan Emre KILIÇ – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Şeyma KIZILASLAN – Bismil Cumhuriyet Savcısı (Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Burak Berk KOLOTOĞLU – Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Naz KÖKER – Gelibolu Cumhuriyet Savcısı

Abdulkadir KURT – Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Savcısı (İcra İşleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Mahmut Gazi KURUŞ – Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

Furkan MAHSUL – Burhaniye Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Kaan NAZLI – Nevşehir Cumhuriyet Savcısı

İbrahim Ethem ÖZCAN – Germencik Cumhuriyet Başsavcısı

Recep ÖZDEMİR – Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

Serkan ÖZDEMİR – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Ali Emre ÖZDİL – Karaman Cumhuriyet Savcısı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Ahmet Turgay ÖZGÜLER – Sındırgı Cumhuriyet Savcısı

Ertuğrul ÖZKALE – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Enes ÖZMEN – Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Kurtuluş Berkay ÖZTÜRK – Çatalca Cumhuriyet Savcısı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Onur ÖZÜDOĞRU – Mudanya Cumhuriyet Savcısı

Furkan POLAT – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Rüstem SAFİ – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

İsmail Tolga SAPMAZ – Edremit Cumhuriyet Savcısı

Yunus Emre SARAÇ – Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Ebubekir ŞAHİN – Hakkari Cumhuriyet Savcısı

Mehmet TABANLI – Edremit Cumhuriyet Savcısı

Fatih TAN – Babaeski Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Fatih TAŞYAPAN – Giresun Cumhuriyet Savcısı

Buğra TEKİN – Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Oğuzhan TEKOĞUL – Silivri Cumhuriyet Savcısı

Tansu POLAT – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Ozan Hakan TÜRKAN – Burdur Cumhuriyet Savcısı

Ahmet Onur USLU – Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Esra UZUNOĞLU – Karaman Cumhuriyet Savcısı

Selin ÜNĞAN – Şile Cumhuriyet Savcısı

Ahmet VAROL – Didim(Yenihisar) Cumhuriyet Savcısı

Kübranur DEMİRCİ – Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

Emre ZEYBEK – Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

Aziz BİLGE – Kars Cumhuriyet Savcısı

Burak KIRTAN – Ladik Cumhuriyet Savcısı

Arif ER – Yüksekova Cumhuriyet Savcısı

İsmail Abdullah EREN – Mazgirt Cumhuriyet Savcısı

Yusuf AYDIN – Çameli Cumhuriyet Savcısı

Hacı Yusuf SATICI – Nizip Cumhuriyet Savcısı

Esat TÜRKMENOĞLU – Karataş Cumhuriyet Savcısı

Fatih ÇEPNİ – Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı

Medine DÖVER – Nizip Cumhuriyet Savcısı

Meltem SARIKAYA – Nizip Cumhuriyet Savcısı

Muhammet Serdar ŞANLIER – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Hasan KONU – Biga Cumhuriyet Savcısı

Merve YAVUZAY – Silivri Cumhuriyet Savcısı

Salih KAPLAN – Sivaslı Cumhuriyet Savcısı

Hatice UYGUN – Kepsut Cumhuriyet Savcısı

Serdar Semih ÖZARSLAN – Amasya Cumhuriyet Savcısı

Zülal ÖZTURAN – Akyazı Cumhuriyet Savcısı

6’ncı derecede terfi süresini bitirenler

Kübra ALTUNATMAZ – Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Ümit Veysel UZ – Boyabat Cumhuriyet Savcısı

Furkan DEMİREL – Dörtyol Cumhuriyet Savcısı

Zühal ALBAKIR – Ortaca Cumhuriyet Savcısı

Nevin KILIÇ – Posof Cumhuriyet Savcısı

Yasemin BARUTCU – Maden Cumhuriyet Savcısı

Seyfullah ÇUHA – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Öznur İNAN KARAKUŞ – Gerger Cumhuriyet Savcısı

Hasan KILIÇ – Pamukova Cumhuriyet Savcısı

Mehmet KURUM – Kahta Cumhuriyet Savcısı

Yusuf ŞAHİN – Hani Cumhuriyet Savcısı

Ali Osman TAN – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

İlhan TAŞDELEN – Halfeti Cumhuriyet Savcısı

Ömer Faruk YÜZBAŞI – Bigadiç Cumhuriyet Savcısı

Musa KAPAN – Finike Cumhuriyet Savcısı

Sinem ÇOBAN ULUSOY – Anamur Cumhuriyet Savcısı

Aslıhan UZUN – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Sinem Zahide YILMAZ – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Emine FIRAT – Ermenek Cumhuriyet Savcısı

