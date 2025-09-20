Fatih Kadir Akın, 1989 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümünden mezun oldu, ardından Anadolu Üniversitesi’nde işletme okudu. Yazılım sektörüne küçük yaşlarda ilgi duydu ve çocukluğundan itibaren profesyonel olarak geliştirme yaptı. Özellikle JavaScript üzerine olan çalışmaları ve “Modern JavaScript” adlı kitabı ile tanınıyor. Türkiye’de yazılım topluluğuna katkı sağlayan önemli isimler arasında yer aldı.

Yazılım Kariyeri ve Projeleri

Fatih Kadir Akın, arayüz ve yazılım geliştiricisi olarak Hepsiburada, Markafoni, Koding, Protel gibi firmalarda çalıştı. Sonraki yıllarda New York merkezli Toolio startup’ında ve İngiltere’nin Hostmaker şirketinde yazılım geliştirdi. Türkiye’de stickker.net adlı girişimin kuruculuğunu yaptı. 2022 yılından bu yana Teknasyon şirketinde Developer Relations Manager (DevRel) olarak görev aldı, hem iç hem de dış yazılımcı topluluğuna destek verdi. Modern JavaScript kitabı ve açık kaynak projeleriyle yazılım camiasında sıkça anılıyor.

Kişisel Yaşamı ve Medyada Yeri

Türkiye'nin ünlü yazılımcılarından biri olan Fatih Kadir Akın, sosyal medyada ve yazılım topluluklarında aktif bir isim. Konferanslar ve panellerde sıkça konuşmacı olarak yer alıyor. Girişimcilik ve yazılımcıların kariyer yolculuğu hakkında içerikler üretiyor. Yazılım dünyasında “fka” kısa adıyla bilinen Akın, evli ve iki çocuk babası. İstanbul’da yaşıyor ve kişisel blogunda yazılım sektörü ile ilgili deneyimlerini paylaşıyor. Eşiyle ilgili detaylı bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı; özel hayatını genellikle gizli tutuyor.