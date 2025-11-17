Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Orta Pınar yaylasında büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik, otlak alanda hareket eden bir engerek yılanını fark etti. Çelik, yılanı cep telefonuyla kaydederek görüntüledi.

Sosyal medyada yoğun ilgi

Ercan Çelik’in çektiği fotoğraflar sosyal medya hesaplarında paylaşılınca kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcıların yorumları ve paylaşımlarıyla hızla yayılan görüntüler, bölgede yılan görülmesine yönelik merakın ve tedirginliğin artmasına neden oldu.

Yetkililerden uyarı

Uzmanlar ve bölge yetkilileri, engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında yaylalarda zaman zaman ortaya çıkabildiğini belirtti. Vatandaşlara, yayla ve kırsal bölgelerde dikkatli olmaları, yılan görüldüğünde profesyonel ekiplerden destek almaları önerildi.