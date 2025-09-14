Tangün, bu yıl sezonun geçen yıllara göre temmuz başına kaydığını ve özellikle temmuz-ağustos döneminde yüksek talep oluştuğunu belirtti. “Bu yoğunluğun eylül ayında da sürdüğünü görüyoruz. Araç kiralama, turizmin en önemli tamamlayıcılarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde hem yerli hem de yabancı turist talepleriyle 2025 yaz döneminde kiralamalar ortalama yüzde 15-20 artış gösterdi” dedi.

Kısa dönem kiralamalarda artış

Yaz sezonunda daha çok kısa dönem kiralamalara talep geldiğini vurgulayan Tangün, yurt içi ve dışından gelen bu yoğunluğu sektörün erken planlama ve etkin filo yönetimi sayesinde karşılayabildiğini ifade etti. Artan operasyonel maliyetlere rağmen verimliliğin yükseltilmesi sayesinde fiyatlarda ciddi dalgalanma yaşanmadığını dile getirdi.

Elektrikli araçlarda zorluklar sürüyor

Müşteri tercihleri arasında yeni modelleri ve teknolojileri deneyimleme isteğinin öne çıktığını kaydeden Tangün, birçok kullanıcının elektrikli araçları test etmek için kısa dönem kiralamayı tercih ettiğini belirtti. Ancak elektrikli araçların yaygınlaşmasının önünde halen bazı engeller bulunduğunu vurguladı:

“Elektrikli araçların ikinci el değerlerinin belirlenmesindeki güçlükler turnover maliyetlerini artırıyor. Ayrıca araç menzillerinin sınırlı olması, 6-7 saate varan uzun şarj süreleri ve Türkiye genelinde hızlı şarj altyapısına erişimde yaşanan zorluklar, bu araçlara olan talebi kısıtlıyor.”

Uzun dönem kiralamada daralma

Tangün, kısa dönem kiralamalardaki artışa karşın uzun dönem kiralamalarda küçülmenin devam ettiğini aktardı. Geçen yılın aynı dönemine göre uzun dönem kiralama talebinde yüzde 8,4 oranında düşüş yaşandığını söyledi.