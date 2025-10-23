Son Mühür - İstanbul Kadıköy’deki popüler bir restoranda, müşterinin hesabına “telefon şarj ücreti” olarak 45 TL yansıtıldı. Ödeme sırasında bu ekstra ücreti fark eden müşteri, durumu sosyal medyada paylaşınca olay hızlıca gündeme oturdu. Adisyonda yer alan “şarj ücreti – 45 TL” ifadesi kullanıcıların tepkisini çekti.
Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Yoğun tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı olaya müdahale etti ve ilgili işletme hakkında resmî bir inceleme başlattı. Sabah gazetesinin haberine göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görevlendirilen Bakanlık müfettişleri mekanda denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda işletmeye idari para cezası verilirken, dosya ayrıca Haksız Fiyat Kurulu’na gönderildi.