Ali Gözüşirin, 27 Ocak 1995’te İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa küçük yaşlarda tiyatro ile başladı, lise yıllarında tiyatroya olan ilgisi daha da arttı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ayrıca modellik yaptı ve sahne sanatlarında kendini geliştirdi.

Televizyon ve Dizi Kariyeri

Ali Gözüşirin, özellikle dizi projelerinde rol aldı. Ufak Tefek Cinayetler’de Kerim Adil Sağlam’ın gençliğini oynadı ve dikkat çekti. Ardından Her Yerde Sen dizisinde İbrahim Tunç karakterine hayat verdi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Muhammed Tapar rolüyle izleyici karşısına çıktı. Son yıllarda Cennetin Çocukları dizisinin kadrosunda yer aldı. Sevmek Yüzünden adlı 2024 yapımı dizide Kerem karakterini canlandırdı. Rise of Empires: Ottoman’da da rol aldı.

Kişisel Özellikleri ve Diğer Projeleri

Ali Gözüşirin’in boyu 188 cm, kilosu 73 kg’dır. Ayrıca modellik ve tiyatro alanında projelerde yer aldı. Henüz oyunculuk kariyerinin başında olan Gözüşirin, yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Sahne performansı ve genç yaşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Oyuncu kimliğinin yanında sanat ve sporla ilgili çalışmalara da katılıyor.

Ali Gözüşirin’in en bilinen dizi ve film rolleri arasında “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde Kerim Adil Sağlam’ın gençliği, “Her Yerde Sen” dizisinde İbrahim Tunç karakteri ve “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Muhammed Tapar rolü öne çıkıyor.

Dizi Kariyerindeki Önemli Roller

Gözüşirin, 2017 yılında yayınlanan “Ufak Tefek Cinayetler”de Kerim’in gençliğini canlandırarak tanındı. 2019’da NOW TV’de ekrana gelen romantik komedi “Her Yerde Sen”de İbrahim Tunç rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. 2020-2021 arasında TRT 1’de yayınlanan “Uyanış: Büyük Selçuklu”da Muhammed Tapar karakteriyle ön plana çıktı. 2025 yapımı “Cennetin Çocukları” dizisiyle de son dönemde adından söz ettirdi.

Sinema ve Dijital Projelerdeki Rolleri

Gözüşirin, 2024 yapımı “Sevmek Yüzünden” filminde Kerem karakterini oynadı. “Rise of Empires: Ottoman” belgesel dizisinde Radu rolüyle uluslararası projede yer aldı. Ayrıca oyuncunun kısa film ve video klip deneyimi de bulunuyor. Gözüşirin’in bu rolleri, genç yaşına rağmen geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı. Oyuncunun kariyerinde özellikle dram ve tarihi projeler önemli yer tutuyor.