Son Mühür- Hükümetin hazırladığı yeni vergi paketi geçtiğimiz haftalarda Meclis’ten geçti. Ancak, ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı “katlamalı vergi” uygulamasının bu pakete dahil edilmediği belirtildi. Söz konusu düzenlemenin, 2026 yılı içerisinde ayrı bir teklif olarak Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Katlamalı vergi uygulaması yeniden masada

Kulis bilgilerine göre ekonomi yönetimi, mülk sayısı arttıkça ödenecek verginin de katlanacağı bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemle birlikte, ev sahipleri yalnızca ilk konutları için standart vergi öderken, ikinci ve sonraki taşınmazlar için oranların kademeli olarak yükselmesi hedefleniyor.

Yazlık ve köy evi sahipleri de etkilenecek

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, yalnızca şehirdeki yatırım amaçlı gayrimenkuller değil, köydeki evler veya sahil bölgelerindeki yazlıklar da kapsam içine alınacak. Böylece mülk sahipleri, bulundukları yer fark etmeksizin ilave vergi yüküyle karşı karşıya kalacak.

Yetkililer, son yıllarda artan konut fiyatları ve kira bedellerine dikkat çekerek, bu adımın “piyasa dengesini sağlama ve konut arzını artırma” hedefi taşıdığını savunuyor. Hükûmetin, bir süredir “konut seferberliği” başlığı altında yürüttüğü çalışmaların bu düzenleme ile destekleneceği tahmin ediliyor.