Mehmet Ali ÖZTOSUN – Develi Cumhuriyet Savcısı

7’nci derecede terfi süresini bitirenler

Murat ESKİYURT – İzmir Cumhuriyet Savcısı

Ayşegül SATICI – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Ayyüce ESKİ – Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Mustafa HANCI – Gebze Cumhuriyet Savcısı

Türkan KAAN İNAL – Karacasu Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Cüneyt OKUDAN – Çayıralan Cumhuriyet Savcısı

Kadir ORDU – Hassa Cumhuriyet Savcısı

Ayten ABALI TEZCAN – Ankara Cumhuriyet Savcısı

8’inci derecede terfi süresini bitirenler

Harun AKÇILGIN – Çayıralan Cumhuriyet Savcısı

Semih ARSLAN – Hatay Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Tayyib AYDIN – Rize Cumhuriyet Savcısı

Mert ÇETİN – Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı

Musa Kubilay KINACI – Şiran Cumhuriyet Savcısı

Mahir TUNCEL – Başkale Cumhuriyet Savcısı

Dilara KIZILOĞLU – Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Şeyma Nur ÇOŞKUN – Sakarya Cumhuriyet Savcısı

2 – İDARİ YARGI

2’nci derecede terfi süresini bitirenler

Volkan EREN – Muğla İdare Mahkemesi Üyesi

Ferhat ÇOLAK – Bolu İdare Mahkemesi Üyesi

Ahmet ARSLAN – İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı

Tufan Baysal AŞKIN – Danıştay Tetkik Hâkimi (Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Kasım DİNÇER – Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı

Halil Uğur TOZLU – Karabük İdare Mahkemesi Üyesi

Nurcihan Meryem BALLI – Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

Muhammet Mustafa ER – Kırklareli İdare Mahkemesi Üyesi

Pelin YAĞCIOĞLU – Edirne İdare Mahkemesi Üyesi

Fatih Tuğra BOYALI – Ordu Vergi Mahkemesi Başkanı

Ercan ÇAKMAK – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi

Yasin GÜNGÖR – Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi

Ülkü ÇARDAKÇI – Adana İdare Mahkemesi Üyesi

Yeşim BOYALI – Ordu İdare Mahkemesi Üyesi

Abdurrahman MERCAN – Van İdare Mahkemesi Üyesi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Ufuk KALENDER – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

İsa OĞLAKCI – İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

Vildan YAZICI – İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

Ferhat SAVRAN – Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı

Emrullah YILMAZ – Batman Vergi Mahkemesi Üyesi

Eray YILMAZ – İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

Yavuz SEVER – Ağrı İdare Mahkemesi Üyesi

Alkan TUNALI – İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

Hülya ZENGİN – Tokat İdare Mahkemesi Üyesi

Mesut Arda ACAR – Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi

Mehmet KOÇİN – Ağrı İdare Mahkemesi Üyesi

Berkay ŞAHİN – Danıştay Tetkik Hâkimi

Hatice ÇELİK ALAGÖZ – Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi

Büşra Betül CEYLAN ACIELMA – Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

Ömer DOĞAN – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

Arzu ERDEM – Danıştay Tetkik Hâkimi

Hülya MUTLU – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

Efe AKIN – Danıştay Tetkik Hâkimi (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Muhammet DAL – Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi

Tuba YILDIRIM KILINÇ – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

4’üncü derecede terfi süresini bitirenler

Muhammet Zakir CAMUZCU – Danıştay Tetkik Hâkimi

Senem CEYLAN CANOL – Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Başkanı

Seda AYHAN – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)

Mehmet GÜRSOY – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Ahmet ÖZKAN – Danıştay Tetkik Hâkimi

Zihni Mert ÖZTÜRK – Sivas İdare Mahkemesi Başkanı

Cahit Faruk SARIBIYIK – Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanı

Ahmet Cahit SARICALAR – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)

Çağatay SAVAŞ – Bursa İdare Mahkemesi Üyesi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Mete Kağan SUBAŞI – Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı

Mustafa AYDEM – Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi

Taha BARIŞAN – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi

Mehmet Akif ORUK – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Murat ÖZDEMİR – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi

Kadir ŞİMŞEK – İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

İbrahim TESADÜF – Muğla İdare Mahkemesi Üyesi

Miraç ÜZÜM – Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi

6’ncı derecede terfi süresini bitirenler

Murat Hakan YÜKSEL – Danıştay Tetkik Hâkimi

Furkan DURMUŞ – Danıştay Tetkik Hâkimi

Muhammed Rabbani KOÇ – Danıştay Tetkik Hâkimi

Cemal ÖZDEMİR – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

7’nci derecede terfi süresini bitirenler

Çağrı Alihan ÇELİK – Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi

Bilal Taha ATAŞ – Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi

Mükremin TURAN – Hakkari İdare Mahkemesi Üyesi